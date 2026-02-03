CVH 2
Мощен инструмент за решаване на проблеми: Захранваният с батерии CVH 2 е лек и компактен и особено подходящ при ежедневни задачи за почистване в кухнята, всекидневната, спалнята или колата.
Впечатляваща производителност: захранваната с батерии ръчна прахосмукачка CVH 2 е леко, лесно за употреба, но мощно устройство за отстраняване на замърсявания, като трохи, прах и косми от мебели, подове и автомобили. Нейният компактен, лек дизайн означава, че тази прахосмукачка също така е лесна за работа и съхранение. Плюс това, миещата се двустепенна филтърна система, включваща фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми и HEPA филтър (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист.
Характеристики и предимства
Лек и компактен.Извършвайте без усилие малки ежедневни задачи за почистване.
Готов за незабавна употребаМоже да се използва по всяко време и навсякъде благодарение на компактния дизайн и лесната употреба на аксесоарите.
Двустепенна филтърна системаИдеалната комбинация от фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми,както и HEPA филтър (EN 1822:1998).
Високи резултати от почистването
- Оптимална мощност на засмукване за всички видове по-малки почистващи задачи.
Миещи се филтър и контейнер за прах
- Лесно се почиства под течаща вода и може да се използва отново.
Практични аксесоари
- Подходящ за деликатни повърхности и труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Контейнер (л)
|0,15
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Мощност (Вт)
|70
|Време за работа на минимум мощност (мин)
|10
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Волтаж на батерията (В)
|7,2
|Напрежение (В)
|7,2
|Капацитет на батерията (Ач)
|2
|Време за зареждане със стандартно зарядно (ч)
|4
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,65
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|330 x 76 x 76
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: 5 V / 2 A USB кабел + адаптер (1 от всеки)
- 2-в-1 дюза за фуги
- Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
Видео
Сфера на приложение
- Мебели
- Интериор на превозното средство