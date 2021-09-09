Почистване на тапицерия: Уверете се, че диваните, седалките за кола и матраците остават чисти за години напред
Уютна вечер на дивана с храна и напитки, деца и домашни любимци, които обикалят из хола – резултатът често е трохи, намазвания и петна върху тапицерията. Същото важи и за автомобила – седалките за кола бързо се замърсяват от ежедневната употреба. Независимо дали става въпрос за пране на диван, почистване на тапицерия на кола, пране на матрак или използване на уред за пране на тапицерия, тук ще намерите практични методи, домашни средства и професионални решения за почистване в домашни условия.
Защо трябва редовно да почиствате меката мебел?
Диваните и фотьойлите са сърцето на уютната дневна – използват се ежедневно и неизбежно се замърсяват. С времето по тапицерията се натрупват петна, прах, мазнини от кожата, косми от домашни любимци и дори микроскопични акари. За да изглежда добре и да остане хигиенична, меката мебел трябва да бъде почиствана редовно – независимо дали става въпрос за пране на диван, почистване на тапицерия на кола или поддържане на матраци.
Редовното почистване на тапицерията носи следните ползи:
- По-упоритите замърсявания се почистват по-лесно при ранна намеса.
- Неугледните петна изчезват.
- Намалява се натрупването на косми от домашни любимци и вредните акари.
- Мебелите запазват свежия си вид и значително се удължава техният живот.
Това важи не само за дивани, но и за матраци и седалки на автомобили – при редовно почистване и профилактика те остават свежи, чисти и по-хигиенични за по-дълго време.
За повърхностни замърсявания: Почистване с прахосмукачка
Повърхностната мръсотия по тапицерията – като трохи, прах, песъчинки и полепнали влакна – може лесно да се отстрани с подходяща прахосмукачка за мека мебел. Изборът на правилен накрайник е ключов: използвайте турбо дюза за тапицерия, която с въздушно задвижване осигурява по-цялостно почистване на диван, матрак или седалки за кола. Тя ефективно премахва упорити замърсявания, косми от домашни любимци и вредни акари, които могат да се задържат в тъканите.
За труднодостъпни места – като фугите между възглавниците на дивана или местата между шевовете – използвайте ръчна акумулаторна прахосмукачка с тесен накрайник за фуги. Този тип почистване на тапицерията е идеален за редовна профилактика и предотвратяване на натрупване на прах и мръсотия в дълбочина.
За упорити петна: Почистване с перяща смукачка
Когато по тапицерията има упорити петна, които не могат да бъдат отстранени само с прахосмукачка, най-ефективният метод е дълбоко почистване с перяща смукачка (екстрактор). Този тип машина за пране на дивани, матраци и автомобилни седалки впръсква вода и почистващ препарат директно във влакната, след което ги изсмуква обратно, заедно с разтворената мръсотия. Резултатът е идеално освежена и хигиенична тапицерия, без остатъци от петна, миризми и бактерии.
Методът с перяща прахосмукачка е значително по-задълбочен от ръчното пране и осигурява по-кратко време за сушене, което го прави подходящ както за домашна употреба, така и за почистване на тапицерия и матраци.
Как работи: Стъпка по стъпка пране на тапицерия с перяща смукачка
- Първо премахнете грубата мръсотия от тапицерията или седалката на колата с прахосмукачка. Това улеснява последващото дълбоко почистване.
- Напълнете резервоара на перящата прахосмукачка с вода и добавете препарат за килими и тапицерия според указанията.
- Напръскайте равномерно повърхността на тапицерията с водата и препарата от разстояние около 10 см и оставете да подейства няколко минути – това омекотява петната и замърсяванията.
- Поставете дюзата върху тапицерията и бавно и равномерно изсмучете влагата. Така се изтегля не само водата, но и разтворената мръсотия от дълбочина.
- Винаги навлажнявайте изцяло свързаните тапицирани повърхности с вода и препарат, за да избегнете водни следи по време на сушене.
- Повторете процедурата, докато водата, която се изсмуква, стане видимо чиста – знак, че замърсяването е премахнато.
- При нужда изплакнете с чиста вода (температурата зависи от материята – вълна, микрофибър, памук и т.н.).
- Оставете тапицерията да изсъхне напълно и осигурете добра вентилация в помещението или автомобила.
- След пълно изсъхване (обикновено на следващия ден) минете отново с прахосмукачка, за да премахнете остатъци от освободени алергени и текстилни влакна.
- Завършете с нанасяне на текстилен импрегнатор – така диванът, матракът или автомобилните седалки ще се замърсяват по-бавно и ще бъдат по-устойчиви на бъдещи петна.
С този метод може ефективно да се почисти дори стар диван, матрак или силно замърсени автомобилни седалки. Важно е винаги да проверявате водоустойчивостта на тъканта на незабележимо място преди пране на тапицерията. При някои модели перящи прахосмукачки има възможност за едновременно впръскване на почистващ препарат и моментално изсмукване на разтворената мръсотия — най-бързият и ефективен метод за професионално почистване на тапицерия.
Съвет
Можете също да използвате перяща смукачка, за да премахнете остатъците от почистващ препарат от тапицерията – например ако петна вече са били третирани ръчно или във влакната все още има препарат от последния път, когато са били почистени.
Междинно почистване: Точково отстраняване на петна от тапицерия
Петната по дивана, меката мебел или седалките за кола могат да бъдат особено неприятни – независимо дали са причинени от шоколад, кафе, червено вино, мазнина или следи от ежедневна употреба. Тук ключов фактор е времето:
- Пресните петна се премахват значително по-лесно.
