Впечатляваща производителност: захранваната с батерии ръчна прахосмукачка CVH 2 е леко, лесно за употреба, но мощно устройство за отстраняване на замърсявания, като трохи, прах и косми от мебели, подове и автомобили. Нейният компактен, лек дизайн означава, че тази прахосмукачка също така е лесна за работа и съхранение. Плюс това, миещата се двустепенна филтърна система, включваща фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми и HEPA филтър (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист.