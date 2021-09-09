Почистването на килими става лесно
Килимите поемат най-много замърсявания в дома – трохи, прах, отпечатъци от лапи, петна от кафе и кал от обувки. С времето това може да доведе до натрупване на прах, патогени и неприятни миризми. За да поддържате текстилните подове чисти и свежи, комбинирайте редовно почистване с прахосмукачка, дълбоко почистване с перяща смукачка или парочистачка, както и бързо отстраняване на петна. Ето как да върнете свежестта на своя килим с минимални усилия.
Защо трябва редовно да почиствате килимите?
Килимът прави дома уютен, топъл и шумоизолиран, но в същото време е магнит за мръсотия, прах и косми от домашни любимци. В зависимост от дължината на косъма и честотата на използване, килимите натрупват замърсявания, които не се виждат с просто око – включително акари и фини частици. Редовното и дълбоко почистване на килима не само запазва красивия му външен вид, но значително удължава живота му и подобрява хигиената в дома, тъй като се премахва натрупаната мръсотия и алергените във влакната.
Редовно почистване на килима с прахосмукачка
Независимо от дължината на косъма, килимът трябва да се почиства старателно с прахосмукачка поне веднъж седмично. Прахосмукачките обикновено имат превключващ се подов накрайник, на който можете да избирате между настройка за твърди подове и настройка за килими и черги. За килим с плътен косъм може да се използва гладка четка за килим, тъй като в противен случай влакната могат да се разпуснат. За текстилни подови настилки, т.е. приспособени килими, резултатът може да се подобри чрез използване на турбо дюза. Като общо правило: Когато почиствате с прахосмукачка, винаги трябва да работите бавно и да движите дюзата равномерно върху пода. Нямате време? Прахосмукачките робот могат да работят вместо вас. Особено подходящи са моделите, които могат да почистват килими и имат автоматичен режим на усилване. Смукателната мощност се увеличава съответно при почистването на килими.
Ако в дома ви живеят деца или домашни любимци, препоръчваме също от време на време да използвате акумулаторна метла или безкабелна прахосмукачка за бързо почистване.
Съвет за страдащите от алергии: Използвайте прахосмукачка с воден филтър
Ако страдате от алергии или чувствителност към прах, идеалното решение за почистване на килими и подови настилки е прахосмукачка с воден филтър. За разлика от моделите с торбичка, този тип прахосмукачки пречистват въздуха чрез вода, улавяйки 99,5% от всички частици – прах, акари, полени, спори на плесен и други алергени. Това осигурява значително по-чист и свеж въздух в помещението и създава здравословна домашна среда, особено полезна за страдащите от алергии и aстма. Допълнителен плюс е, че прахосмукачката с воден филтър ефективно намалява неприятните миризми в дома, като задържа замърсяванията във водата вместо да ги циркулира обратно във въздуха.
Дълбоко почистване: почистете влакната в дълбочина с перяща смукачка
Дори при редовно почистване с прахосмукачка, в килимите с времето се натрупват замърсявания, които остават във влакната. Това се случва, защото стандартното прахосмукиране отстранява само повърхностната мръсотия. Извършването на дълбоко почистване на килима с перяща смукачка или парен екстрактор на определени интервали премахва натрупаните замърсявания, остатъци от мазнини, алергени и неприятни миризми, като значително удължава живота на килима и подобрява хигиената в дома.
Процесът е изключително ефективен: по време на почистването водата и почистващият препарат се впръскват във влакната и след това веднага се изсмукват заедно с мръсотията. След това килимът трябва да бъде изплакнат с чиста вода, за да се премахнат последните следи от препарата. Килимът също трябва да е напълно сух, преди да ходите отново по него. След изсъхване може да се почисти отново старателно с прахосмукачка.
Допълнителни съвети за работа с перяща смукачка:
- Топлата вода подобрява ефективността на почистване и резултата в сравнение със студената вода. Но внимание: Не трябва да е гореща, тъй като в противен случай влакната (например върху вълнени килими) или дори лепилният слой върху лепените килими могат да се повредят.
- При мокетни подове подовото отопление трябва да бъде изключено преди почистване. Това се прави, за да се гарантира, че нагряването, използвано за сушене, няма да причини обезцветяване или промени в материала.
- Винаги първо тествайте почистващата сила на незабележимо място.
Между другото, можете не само да използвате перяща смукачка за дълбоко почистване на килими, но и за почистване на тапицерия, матраци и седалки за кола.
Пране на килим – как да го направите правилно според типа влакна
В зависимост от материала и размера можете безопасно да изперете много видове килими у дома. По-малките килими от памук, вълна или синтетични влакна (например полиестер) са най-лесни за пране – те могат да се перат на ръка или в перална машина при 30°C, с програма за деликатно пране. Това гарантира щадящо третиране и предпазва влакната.