- Старите петна стават по-трудни за третиране и често се вграждат дълбоко в тъканта.
- Ако петното престои дълго, то може да се разпространи и да стане по-видимо и упорито.
При мокри петна е важно да реагирате незабавно: попийте петното с чиста суха микрофибърна кърпа. Никога не търкайте! Триенето вкарва петното по-дълбоко във влакната, което може да увреди дамаската.
Около 90% от всички петна върху тапицерия се разтварят във вода. Можете да проверите това, като навлажните бяла кърпа с хладка вода и внимателно попиете петното. Ако цветът започне да се отделя, продължете с леки въртеливи движения отгоре надолу, докато петното изчезне.
За по-тежки, неподатливи или мазни петна, които не са водоразтворими, използвайте универсален препарат за петна за тапицерия. Напръскайте малко количество върху устойчива на цвят кърпа и внимателно попийте зоната, докато петното не се освободи от влакната. След това може да изплакнете мястото с перяща смукачка, която извлича остатъците от препарата и мръсотията от дълбочина – идеално за пране на диван или почистване на автомобилни седалки.
Винаги първо тествайте метода на незабележим участък – за да се уверите, че цветът и материята реагират коректно.
Съвет: Използвайте пара за борба с петна
За почистване на дивани и други подобни парочистачките също предоставят ценна помощ: За да премахнете малки петна, просто поставете детайлната дюза под ъгъл (не вертикално) спрямо тапицерията и задръжте микрофибърната кърпа до нея, след което изпуснете парата. Парната струя "взривява" петното в микрофибърната кърпа, така да се каже.
Препоръка: Проверете първо на незабележимо място дали тъканта реагира чувствително на температурата. Ако е така, методът на почистване не е подходящ.
Най-добрите домашни средства за премахване на петна
Ако предпочитате да избягвате химически почистващи препарати и нямате под ръка перяща смукачка, можете да използвате изпитани домашни средства за отстраняване на петна.
Полезно за почти всички петна: Сода бикарбонат
Содата бикарбонат е чудесно домашно средство за премахване на петна от тапицерия – включително петна от кафе и червено вино. Поръсете праха върху петното, оставете го да подейства за една нощ, след което го изсмучете с прахосмукачка.
Като алтернатива може да се използва за мокро почистване на диван със сода: Първо почистете тапицерията с прахосмукачка. В зависимост от това колко ви трябва, смесете 1 супена лъжица прах с 1 супена лъжица вода и нанесете пастата от натриев бикарбонат върху петното. Внимателно разтрийте с влажна гъба или кърпа и оставете да изсъхне. След това изсъхналата паста може да се изсмуче от тапицерията.
Минерална вода и сол за борба с петна от червено вино
Минералната вода е чудесен помощник при свежи петна от червено вино върху тапицерия: изсипете внимателно върху петното и после подсушете с хартиена кърпа. Солта и царевичното брашно също помагат за абсорбиране на течността – поръсете върху петното, оставете да подейства и след това изсмучете с прахосмукачка.
Ако петната вече са изсъхнали, можете да използвате лимонов сок или оцет: потопете памучна кърпа, навлажнете петното, оставете да действа около 15 минути и след това подсушете с кухненска кърпа. Накрая напръскайте мястото със студена вода и подсушете още веднъж.
Използване на лимонов сок за справяне с петна от кръв
Дори и при малки наранявания, малко кръв може да попадне върху матрака или дивана. Ако петната от кръв са много пресни, те обикновено могат да се отмият със студена вода. Съвет: не използвайте топла вода, защото това кара протеина в кръвта да се коагулира и да се „залепи“ за тъканните влакна, което прави петното по-трудно за премахване.
Ако петната вече са изсъхнали, лимоновият сок може да помогне: смесете сол и лимонов сок до получаване на паста и оставете да действа около 30 минути. След това отстранете пастата с кухненска кърпа, напръскайте мястото със студена вода и отново подсушете. Като алтернатива, можете да използвате и вода с бакпулвер – изпитано домашно средство за почистване на петна от кръв върху тапицерия и матраци.
Използване на течност за миене или сапун за борба с петна от мазнина
Топла вода и почистващ препарат или сапун за миене на мазнини обикновено са напълно достатъчни за премахване на мазни петна от тапицерия или мека мебел. При свежи петна първо внимателно попийте мястото с вода, а при по-стари петна — леко навлажнете петното. След това смесете малко количество препарат за миене или течен сапун с вода и нанесете върху петното от мазнина. Почиствайте, като търкате внимателно от ръбовете към центъра на петното, за да предотвратите разпространение.
Ако петното бъде премахнато, изплакнете зоната още веднъж с чиста, топла вода, за да не останат остатъци от препарат в тъканта.
Топ съвети за почистване на кожена мека мебел
Почистването и поддръжката на кожена мека мебел изисква различен процес от дивани, фотьойли и седалки за кола от плат. Прахът и трохите могат да се отстранят с кърпа за прах или внимателно да се изсмучат с прахосмукачка. За да почистите кожата, често е достатъчно да избършете повърхността с влажна кърпа. Не трябва да се използват почистващи препарати за отстраняване на мазнини, като течност за миене, тъй като това може да изсуши кожата. По-добре е да разтворите чист твърд сапун (неутрален сапун) в хладка вода.
По същество кожата никога не трябва да бъде прекалено влажна по време на почистване, а течностите, като разлятите напитки, винаги трябва да се почистват възможно най-бързо. Освен това се препоръчва редовна грижа за кожата с подходящи продукти.
Съвет
Почистете с дестилирана вода или вода, която е преварена. Това предотвратява появата на варовикови петна.