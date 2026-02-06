С уреда за почистване на подове FC 4-4 вече не се налага да почиствате с прахосмукачка преди да избършете пода и можете да отстранявате сухи и мокри ежедневни замърсявания в една стъпка. С дългия живот на батерията до 30 минути без усилие могат да се почистват площи до 90 квадратни метра. Включеното бързо зарядно устройство Duo позволява зареждане само за 70 минути. Визуален и звуков сигнал се използва за комуникация, когато резервоарът за прясна вода трябва да се напълни отново или резервоарът за отпадна вода трябва да се изпразни. След активиране на устройството, двете ролки автоматично се навлажняват с водата от резервоара за прясна вода. Количеството вода може да се регулира спрямо подовото покритие чрез двата режима на почистване. FC 4-4 почиства дори труднодостъпни места и лесно събира косми. Директният контакт с мръсотията се избягва благодарение на интегрирания и хигиеничен резервоар за отпадна вода, който може да се отстрани и почисти след използване на устройството. FC 4-4 стои изправен и може да се съхранява по начин, който пести място, благодарение на подвижната си дръжка. Уредът е подходящ за всякакви твърди подови настилки. Сменяемите батерии 4 V Kärcher Battery Power са съвместими с всички устройства 4 V Kärcher Battery Power.