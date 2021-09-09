Междинно почистване: Точково отстраняване на петна от тапицерия

Петната по дивана, меката мебел или седалките за кола могат да бъдат особено неприятни – независимо дали са причинени от шоколад, кафе, червено вино, мазнина или следи от ежедневна употреба. Тук ключов фактор е времето:

Пресните петна се премахват значително по-лесно.

Старите петна стават по-трудни за третиране и често се вграждат дълбоко в тъканта.

Ако петното престои дълго, то може да се разпространи и да стане по-видимо и упорито.

При мокри петна е важно да реагирате незабавно: попийте петното с чиста суха микрофибърна кърпа. Никога не търкайте! Триенето вкарва петното по-дълбоко във влакната, което може да увреди дамаската.

Около 90% от всички петна върху тапицерия се разтварят във вода. Можете да проверите това, като навлажните бяла кърпа с хладка вода и внимателно попиете петното. Ако цветът започне да се отделя, продължете с леки въртеливи движения отгоре надолу, докато петното изчезне.

За по-тежки, неподатливи или мазни петна, които не са водоразтворими, използвайте универсален препарат за петна за тапицерия. Напръскайте малко количество върху устойчива на цвят кърпа и внимателно попийте зоната, докато петното не се освободи от влакната. След това може да изплакнете мястото с перяща смукачка, която извлича остатъците от препарата и мръсотията от дълбочина – идеално за пране на диван или почистване на автомобилни седалки.

Винаги първо тествайте метода на незабележим участък – за да се уверите, че цветът и материята реагират коректно.