Минимализъм у дома: за по-лесно почистване

За горещата тема за минимализма са написани цели книги, но само няколко прости разсъждения могат да имат страхотен ефект. Колкото по-малко неща имате, толкова по-малко трябва да приберете преди почистване и толкова по-лесно е да правим бързо почистване на дома. Звучи почти твърде лесно, но прилагането му на практика често е мястото, където всичко се разпада. Както при подреждането, трябва да подхождате към задачите на малки стъпки и да не се опитвате да правите всичко за един уикенд.

Може да ви помогне да се запитате защо трябва да пазите вещите си: Наистина ли искаме да държим всичките си празнични сувенири на рафта? Трябва ли да се отърва от всички онези стари криминални романи? Кога за последен път носех това облекло? Не винаги е необходимо да имате радикално изчистване като организационния експерт Мари Кондо – дори само да се отървете от няколко предмета може да направи осезаема разлика в това колко бързо можете да преминете през седмичното си бърсане на прах. След като сте се отървали от няколко неща, подреждането става значително по-лесно.