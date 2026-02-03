CVH 3 Plus
Мощна и готова за употреба по всяко време и навсякъде: Компактната ръчна прахосмукачка CVH 3 Плус премахва без усилие замърсявания, независимо дали са в хола, спалнята или колата.
Ежедневен помощник: Ръчната прахосмукачка CVH 3 Plus с батерия ефективно премахва всички видове замърсявания, като косми, трохи и прах, отвсякъде и без да оставя никакви замърсявания след себе си. Освен това, миещата се двустепенна филтърна система, състояща се от фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми, както и хигиенен филтър HEPA (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист. Други предимства: Висока мощност на засмукване и по-дълъг експлоатационен живот благодарение на тихия BLDC мотор, компактния и лек дизайн, две различни нива на засмукване с време на работа на батерията до 20 минути и удобна зарядна станция с място за съхранение на аксесоари.
Характеристики и предимства
Висока ефективност на почистване благодарение на двигателя BLDC
Избор между два режима
Зарядна станция със съхранение на аксесоари
Лек и компактен.
Готов за незабавна употреба
Двустепенна филтърна система
Миещи се филтър и контейнер за прах
Практични аксесоари
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Контейнер (л)
|0,15
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|< 78
|Мощност (Вт)
|70
|Време за работа на минимум мощност (мин)
|20
|Време за работа на максимум мощност (мин)
|10
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Волтаж на батерията (В)
|7,2
|Напрежение (В)
|7,2
|Капацитет на батерията (Ач)
|2
|Време за зареждане със стандартно зарядно (ч)
|4
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|330 x 76 x 76
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: 5 V / 2 A зарядна станция + адаптер (1 от двата варианта)
- 2-в-1 дюза за фуги
- Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
- Паркинг станция със зарядно устройство
Оборудване
- Регулиране на мощността: С 2 нива
Видео
Сфера на приложение
- Мебели
- Интериор на превозното средство