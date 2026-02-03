CVH 3 Plus

Мощна и готова за употреба по всяко време и навсякъде: Компактната ръчна прахосмукачка CVH 3 Плус премахва без усилие замърсявания, независимо дали са в хола, спалнята или колата.

Ежедневен помощник: Ръчната прахосмукачка CVH 3 Plus с батерия ефективно премахва всички видове замърсявания, като косми, трохи и прах, отвсякъде и без да оставя никакви замърсявания след себе си. Освен това, миещата се двустепенна филтърна система, състояща се от фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми, както и хигиенен филтър HEPA (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист. Други предимства: Висока мощност на засмукване и по-дълъг експлоатационен живот благодарение на тихия BLDC мотор, компактния и лек дизайн, две различни нива на засмукване с време на работа на батерията до 20 минути и удобна зарядна станция с място за съхранение на аксесоари.

Характеристики и предимства
CVH 3 Plus: Висока ефективност на почистване благодарение на двигателя BLDC
CVH 3 Plus: Избор между два режима
CVH 3 Plus: Зарядна станция със съхранение на аксесоари
Лек и компактен.
Готов за незабавна употреба
Двустепенна филтърна система
Миещи се филтър и контейнер за прах
Практични аксесоари
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Контейнер (л) 0,15
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) < 78
Мощност (Вт) 70
Време за работа на минимум мощност (мин) 20
Време за работа на максимум мощност (мин) 10
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Волтаж на батерията (В) 7,2
Напрежение (В) 7,2
Капацитет на батерията (Ач) 2
Време за зареждане със стандартно зарядно (ч) 4
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 0,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 330 x 76 x 76

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: 5 V / 2 A зарядна станция + адаптер (1 от двата варианта)
  • 2-в-1 дюза за фуги
  • Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
  • Паркинг станция със зарядно устройство

Оборудване

  • Регулиране на мощността: С 2 нива
CVH 3 Plus
Видео

Сфера на приложение
  • Мебели
  • Интериор на превозното средство
Аксесоари