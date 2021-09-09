Допълнително почистване около къщата

Кучето оставя ли кални отпечатъци от лапи по току-що избърсания под? Котката обича ли да разнася храната си от външната страна на купичката? Морското свинче или заекът оставят ли косми около клетката? Добре дошли в дома с домашни любимци. Неизбежно наличието на животни означава по-често почистване около къщата – повече мръсотия, косми от домашни любимци, алергени и микроби, които могат да се разпространят по подове, килими, тапицерия и мебели.

Затова редовното и старателно почистване на клетки, котешки тоалетни, места за игра и хранене помага да се поддържа чистота, хигиена и здравословна среда – както за вас, така и за вашия домашен любимец. Както при много домакински задачи, традиционните методи работят добре, но правилните уреди за почистване – като прахосмукачка за косми от домашни любимци, безжична прахосмукачка или парочистачка – могат значително да улеснят работата и да намалят натрупването на замърсявания.