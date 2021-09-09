Почистване на PVC и линолеум
PVC подовете, виниловите настилки, линолеумът и балатумът от години са сред най-предпочитаните еластични подови настилки за домове и обществени пространства. Макар за период интересът към тях да намаля, днес те правят силно завръщане като модерни дизайнерски подови решения, устойчиви, лесни за поддръжка и подходящи за почти всяко помещение.
По принцип почистването на PVC, линолеум и винилова настилка е сравнително лесно, но за да избегнете увреждане на материала, обезцветяване или натрупване на замърсявания, е важно да използвате правилния препарат за почистване и подходящата техника.
Правилно почистване на еластични подови настилки
Еластичните подови настилки – като PVC подови настилки, винилова настилка, линолеум, балатум и еластомерни (гумени) подове – често изглеждат сходни на външен вид и е трудно да се разграничат без опит. Въпреки това всеки материал има свои специфики, които трябва да се вземат предвид при почистване и поддръжка.
Почистване на PVC под
PVC се състои от поливинилхлорид и се предлага като листове, плочки или плочки с щракване. Този материал е особено здрав и устойчив на силни основи и механично натоварване. За разлика от тях, киселинните почистващи препарати могат да доведат до промени в цвета. Трябва да се внимава и при използване на органични разтворители. Свързани вещества, като лак за обувки, сажди, щрихи от флумастери и др., могат да мигрират в подовата настилка. PVC е чувствителен към пепел от цигари и летящи искри.
Почистване на линолеум
Линолеумът е екологична алтернатива на PVC подовите настилки, тъй като материалът е произведен от естествени суровини, като ленено масло, смлян корк или дървесно брашно и естествена смола. Подовото покритие провежда топлина много бавно и затова често се нарича топло под краката. За разлика от PVC, линолеумът е чувствителен към силни алкални почистващи препарати (pH стойност > 10) и механично натоварване. Поради това е относително устойчив на органични разтворители и пепел от цигари. Линолеумът има свойства за регулиране на влагата, но е чувствителен към прекомерна влага.
Почистване на еластомерни подови настилки / гумени подови настилки
Еластомерните подови настилки рядко се срещат в скрити пространства, но се използват в общите части в сгради, като стълбища и перални. Подовото покритие е изключително издръжливо, но е чувствително към силно алкални детергенти (pH стойност > 10). Киселинните почистващи препарати могат да причинят обезцветяване, но гумените подови настилки са относително устойчиви на пепел от цигари или летящи искри.
Използване на теста с кламер за идентифициране на подови настилки
Когато не сте сигурни дали подът ви е PVC настилка, винилова настилка, линолеум или еластомерно (гумено) покритие, можете лесно да го разпознаете чрез т.нар. тест с кламер. Това е бърз и практичен метод, който помага да изберете правилния препарат за почистване, така че да не повредите материала.
За да извършите теста:
- Изберете незабележимо място върху подовата настилка.
- Загрейте върха на метален кламер със запалка за около 5 секунди.
- Натиснете внимателно горещия връх върху пода за около 3 секунди, след което го отдръпнете.
- Според поведението на материала – дълбочина на дупката, реакция при натиск, наличие на топене или овъгляване – както и според освободената миризма, можете лесно да определите от какъв тип е вашият под.
Така ще разберете дали имате PVC под, линолеум или еластомерна настилка, което е ключово за правилното почистване и избягване на повреди от неподходящи препарати.
PVC под
- Нагорещеният кламер прониква в материала относително лесно.
- PVC подът се топи на повърхността.
- Образува се дупка с изпъкналост.
- Когато е горещо, нишките могат да бъдат изтеглени.
- Изгорените остатъци по кламера се покриват със сажди.
- Има остра миризма.
Линолеум
- Нагорещеният кламер прониква в пода сравнително лесно.
- Линолеумът не се топи на повърхността.
- Повърхността е овъглена и няма изпъкналост.
- Мирише на изгоряло дърво или ленено масло.
Еластомерно подово покритие (гумено подово покритие)
- Нагорещеният кламер почти не прониква в подовата настилка.
- Повърхността на еластомерното подово покритие не се топи.
- Има малка дупка без изпъкналост.
- Обикновено мирише на изгоряла гума.
По-чисти PVC и линолеумни подове само в две стъпки
Най-разпространеният метод за почистване на PVC, линолеум и винилови настилки включва две основни стъпки: първо минаване с прахосмукачка, после мокро избърсване. В началото отстранете прах, косми и ежедневни замърсявания със стандартна прахосмукачка. Това е важно, защото предотвратява надраскване на чувствителните еластични настилки.
След това преминете към мокро почистване с моп, подходящ за PVC и линолеум. Редовното изстискване на кърпата минимизира разнасянето на мръсотия и осигурява по-ефективно почистване. Започнете от най-далечния ъгъл на стаята и движете мопа равномерно към вратата, за да постигнете хигиеничен и равномерен резултат.
Въпреки че този класически метод работи добре, има и недостатъци:
- упоритите замърсявания по винил и PVC подове често изискват допълнително третиране;
- използва се много вода, което води до по-дълго време за изсъхване на настилката;
- при структурирани или релефни повърхности мопът често не достига до дълбочина.
