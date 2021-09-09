Съвети за почистване за собствениците на домашни любимци
Домашните любимци внасят живот и уют във вашия дом. Ние ги храним, грижим се за тях и най-важното – обичаме ги. Но лесно може да се пренебрегне количеството работа, което те добавят, когато става въпрос за почистване – особено космите от домашни любимци, калните отпечатъци от лапи и разпиляната храна. Тази мръсотия се разпространява бързо върху по-голяма площ у дома – кал по пода, косми по килимите и мебелите и текстилните повърхности. С няколко практични съвета и правилен подход можете да поддържате домакинството си – плюс домашния си любимец – чисто, подредено и хигиенично.
Допълнително почистване около къщата
Кучето оставя ли кални отпечатъци от лапи по току-що избърсания под? Котката обича ли да разнася храната си от външната страна на купичката? Морското свинче или заекът оставят ли косми около клетката? Добре дошли в дома с домашни любимци. Неизбежно наличието на животни означава по-често почистване около къщата – повече мръсотия, косми от домашни любимци, алергени и микроби, които могат да се разпространят по подове, килими, тапицерия и мебели.
Затова редовното и старателно почистване на клетки, котешки тоалетни, места за игра и хранене помага да се поддържа чистота, хигиена и здравословна среда – както за вас, така и за вашия домашен любимец. Както при много домакински задачи, традиционните методи работят добре, но правилните уреди за почистване – като прахосмукачка за косми от домашни любимци, безжична прахосмукачка или парочистачка – могат значително да улеснят работата и да намалят натрупването на замърсявания.
По-често междинно почистване
Животът с куче, котка, морско свинче, хамстер или заек в дома означава, че стандартното генерално почистване веднъж седмично невинаги е достатъчно. Косми от домашни любимци, разпиляна храна, следи от лапи и дребни „инциденти“ могат да наложат по-често междинно почистване. Затова е важно да предвидите време в ежедневието си за бързо поддържане на хигиената.
Обикновено замърсяването се концентрира в определени зони: около входната врата, до клетката на зайци или морски свинчета, около котешката тоалетна, както и около местата за хранене.
В тези ситуации е полезно да имате под ръка кофа и четка за почистване на косми от домашни любимци, но още по-удобни са модерните уреди за почистване: безкабелна прахосмукачка за косми от домашни любимци, прахосмукачка робот за домашни любимци и лесните ежедневни почиствания, акумулаторна ръчна прахосмукачка или компактна безжична метла. Тези устройства бързо премахват косми, прах и дребни замърсявания — без усилие и за секунди.
Почистване на косми от домашни любимци
Космите от домашни любимци са най-неприятни, когато остават по дивани, фотьойли и дрехи. За премахване на косми от меката мебел валяк за мъх е класически и ефективен вариант. Но при по-упорито натрупване върху килими и изтривалки, безкабелна акумулаторна метла или прахосмукачка за косми от домашни любимци е много по-ефективна – въртящата се четка надеждно улавя кучешки и котешки косми от текстилни подови настилки. След това четковият валяк може да се почисти лесно и надеждно, тъй като е заобиколен от мрежеста втулка. Премахването на този ръкав просто отстранява космите от четката. Редовното разресване на домашните любимци значително намалява падането на косми върху пода и мебелите, което намалява и необходимостта от често почистване.
За дрехи, одеяла и текстилни повърхности сушилнята е удобен метод за бързо премахване на косми. При липса на валяк за мъх, лепящата лента или ролка за косми са добра алтернатива. За дълбоко почистване на дивани и легла за домашни любимци могат да се използват специални приставки за безжични прахосмукачки, включително турбо дюзи, които са предназначени за премахване на косми от животни дори от по-дълбоките слоеве на тапицерията.
Хигиенично почистване след домашен любимец
Когато имате животни у дома, изборът на препарат за почистване е особено важен. Вашите четириноги приятели могат да стъпват, лежат и ближат остатъци от препарати върху подове, мебели и около местата за хранене и игра. Много домашни любимци са чувствителни не само към химическите съставки, но и към силните миризми.
По-безопасна и естествена алтернатива е използването на парочистачка за дом с домашни любимци, която позволява хигиенично почистване без препарати на повърхности като паркет, ламинат, камък и керамични плочки. Горещата пара заедно с механичното триене от микрофибърните кърпи и четки премахват мръсотия, бактерии и отпечатъци от лапи в дълбочина — без риск за здравето на животните.
Този метод е особено важен около местата за хранене, където падат трохи, вода или гранули за животни, и където химическите препарати биха могли да попаднат в контакт с лапите, муцуната или храна на вашия любимец.
Отпечатъци от носа и лапите върху стъкло и гладки повърхности
Ако живеете с куче или котка, сигурно познавате следата от малки носове и лапички по прозорци, витрини, маси и други гладки повърхности. Тези следи не само изглеждат неприятно, но и могат да се натрупват бързо.
Ефективно и лесно решение е използването на уред за почистване на прозорци, който значително ускорява целия процес. Просто напръскайте подходящ почистващ разтвор, разнесете го равномерно с микрофибърна кърпа, след което изтеглете влагата с уреда за прозорци. Финалното подсушаване с микрофибър оставя повърхността без следи — и отпечатъците изчезват само за секунди.
Този метод е идеален за домакинства с домашни любимци, където поддържането на прозрачни и чисти стъклени повърхности е ежедневна задача.
Почистване след домашните любимци — следи от лапи по пода
За кучетата и котките, които ходят навън, няма лошо време — те се нуждаят от свеж въздух всеки ден. Но когато навън е мокро и кално, тази мръсотия неизбежно се връща обратно в дома. При кучетата можете лесно да почистите лапите в коридора или да ги измиете под душа и след това да ги подсушите. Котките обаче рядко позволяват това. Тук идват на помощ капани за мръсотия: поставянето на постелки до входната врата гарантира, че вашият любимец преминава през тях и по-голямата част от замърсяванията остава там — преди лапите да маркират пода.
Ако въпреки това следите от лапи попаднат върху твърди подове или плочки, те могат бързо да бъдат премахнати с уред за почистване на твърди подове, който ефективно изтрива калта и засъхналите следи.
В дъждовно време често се появяват следи от лапи по килими или меката мебел. Не бързайте да търкате мократа кал — оставете я първо да изсъхне, след което отстранете грубата мръсотия механично и почистете влакната с вода. Ако петното остане, използвайте парен екстрактор, който дълбоко почиства както килими, така и тапицерия, премахвайки замърсявания и миризми.
Как правилно се почиства котешка тоалетна?
Котките инстинктивно заравят своите нужди в котешката тоалетна, но в зависимост от темперамента им, гранулите от постелята често се оказват разпилени около кутията. Тези малки частици могат лесно да се почистят с безкабелна акумулаторна метла или прахосмукачка, което спестява време и усилия. Това е силно препоръчително, тъй като гранулите, ако бъдат стъпкани, могат да надраскат подови настилки като ламинат, паркет или плочки.
Ако искате да предотвратите разнасянето на котешка постеля из помещението още преди да се случи, изберете котешка тоалетна с по-дълбок вътрешен ръб. Така гранулите остават вътре в тоалетната, вместо да се разхвърлят наоколо — осигурявайки по-чист дом и по-малко междинно почистване.