Мощен инструмент за решаване на проблеми: Захранваният с батерии CVH 2 е лек и компактен и особено подходящ при ежедневни задачи за почистване в кухнята, всекидневната, спалнята или колата.

Впечатляваща производителност: захранваната с батерии ръчна прахосмукачка CVH 2 е леко, лесно за употреба, но мощно устройство за отстраняване на замърсявания, като трохи, прах и косми от мебели, подове и автомобили. Нейният компактен, лек дизайн означава, че тази прахосмукачка също така е лесна за работа и съхранение. Плюс това, миещата се двустепенна филтърна система, включваща фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми и HEPA филтър (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист.

Характеристики и предимства
CVH 2: Лек и компактен.
Извършвайте без усилие малки ежедневни задачи за почистване.
CVH 2: Готов за незабавна употреба
Може да се използва по всяко време и навсякъде благодарение на компактния дизайн и лесната употреба на аксесоарите.
CVH 2: Двустепенна филтърна система
Идеалната комбинация от фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми,както и HEPA филтър (EN 1822:1998).
Високи резултати от почистването
  • Оптимална мощност на засмукване за всички видове по-малки почистващи задачи.
Миещи се филтър и контейнер за прах
  • Лесно се почиства под течаща вода и може да се използва отново.
Практични аксесоари
  • Подходящ за деликатни повърхности и труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Контейнер (л) 0,15
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Мощност (Вт) 70
Време за работа на минимум мощност (мин) 10
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Волтаж на батерията (В) 7,2
Напрежение (В) 7,2
Капацитет на батерията (Ач) 2
Време за зареждане със стандартно зарядно (ч) 4
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 0,65
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 330 x 76 x 76

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: 5 V / 2 A USB кабел + адаптер (1 от всеки)
  • 2-в-1 дюза за фуги
  • Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
Сфера на приложение
  • Мебели
  • Интериор на превозното средство
