Универсален почистващ препарат за под RM 536, 500мл

За всички твърди подови настилки: Универсалният почистващ препарат RM 536 за цялостно почистване. За почистване без ивици. С ефективна защита от влага и подуване на пода и с аромат на лимон.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,583
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Сфера на приложение
  • Корк
  • Каменни облицовки
  • Дървени подове
  • Винил