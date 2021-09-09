Почистване на жилищни помещения: Съвети за справяне с прах и мръсотия
Добре почистените спални и всекидневни допринасят значително за вашия комфорт в рамките на вашите собствени четири стени. С подреденост и правилните съвети можете да поддържате дома си чист през цялото време, с минимални усилия.
Подредена къща, подреден ум
Чистотата и подредеността често вървят заедно, но реално са две различни задачи. Опитът да почистите и да правите чистене на прах в неподредена стая е ненужно труден и отнема много време. Затова първата стъпка към бързо почистване на дома винаги е подреждането — то улеснява последващото избърсване и премахване на прах и мръсотия.
Правилно подреждане за по-лесно почистване
Най-лесният начин да поддържате стаята подредена е като редовно прибирате нещата. Кратките, редовни действия предотвратяват натрупването на хаос. Предметите, които могат бързо да бъдат прибрани, не трябва да чакат в списъка със задачи. Всяко нещо трябва да има свое определено място — това прави ежедневното бърсане на прах и почистване на прах много по-бързо.
Използвайте кутии и кошници, за да запазите повърхностите свободни, но не ги препълвайте. Избягвайте натрупването на предмети върху маси, рафтове и первази — колкото по-малко обекти стоят на открито, толкова по-малко прах се задържа върху тях и толкова по-лесно е почистването после.
Минимализъм у дома: за по-лесно почистване
За горещата тема за минимализма са написани цели книги, но само няколко прости разсъждения могат да имат страхотен ефект. Колкото по-малко неща имате, толкова по-малко трябва да приберете преди почистване и толкова по-лесно е да правим бързо почистване на дома. Звучи почти твърде лесно, но прилагането му на практика често е мястото, където всичко се разпада. Както при подреждането, трябва да подхождате към задачите на малки стъпки и да не се опитвате да правите всичко за един уикенд.
Може да ви помогне да се запитате защо трябва да пазите вещите си: Наистина ли искаме да държим всичките си празнични сувенири на рафта? Трябва ли да се отърва от всички онези стари криминални романи? Кога за последен път носех това облекло? Не винаги е необходимо да имате радикално изчистване като организационния експерт Мари Кондо – дори само да се отървете от няколко предмета може да направи осезаема разлика в това колко бързо можете да преминете през седмичното си бърсане на прах. След като сте се отървали от няколко неща, подреждането става значително по-лесно.
Лесни за поддръжка мебели
Когато избирате мебели и подови настилки, трябва да имате предвид и колко лесно се почистват от прах. Отворените рафтове изглеждат много елегантно, но осигуряват много повърхности, върху които може да се утаи прах и които изискват по-често почистване на прах. Затворените шкафове и чекмеджета по-лесно се поддържат чисти, стига да не се препълват.
Някои вещи се нуждаят от свое конкретно място за съхранение, като например отделен рафт или кутия, вместо да се поставят върху масата за хранене. Предметите, които се използват особено често, трябва да имат удобно място в къщата и да бъдат лесно достъпни — така се намалява разхвърлянето.
Материалът и дизайнът на повърхностите също играят важна роля. На някои мебели се вижда всяка прашинка: тъмните, гладки, едноцветни повърхности се замърсяват видимо по-бързо и изискват по-често чистене на прах. Прахът върху естествени дървени повърхности или такива с дървесна текстура обикновено е по-малко видим и пространството изглежда по-чисто за по-дълго.
Задачи за почистване на жилищни и спални помещения
Съвети за почистване на прах
Представете си сцената: къщата блести, прясно почистена от горе до долу, прозорците и вратите остават затворени след проветряване – и въпреки това много фин слой прах все още покрива мебелите, домашните растения и пода само малко по-късно. Това е нормално явление — фини прахови частици постоянно циркулират във въздуха и се утаяват върху повърхности.
За съжаление, избърсването на прах, измитането или почистването с прахосмукачка често са само превантивна мярка, тъй като прахът неизбежно се натрупва навсякъде, където живеят хората. Целта е не да го елиминираме напълно (което е невъзможно), а да го контролираме чрез правилни методи и редовно поддържане.
Откъде идва домакинският прах?
Разглеждането на праха отблизо под микроскоп ще покаже, че това е цял микс от различни по размер частици, които се смесват и комбинират една с друга. Всичко е там, от мъртви клетки на кожата до влакна от килими, цветен прашец, косми от домашни любимци и фин прах – наистина банкет за нежелани гости като прахови акари, бактерии и спори на мухъл. В зависимост от размера и теглото на частиците, прахът или ще бъде пренесен във всеки ъгъл от циркулиращия въздух, или ще се върти постоянно, без да се утаява никъде.
Съставът на домакинския прах варира в зависимост от помещението, местоположението на жилищната сграда, броя на живеещите там хора и начина им на живот. Ние пренасяме по-голямата част от мръсотията в домовете си с обувките си. Затова си струва да имате отворени мрежести, кокосови или текстилни постелки или гумени секции, които да действат като уловители на мръсотия. Когато са разположени пред входовете, те улавят по-голямата част от мръсотията, която иначе би се озовала в коридора или други жилищни помещения. Саждите, спорите на гъбичките и цветният прашец също се пренасят в къщата във въздуха.
Първо бърсане на прах или първо прахосмукачка?
Мненията се различават по въпроса дали е по-добре първо да се почисти прахът от мебелите или първо да се използва прахосмукачката. Ако започнете с прахосмукачка, мръсотията, падаща при почистване на мебели и предмети, може да се озове върху вече изчистения под. От друга страна, прахосмукачката неизбежно повдига прах във въздуха, който може да се върне върху току-що избърсаните повърхности.
В повечето случаи най-практичният ред е първо да избършете праха от мебелите и повърхностите, а след това да почистите пода с прахосмукачка. Избърсването кара трохи, косми и други частици да падат на пода, където лесно се засмукват. Ако при прахосмукиране отворите прозорците и създадете лек въздушен поток, по-голямата част от раздвижения прах ще бъде изведен навън.
Как правилно да почистим праха?
- В идеалния случай прахът трябва да се отстранява със суха, мека памучна кърпа. Като алтернатива има специални кърпи за прах, които са електростатично заредени и следователно събират мръсотията по-ефективно.
- Ако сгънете кърпата два пъти, имате осем равни части от кърпата, които можете да използвате една след друга за прах. Това означава, че кърпата може да се използва по-дълго, преди да трябва да се изпере.
- Не забравяйте да почистите праха от малки повърхности, като рамки на картини и врати, радиатори и листа от стайни растения. Когато правите това, винаги работете систематично отгоре надолу.
- Избърсването с влажна кърпа може да изглежда логично в началото, но този метод често просто размазва праха наоколо. Ако все пак искате да почистите праха с влажна кърпа, кърпата не трябва да е прекалено мокра, в противен случай ще оставите вода на повърхността.
Колко често трябва да почиствате праха?
Честотата на почистване на праха зависи най-вече от вашите лични изисквания за чистота и от това колко чувствителни сте към прах по мебелите и повърхностите. Жизнените обстоятелства също оказват влияние: ако живеете сами и прекарвате голяма част от времето си извън дома, вероятно ще се налага по-рядко избърсване и прахосмукиране, отколкото при четиричленно семейство или при наличие на домашни любимци.
Като общо правило, в повечето домакинства е достатъчно прахът да се почиства веднъж седмично. Дори да остава лек слой, количеството мръсотия обикновено остава в граници, приемливи за повечето хора. При наличие на алергии или по-висока чувствителност към прах може да се наложи по-често почистване – например два пъти седмично да минавате с прахосмукачка.