При по-чувствителни материали, като кадифе, влакна от американска агава или кокосови влакна, не се препоръчва машинно пране. Вместо това е по-добре да се използва локално почистване – само с вода и подходящ почистващ препарат за конкретния вид килим. Това предотвратява повреждане на текстурата и запазва оригиналния вид и структура на килима.
Премахване на петна от килими
Независимо дали когато се храните, когато гледате телевизия на дивана или когато децата си играят вкъщи – остатъците от храна, напитки и мръсотия често попадат на килима по-бързо, отколкото можете дори да реагирате. Но не се паникьосвайте: с правилните съвети можете да се отървете от петната.
Съвет 1: Действайте бързо при мокри петна
При мокри петна върху килим незабавната реакция е ключова — течностите много бързо проникват в дълбочината на влакната и петното става трудно за премахване. При разлив на червено вино, кафе, сок или друга течност, веднага попийте мястото със суха кърпа или кухненска хартия. Важно: не търкайте и не прилагайте натиск върху петното – това само ще помогне на течността да проникне по-дълбоко и да повреди структурата на килима.
Съвет 2: Опитайте първо с вода
Около 90% от петната върху килими са водоразтворими. Преди да използвате препарат или домакински метод, първо тествайте с малко топла вода и чиста кърпа. Ако петното започне да се разтваря, продължете с нежни въртеливи движения от периферията към центъра.
При по-упорити петна можете да използвате универсален препарат за отстраняване на петна за килими – напръскайте, оставете да подейства и попивайте внимателно без търкане. При двата метода е важно да използвате чиста част от кърпата всеки път, за да не върнете мръсотията обратно във влакната.
Най-добрите домакински средства за почистване на килими
- Бакпулвер: Бакпулверът е истински универсален продукт в дома и може да се използва и за премахване на петна. Поставете малко прах върху засегнатата област и внимателно капнете гореща вода върху нея. Това отваря порите на влакното. След няколко часа време за контакт, бакпулверът може да се натрие или да се почисти отново с прахосмукачка. Петното трябва да е изчезнало.
- Сода бикарбонат: В допълнение към бакпулвера, содата бикарбонат е и изпитано домакинско средство за мръсни килими. Разпределете я равномерно върху петното, навлажнете с вода и оставете да подейства. Веднага след като всичко изсъхне, почистете остатъците от прах с прахосмукачката.
- Оцет: Оцетът не само помага за справяне с мръсотията и варовика – той действа и срещу петна. За почистване на килими е най-добре да използвате оцетна есенция, защото е безцветна и може да се разрежда с вода. Смесете вода и оцетна есенция в съотношение 1:1 и използвайте памучна кърпа, за да нанесете тази смес върху петното. Когато правите това, попивайте внимателно засегнатата област – не я търкайте. Оставете го да подейства за половин час и след това го избършете отново с чиста вода.
- Пяна за бръснене: Поставете пяната върху петното и използвайте четка или кърпа, за да я втриете бавно. Оставете я да подейства поне един час. След това можете да използвате кърпа, за да изтриете внимателно пяната за бръснене заедно с лесно почистващата се мръсотия.
- Сол: Едно изпитано и доказано домакинско средство за петна от червено вино е солта: Започвайки отвън навътре, поръсете солта върху петното и я оставете да изсъхне. Течността се абсорбира от солните зърна. След няколко часа солта може просто да се почисти с прахосмукачка.
Въпреки това, за деликатни килими и петна, които вече са изсъхнали и вече не могат да бъдат премахнати с конвенционални почистващи препарати и домакински средства, винаги трябва да обмисляте професионално почистване на килима.
Освежаване на влакната на килима с парочистачката
Когато преместите мебели, често остават видими вдлъбнатини на местата, където са стояли. За да възстановите формата на влакната и да освежите външния вид на килима, можете да използвате парочистачка. Поставете суха кърпа върху вдлъбнатината и напръскайте с гореща пара — влагата позволява на влакната да набъбнат и да се върнат в първоначалната си форма, като видимо премахва следите от мебели.
Друг полезен метод е използването на специален накрайник за килими, който е наличен като аксесоар към парочистачките Kärcher. Той се закрепва към подовата дюза и се плъзга леко по повърхността. Така не само се повдигат текстилните влакна, но и се свеждат до минимум неприятните миризми в покритието.
Този подход е идеален както след цялостно почистване на килима, така и като периодично освежаване между почистванията. Така килимът изглежда по-свеж, мекият косъм се възстановява и настилката запазва добрия си вид за по-дълго време.