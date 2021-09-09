Съвети за почистване за собствениците на домашни любимци

Домашните любимци внасят живот и уют във вашия дом. Ние ги храним, грижим се за тях и най-важното – обичаме ги. Но лесно може да се пренебрегне количеството работа, което те добавят, когато става въпрос за почистване – особено космите от домашни любимци, калните отпечатъци от лапи и разпиляната храна. Тази мръсотия се разпространява бързо върху по-голяма площ у дома – кал по пода, косми по килимите и  мебелите и текстилните повърхности. С няколко практични съвета и правилен подход можете да поддържате домакинството си – плюс домашния си любимец – чисто, подредено и хигиенично.

Съвети за почистване от Kärcher за собствениците на домашни любимци

Допълнително почистване около къщата

Кучето оставя ли кални отпечатъци от лапи по току-що избърсания под? Котката обича ли да разнася храната си от външната страна на купичката? Морското свинче или заекът оставят ли косми около клетката? Добре дошли в дома с домашни любимци. Неизбежно наличието на животни означава по-често почистване около къщата – повече мръсотия, косми от домашни любимци, алергени и микроби, които могат да се разпространят по подове, килими, тапицерия и мебели.

Затова редовното и старателно почистване на клетки, котешки тоалетни, места за игра и хранене помага да се поддържа чистота, хигиена и здравословна среда – както за вас, така и за вашия домашен любимец. Както при много домакински задачи, традиционните методи работят добре, но правилните уреди за почистване – като прахосмукачка за косми от домашни любимци, безжична прахосмукачка или парочистачка – могат значително да улеснят работата и да намалят натрупването на замърсявания.

Отстраняване на кучешки косми от диван
Мъж почиства легло за домашен любимец с безкабелна прахосмукачка Керхер

По-често междинно почистване

Животът с куче, котка, морско свинче, хамстер или заек в дома означава, че стандартното генерално почистване веднъж седмично невинаги е достатъчно. Косми от домашни любимци, разпиляна храна, следи от лапи и дребни „инциденти“ могат да наложат по-често междинно почистване. Затова е важно да предвидите време в ежедневието си за бързо поддържане на хигиената.

Обикновено замърсяването се концентрира в определени зони: около входната врата, до клетката на зайци или морски свинчета, около котешката тоалетна, както и около местата за хранене.

В тези ситуации е полезно да имате под ръка кофа и четка за почистване на косми от домашни любимци, но още по-удобни са модерните уреди за почистване: безкабелна прахосмукачка за косми от домашни любимци, прахосмукачка робот за домашни любимци и лесните ежедневни почиствания, акумулаторна ръчна прахосмукачка или компактна безжична метла. Тези устройства бързо премахват косми, прах и дребни замърсявания — без усилие и за секунди.

Почистване на косми от домашни любимци

Космите от домашни любимци са най-неприятни, когато остават по дивани, фотьойли и дрехи. За премахване на косми от меката мебел валяк за мъх е класически и ефективен вариант. Но при по-упорито натрупване върху килими и изтривалки, безкабелна акумулаторна метла или прахосмукачка за косми от домашни любимци е много по-ефективна – въртящата се четка надеждно улавя кучешки и котешки косми от текстилни подови настилки. След това четковият валяк може да се почисти лесно и надеждно, тъй като е заобиколен от мрежеста втулка. Премахването на този ръкав просто отстранява космите от четката. Редовното разресване на домашните любимци значително намалява падането на косми върху пода и мебелите, което намалява и необходимостта от често почистване.

За дрехи, одеяла и текстилни повърхности сушилнята е удобен метод за бързо премахване на косми. При липса на валяк за мъх, лепящата лента или ролка за косми са добра алтернатива. За дълбоко почистване на дивани и легла за домашни любимци могат да се използват специални приставки за безжични прахосмукачки, включително турбо дюзи, които са предназначени за премахване на косми от животни дори от по-дълбоките слоеве на тапицерията.

Премахване на косми от домашни любимци от пода с безкабелна акумулаторна метла Керхер
Премахване на отпечатъци от лапи по пода с парочистачка Kärcher

Хигиенично почистване след домашен любимец

Когато имате животни у дома, изборът на препарат за почистване е особено важен. Вашите четириноги приятели могат да стъпват, лежат и ближат остатъци от препарати върху подове, мебели и около местата за хранене и игра. Много домашни любимци са чувствителни не само към химическите съставки, но и към силните миризми.

По-безопасна и естествена алтернатива е използването на парочистачка за дом с домашни любимци, която позволява хигиенично почистване без препарати на повърхности като паркет, ламинат, камък и керамични плочки. Горещата пара заедно с механичното триене от микрофибърните кърпи и четки премахват мръсотия, бактерии и отпечатъци от лапи в дълбочина — без риск за здравето на животните.

