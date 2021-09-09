Почистване на камини
Огънят в открита камина създава уютна и топла атмосфера у дома, но след всяко горене в нея остава пепел и фини сажди. За да бъде камината ви безопасна, ефективна и готова за следващото палене, редовното почистване е задължително. Непочистената пепел намалява въздушния поток, води до повече дим и по-бързо образуване на сажди по стъклото и вътрешните стени. Правилното почистване – особено с подходяща прахосмукачка за пепел или прахосмукачка за камина – гарантира по-чисто горене, по-добра тяга и по-малко неприятни миризми.
Отстраняване на пепел от камина
Изчистването на старата пепел с кофа и четка е мръсна, бавна и често неефективна задача, тъй като фините частици се разнасят лесно във въздуха. Много по-практично и хигиенично е използването на прахосмукачка за пепел - прахосмукачка за камина, която събира дори най-фините остатъци без прахово разпространение.
Защо не мога да използвам обикновена прахосмукачка да почистя камината?
Домашните прахосмукачки не са подходящи за почистване на печки. Фините частици пепел бързо блокират филтъра и смукателната турбина, което води до загуба на производителност и в най-лошия случай до повреда на двигателя. По-добре е да използвате смукачка за пепел, предназначена специално за вашата камина, която позволява работата ви да бъде удобна.
Филтрите за смукачките за пепел са проектирани така, че дори фините частици пепел могат да бъдат надеждно изсмукани. Освен това смукачките за пепел трябва да отговарят на специални изисквания за безопасност: Метален смукателен маркуч и устойчив на пламък контейнер предотвратяват остатъци от жар, които повреждат прахосмукачката или, в най-лошия случай, дори могат да предизвикат тлеещ огън.
За да почистите филтъра ефективно, за да предотвратите запушвания, смукачките за пепел имат подходяща функция за почистване. Има модели, при които можете да натиснете бутон, за да промените посоката на въздушния поток, за да почистите филтъра ефективно. Това не създава прах за потребителя, тъй като прахът се насочва направо в контейнера.
Как безопасно да използвате смукачка за пепел от камина?
Преди почистване камината трябва да бъде напълно охладена — пепелта не бива да е над 40°C. При нужда използвайте ръжен, за да раздробите по-големите въглени и проверете внимателно дали няма остатъчна жар. Започвайте изсмукване само със специализираната метална ръчна тръба — без допълнителна пластмасова дюза, за да избегнете риск от разтапяне или запалване.
След като пепелта е изсмукана в контейнера, тя трябва да се изсипе отново. Ето защо, когато купувате модели, се уверете, че те се отварят лесно и могат да се изсипват с възможно най-малко контакт с мръсотия. Лесните за използване бързо освобождаващи се крепежни елементи, например, улесняват свалянето на смукателната глава. След това пълният контейнер за събиране се покрива с торба за боклук и внимателно се преобръща. Това предотвратява навлизането на прах в околната среда.
Допълнителни възможности за приложение на смукачка за пепел
Смукачката за пепел не се използва само за изсмукване на пепел от камината. Почистването на пелетна печка или отоплителна система също е лесно и удобно със специализираната прахосмукачка за камина. Тя без проблем отстранява студена пепел и сажди от огнища и барбекюта с дървени въглища.
Някои модели смукачки за пепел са оборудвани с допълнителен накрайник за твърд под, който позволява да се изсмукват стърготини, малки парчета дърва и мръсотия около камината. Устройство като това е практично помощно средство и при ремонтни работи – било то груба мръсотия или фин прах, мощната смукачка за пепел просто изсмуква всичко.
Почистване на упорити замърсявания от стъклото на печката
Ако печката или камината ви има стъклен панел, той също трябва да се почиства редовно. Основното почистване често е предизвикателство, тъй като откритият пламък оставя след себе си особено упорити сажди върху стъклото. Конвенционалните методи за почистване на стъкло на камина – като търкане с вода и четка, вестници или силни химически препарати – обикновено не са напълно ефективни и отнемат време.
Много по-лесно е да се постигне чист резултат с парочистачка за чистене на стъкло. Горещата пара, заедно с механичното действие на кърпите и четката, премахва натрупаните замърсявания и сажди по стъклото на печката. След това просто избършете със суха кърпа. Така процесът става бърз, удобен и без необходимост от използване на допълнителни химически почистващи препарати.
Как да намалите образуването на сажди в камината
Дървесината, която не е достатъчно изсушена преди употреба, трябва да се съхранява и доизсушава, преди да бъде изгорена в камината. Влажните дърва имат по-ниска енергийна стойност, което води до по-силно образуване на дим и сажди върху стъклото и вътрешността на камината. Така печката и околността ѝ се замърсяват по-бързо и камината трябва да се почиства по-често. Съгласно нормативните изисквания максималната влажност на дървата при горене не трябва да надвишава 25%.
За проверка на влажността може да се използва специален уред за измерване на влагата или практичен „тест с нокът“. Ако лесно оставяте лека вдлъбнатина в прясно разрязаното дърво (там, където се виждат годишните пръстени), дървото все още не е готово за горене и трябва да се суши още няколко месеца. Най-доброто място за съхранение е на сухо, проветриво пространство с добра циркулация на въздуха – например под навес или в гараж, без директен контакт с дъжд или почва.