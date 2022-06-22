МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ЗА ГОЛЕМИ И МАЛКИ.

Новите прахосмукачки с батерии не просто изглеждат страхотно. Техният добре обмислен ергономичен дизайн прави почистването с прахосмукачка лесно, дори под мебели, така че домът ви да изглежда безупречен от горе до долу. За дълги периоди на почистване с прахосмукачка просто използвайте заключващия бутон, спестявайки усилията да задържате бутона за захранване. И като говорим за спестяване: системата без торба означава, че не е нужно да купувате скъпи торбички за прах. И вместо трудното премахване и смяна на торбичката, вие просто изпразвате филтъра за прах с натискането на бутон. Можете да почиствате малки домове без кабел и почти без усилия с VC 4 Cordless myHome. За по-големи жилищни пространства VC 6 Cordless ourFamily е правилният избор. Неговият още по-мощен безчетков мотор и LED осветлението на подовата дюза ви помагат да почиствате до 50 минути, за да изглежда целият ви дом отново УАУ.

Всеки, който цени максималния комфорт и иновативната технология, ще избере VC 7 Cordless yourMax. Почистването е още по-лесно и по-ефективно с иновативния сензор за прах. Автоматичното откриване на прах и контрол на мощността позволяват още по-дълго време на работа - до 60 минути.