Този метод е особено важен около местата за хранене, където падат трохи, вода или гранули за животни, и където химическите препарати биха могли да попаднат в контакт с лапите, муцуната или храна на вашия любимец.

Как да почистим прозореца от следи върху стъклени повърхности

Отпечатъци от носа и лапите върху стъкло и гладки повърхности

Ако живеете с куче или котка, сигурно познавате следата от малки носове и лапички по прозорци, витрини, маси и други гладки повърхности. Тези следи не само изглеждат неприятно, но и могат да се натрупват бързо.

Ефективно и лесно решение е използването на уред за почистване на прозорци, който значително ускорява целия процес. Просто напръскайте подходящ почистващ разтвор, разнесете го равномерно с микрофибърна кърпа, след което изтеглете влагата с уреда за прозорци. Финалното подсушаване с микрофибър оставя повърхността без следи — и отпечатъците изчезват само за секунди.

Този метод е идеален за домакинства с домашни любимци, където поддържането на прозрачни и чисти стъклени повърхности е ежедневна задача.

Почистване след домашните любимци — следи от лапи по пода

За кучетата и котките, които ходят навън, няма лошо време — те се нуждаят от свеж въздух всеки ден. Но когато навън е мокро и кално, тази мръсотия неизбежно се връща обратно в дома. При кучетата можете лесно да почистите лапите в коридора или да ги измиете под душа и след това да ги подсушите. Котките обаче рядко позволяват това. Тук идват на помощ капани за мръсотия: поставянето на постелки до входната врата гарантира, че вашият любимец преминава през тях и по-голямата част от замърсяванията остава там — преди лапите да маркират пода.

Ако въпреки това следите от лапи попаднат върху твърди подове или плочки, те могат бързо да бъдат премахнати с уред за почистване на твърди подове, който ефективно изтрива калта и засъхналите следи.

В дъждовно време често се появяват следи от лапи по килими или меката мебел. Не бързайте да търкате мократа кал — оставете я първо да изсъхне, след което отстранете грубата мръсотия механично и почистете влакната с вода. Ако петното остане, използвайте парен екстрактор, който дълбоко почиства както килими, така и тапицерия, премахвайки замърсявания и миризми.

Почистване на кучешко легло с прахосмукачка Керхер
Съвети на Kärcher за справяне с котешки тоалетни в дома

Как правилно се почиства котешка тоалетна?

Котките инстинктивно заравят своите нужди в котешката тоалетна, но в зависимост от темперамента им, гранулите от постелята често се оказват разпилени около кутията. Тези малки частици могат лесно да се почистят с безкабелна акумулаторна метла или прахосмукачка, което спестява време и усилия. Това е силно препоръчително, тъй като гранулите, ако бъдат стъпкани, могат да надраскат подови настилки като ламинат, паркет или плочки.

Ако искате да предотвратите разнасянето на котешка постеля из помещението още преди да се случи, изберете котешка тоалетна с по-дълбок вътрешен ръб. Така гранулите остават вътре в тоалетната, вместо да се разхвърлят наоколо — осигурявайки по-чист дом и по-малко междинно почистване.

Често задавани въпроси

Най-добре се справят прахосмукачките с турбо дюза или въртяща четка, които издърпват космите от килими и тапицерия. Те са оптимизирани за цялостно събиране на косми.

Най-ефективно е почистването с безкабелна акумулаторна метла или ръчна прахосмукачка. Допълнително решение е котешка тоалетна с висок ръб или специална постелка за улавяне на гранули.

Да. Някои препарати съдържат химикали, които могат да бъдат токсични при контакт с лапите или при облизване. Затова при почистване на подове се препоръчва използване на парочистачка без химия, която осигурява хигиена само с пара.

Обикновено е необходимо ежедневно междинно почистване (метла, прахосмукачка, премахване на косми) плюс основно седмично или двуседмично почистване - в зависимост от това колко косми оставя любимецът.

Най-бързо е с уред за почистване на твърди подове или парочистачка. Калните следи се премахват по-лесно след изсъхване, вместо докато са мокри.

Подходящи продукти за собственици на домашни любимци

Парочистачка Kärcher

Парочистачки

Прахосмукачка Kärcher

Прахосмукачки

Парен екстрактор Kärcher

Парен екстрактор

Прахосмукачки робот Kärcher

Прахосмукачки робот

Уред за почистване на твърди подове Kärcher

Уреди за почистване на твърди подове

Акумулаторна метла Kärcher

Акумулаторни метли

Акумулаторен уред за прозорци Kärcher

Акумулаторни уреди за прозорци

Пречиствател на въздух Kärcher

Пречиствател на въздух

Това също може да ви заинтересува:

Съвети от Kärcher за почистване на дневна и спалня
Съвети от Kärcher за почистване на тапицерия
Съвети от Kärcher за почистване на килими