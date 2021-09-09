Почистване на камини

Защо не мога да използвам обикновена прахосмукачка да почистя камината?

Домашните прахосмукачки не са подходящи за почистване на печки. Фините частици пепел бързо блокират филтъра и смукателната турбина, което води до загуба на производителност и в най-лошия случай до повреда на двигателя. По-добре е да използвате смукачка за пепел, предназначена специално за вашата камина, която позволява работата ви да бъде удобна.

Филтрите за смукачките за пепел са проектирани така, че дори фините частици пепел могат да бъдат надеждно изсмукани. Освен това смукачките за пепел трябва да отговарят на специални изисквания за безопасност: Метален смукателен маркуч и устойчив на пламък контейнер предотвратяват остатъци от жар, които повреждат прахосмукачката или, в най-лошия случай, дори могат да предизвикат тлеещ огън.

За да почистите филтъра ефективно, за да предотвратите запушвания, смукачките за пепел имат подходяща функция за почистване. Има модели, при които можете да натиснете бутон, за да промените посоката на въздушния поток, за да почистите филтъра ефективно. Това не създава прах за потребителя, тъй като прахът се насочва направо в контейнера.