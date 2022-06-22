Прахосмукачки с батерии
Прахосмукачките с батерии са готови за незабавна употреба и впечатляват с максимална свобода на движение, мощна производителност и време на работа на батерията до 60 минути. Техният добре обмислен ергономичен дизайн прави почистването лесно, дори под мебели, така че домът ви да изглежда безупречен от горе до долу. Прахът и мръсотията се елиминират за миг. И като говорим за спестяване: системата без торба означава, че не е нужно да купувате скъпи торбички за прах.
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ЗА ГОЛЕМИ И МАЛКИ.
Новите прахосмукачки с батерии не просто изглеждат страхотно. Техният добре обмислен ергономичен дизайн прави почистването с прахосмукачка лесно, дори под мебели, така че домът ви да изглежда безупречен от горе до долу. За дълги периоди на почистване с прахосмукачка просто използвайте заключващия бутон, спестявайки усилията да задържате бутона за захранване. И като говорим за спестяване: системата без торба означава, че не е нужно да купувате скъпи торбички за прах. И вместо трудното премахване и смяна на торбичката, вие просто изпразвате филтъра за прах с натискането на бутон. Можете да почиствате малки домове без кабел и почти без усилия с VC 4 Cordless myHome. За по-големи жилищни пространства VC 6 Cordless ourFamily е правилният избор. Неговият още по-мощен безчетков мотор и LED осветлението на подовата дюза ви помагат да почиствате до 50 минути, за да изглежда целият ви дом отново УАУ.
Всеки, който цени максималния комфорт и иновативната технология, ще избере VC 7 Cordless yourMax. Почистването е още по-лесно и по-ефективно с иновативния сензор за прах. Автоматичното откриване на прах и контрол на мощността позволяват още по-дълго време на работа - до 60 минути.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Практична скоба за стена със зарядно устройство
Добре замислена филтърна система
Лесни за превключване аксесоари
Активен подов накрайник с LED осветление
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
Технология на сензора за прах
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Практична скоба за стена със зарядно устройство
Добре замислена филтърна система
Лесни за превключване аксесоари
Активен подов накрайник с LED осветление
Интуитивна обратна връзка и дисплей за зареждане
VC 4 CORDLESS myHOME
Практична скоба за стена
Добре замислена филтърна система
Лесни за превключване аксесоари
Активен подов накрайник
Чистота, която е вълнуваща – и също така удобна.
Всеки ден в дома се създава много мръсотия, включително хранителни трохи, косми от домашни любимци и фин домашен прах. Така че от време на време имате нужда от помощта на бърз и гъвкав партньор за почистване. Нашите прахосмукачки с батерии са готови за незабавна употреба и премахват замърсяванията от мебели, подове и всички повърхности за миг, без особени затруднения. Техният компактен и лек дизайн означава, че нашите мощни прахосмукачки също са лесни за работа и съхранение. С нашите прахосмукачки с батерии вие също имате максимална свобода на движение, без да се налага да дърпате голямо устройство или многократно да изключвате захранващия кабел и да го включвате отново някъде другаде. Можете също така да достигнете до места, които са трудно достъпни, като например по ръба на дивана или под рафтовете. А с универсалните аксесоари прахосмукачките с батерии могат бързо и лесно да бъдат превърнати в ръчни прахосмукачки.
Ръчни прахосмукачки с батерии
Прахосмукачка с батерии CVH 2
Мощна производителност: захранваният от батерии CVH 2 е лек, компактен и по този начин е под ръка по всяко време за по-малки дейности по почистване в кухнята, хола и спалнята или интериора на автомобила. Мръсотията като трохи, косми и прах няма шанс благодарение на високата всмукателна мощност. Лесната за почистване 2-степенна филтърна система осигурява много чист отработен въздух.