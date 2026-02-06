FC 4-4 Battery Set
Прецизно почистване: FC 4-4 отстранява прецизно и бързо сухи и мокри ежедневни замърсявания с двата си режима на почистване. Включва сменяеми батерии и бързо зарядно устройство Duo.
С уреда за почистване на подове FC 4-4 вече не се налага да почиствате с прахосмукачка преди да избършете пода и можете да отстранявате сухи и мокри ежедневни замърсявания в една стъпка. С дългия живот на батерията до 30 минути без усилие могат да се почистват площи до 90 квадратни метра. Включеното бързо зарядно устройство Duo позволява зареждане само за 70 минути. Визуален и звуков сигнал се използва за комуникация, когато резервоарът за прясна вода трябва да се напълни отново или резервоарът за отпадна вода трябва да се изпразни. След активиране на устройството, двете ролки автоматично се навлажняват с водата от резервоара за прясна вода. Количеството вода може да се регулира спрямо подовото покритие чрез двата режима на почистване. FC 4-4 почиства дори труднодостъпни места и лесно събира косми. Директният контакт с мръсотията се избягва благодарение на интегрирания и хигиеничен резервоар за отпадна вода, който може да се отстрани и почисти след използване на устройството. FC 4-4 стои изправен и може да се съхранява по начин, който пести място, благодарение на подвижната си дръжка. Уредът е подходящ за всякакви твърди подови настилки. Сменяемите батерии 4 V Kärcher Battery Power са съвместими с всички устройства 4 V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка50 процента спестяване на време: Технологията за улавяне на груби замърсявания позволява избърсване без неудобството от предварително използване на прахосмукачка. Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми. Почиства до ръба.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобноСистема с 2 резервоара: постоянно навлажняване на валяците от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в контейнера за мръсна вода. Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане. Валяците се перат машинно при 60 ° C.
Два различни режима на почистванеВъртенето на валяка и количеството вода се регулират според вида на замърсяването и пода. Подходящ за всякакви твърди подови настилки – включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил. Ниската остатъчна влага означава, че по пода може да се ходи отново след приблизително 2 минути.
4 V Kärcher Battery Power
- Дълго време за работа и мощност благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата батерия може да се използва във всички останали акумулаторни уреди 4 V на Kärcher .
Самостоятелно и маневрено
- Практично за прекъсвания на работа: Устройството стои самостоятелно.
- Лесно почистване под мебелите и около препятствия.
Интелигентен мониторинг на нивото на резервоара
- Визуален сигнал, когато резервоарът за чиста вода е празен и резервоарът за мръсна вода е пълен.
- Балансирано съотношение: резервоарът за мръсна вода е пълен, когато резервоарът за прясна вода е празен.
Лесно почистване на устройството
- Функция за почистване на устройството и ролките.
- Лесно почистване на филтъра за косми с предоставена четка за почистване.
- Подходящият за съдомиялна машина резервоар за мръсна вода може да се изпразни, без контакт с мръсотията.
Сваляща се дръжка и паркинг станция с място за съхранение на валяци
- Спестяващо място съхранение благодарение на регулируемата височина, която може да бъде намалена с около 30 см.
- Валяците могат да се приберат плътно директно на паркинг станцията.
Екстремно тиха
- Приятно ниво на шум от само 57 dB.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|4 V Платформа на батерията
|Обем на резервоара за чиста вода (мл)
|400
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|200
|Работна ширина на валяците (мм)
|300
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Ниво на шум (дБ(А))
|57
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|Номинален 7,2 - 7,4 - макс. 8,4
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 90 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 30 (2,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|50 / 70
|Изходяща мощност (A)
|2 x 2,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|225 x 310 x 1200
* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.
Обхват на доставката
- Вариант: Батериите и зарядното са включени
- Акумулаторни батерии: Батерии 2.5 Ah Battery Power (2 бр.)
- Зарядно устройство: 4 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
- Универсални валяци: 2 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Четка за почистване
Оборудване
- Система с два резервоара
- Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
- Станция за почистване и съхранение и място за съхранение на валяците
- Режим на самопочистване
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания