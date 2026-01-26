Универсален почистващ препарат за под RM 536, 500мл
За всички твърди подови настилки: Универсалният почистващ препарат RM 536 за цялостно почистване. За почистване без ивици. С ефективна защита от влага и подуване на пода и с аромат на лимон.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,583
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Сфера на приложение
- Корк
- Каменни облицовки
- Дървени подове
- Винил