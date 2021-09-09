Редовно почистване на килима с прахосмукачка

Независимо от дължината на косъма, килимът трябва да се почиства старателно с прахосмукачка поне веднъж седмично. Прахосмукачките обикновено имат превключващ се подов накрайник, на който можете да избирате между настройка за твърди подове и настройка за килими и черги. За килим с плътен косъм може да се използва гладка четка за килим, тъй като в противен случай влакната могат да се разпуснат. За текстилни подови настилки, т.е. приспособени килими, резултатът може да се подобри чрез използване на турбо дюза. Като общо правило: Когато почиствате с прахосмукачка, винаги трябва да работите бавно и да движите дюзата равномерно върху пода. Нямате време? Прахосмукачките робот могат да работят вместо вас. Особено подходящи са моделите, които могат да почистват килими и имат автоматичен режим на усилване. Смукателната мощност се увеличава съответно при почистването на килими.

Ако в дома ви живеят деца или домашни любимци, препоръчваме също от време на време да използвате акумулаторна метла или безкабелна прахосмукачка за бързо почистване.