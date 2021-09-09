По-чисти PVC и линолеумни подове само в две стъпки

Най-разпространеният метод за почистване на PVC, линолеум и винилови настилки включва две основни стъпки: първо минаване с прахосмукачка, после мокро избърсване. В началото отстранете прах, косми и ежедневни замърсявания със стандартна прахосмукачка. Това е важно, защото предотвратява надраскване на чувствителните еластични настилки.

След това преминете към мокро почистване с моп, подходящ за PVC и линолеум. Редовното изстискване на кърпата минимизира разнасянето на мръсотия и осигурява по-ефективно почистване. Започнете от най-далечния ъгъл на стаята и движете мопа равномерно към вратата, за да постигнете хигиеничен и равномерен резултат.

Въпреки че този класически метод работи добре, има и недостатъци:

упоритите замърсявания по винил и PVC подове често изискват допълнително третиране;

използва се много вода, което води до по-дълго време за изсъхване на настилката;

при структурирани или релефни повърхности мопът често не достига до дълбочина.

За по-удобна ежедневна поддръжка все повече домакинства залагат на прахосмукачка-робот, подходяща за еластични подови настилки. Моделите с режими сухо, мокро или комбинирано почистване улесняват изключително поддръжката на PVC и линолеум, при това с минимално количество вода и почти без усилие.