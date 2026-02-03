Ежедневен помощник: Ръчната прахосмукачка CVH 3 Plus с батерия ефективно премахва всички видове замърсявания, като косми, трохи и прах, отвсякъде и без да оставя никакви замърсявания след себе си. Освен това, миещата се двустепенна филтърна система, състояща се от фина стоманена мрежа за груби замърсявания и косми, както и хигиенен филтър HEPA (EN 1822:1998), гарантира, че изходящият въздух е изключително чист. Други предимства: Висока мощност на засмукване и по-дълъг експлоатационен живот благодарение на тихия BLDC мотор, компактния и лек дизайн, две различни нива на засмукване с време на работа на батерията до 20 минути и удобна зарядна станция с място за съхранение на аксесоари.