За по-удобна ежедневна поддръжка все повече домакинства залагат на прахосмукачка-робот, подходяща за еластични подови настилки. Моделите с режими сухо, мокро или комбинирано почистване улесняват изключително поддръжката на PVC и линолеум, при това с минимално количество вода и почти без усилие.
По-бързо и ефективно почистване на PVC и линолеум с акумулаторен уред
Съвременна и изключително удобна алтернатива на ръчния моп са акумулаторните уреди за почистване на твърди подове, като моделите от серията Kärcher FC. Тези уреди са идеални за почистване на PVC настилки, линолеум, винил и дизайнерски подове, тъй като работят с бързо въртящи се микрофибърни ролки — до 500 оборота в минута. Така те премахват лесно дори упоритите замърсявания, мазни петна и натрупаната мръсотия по релефни или структурирани повърхности.
Голямо предимство е, че мръсната вода се отделя в специален резервоар, а върху пода се подава само прясна, чиста вода. Това гарантира по-хигиенично измиване, по-малък разход на вода и значително по-бързо почистване в сравнение с класическите методи.
Универсален почистващ препарат е подходящ за PVC подови настилки, линолеум и еластомерни подови настилки. Тъй като уредите могат да работят само с малко прясна вода, достатъчно е и само малко количество почистващ препарат. За структурирани подови настилки препоръчваме да работите по дължина и след това напречно през повърхността веднъж, за да достигнете и дълбоко в структурата на повърхността. За подови настилки с дървесни влакна, трябва винаги да работите по влакното.
Хигиенично почистване на PVC и линолеум с парочистачка
Парочистачката е отлична алтернатива на традиционната механична чистачка за под и осигурява изключително хигиенично почистване на PVC настилки, линолеум, винил и еластични подови покрития. Тъй като работи с гореща пара, тя премахва 99,99% от бактериите и вирусите без необходимост от агресивни химически препарати. Това прави парочистачките идеален избор за страдащи от алергии и семейства с малки деца, както и за хора, които търсят естествен и безопасен метод за поддръжка на подовете.
Друго голямо предимство е, че при генериране на пара водата се деминерализира – така върху пода не остават варовикови следи, ивици или остатъци от препарати. Благодарение на високата температура повърхността изсъхва много по-бързо, което позволява подът да бъде използван скоро след почистването.
За оптимални резултати използвайте подходящи микрофибърни кърпи за подовата дюза. Движете дюзата с бързи, припокриващи се движения, като отделяте само нужното количество пара за лесно разтваряне на мръсотията. При структурирани или релефни PVC и линолеумни настилки е препоръчително да почиствате диагонално, за да достигнете в дълбочина. Не забравяйте да сменяте кърпите редовно, когато се замърсят.
Отстраняване на често срещани замърсявания от PVC подови настилки и линолеум
Натрупване на слоеве
Ако за продължителен период от време използвате твърде много почистващ препарат за мокро избърсване, това може да доведе до натрупване на слоеве. С течение на времето в тези слоеве се натрупват частици мръсотия, което води до грозен външен вид. Най-добрият начин за премахване на слоевете е използването на акумулаторен уред за почистване на твърди подове и гореща вода (максимум 60 °C). За да направите това, работете по дължина и напречно по повърхността няколко пъти без почистващ препарат. Повторете този процес, докато престане да се образува пяна в резервоара за отпадъчна вода.
Почистване на строителни обекти
Ако стаята е боядисана или ремонтирана, замърсителите трябва да бъдат отстранени. По време на строителната фаза често се използват знаци от молив за ориентация и те могат лесно да бъдат премахнати с гумичка. Цветните петна след боядисване могат да бъдат отстранени с дървен клин или топла вода и бяла, недраскаща гъба. Петна от лак и остатъци от лепило могат да бъдат отстранени от линолеум и еластомер с помощта на органични разтворители, като универсален препарат за отстраняване на петна; при определени обстоятелства PVC реагира чувствително на това средство за отстраняване, така че първо трябва да се тества в незабележима зона.
Премахване на мигрирала мръсотия
По-специално при PVC подови настилки, но също и при други видове подови настилки, вещества като лак за обувки, щрихи от флумастери или хранителни оцветители могат да мигрират в подовата настилка. Ако процесът все още не е напреднал твърде далеч, петното може да бъде внимателно отстранено с помощта на разтворител като универсален препарат за отстраняване на петна. Като домакинско средство за избелване е подходящ 3% разтвор на водороден пероксид. В много случаи вече не е възможно да се премахне мигриралата мръсотия.
Премахване на петна от восък
Различните петна могат да притъпят цялостния вид на подовото покритие и често трябва да се третират индивидуално. Петната от восък могат да се разтопят и абсорбират с кухненска кърпа. Най-добрият начин да направите това е да ги полеете с гореща вода, да използвате сешоар или да използвате парочистачка. Внимание: PVC е топлоустойчив; следователно първо трябва да извършите тест в незабележима зона.