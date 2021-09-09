Почистване на фуги

Плочките по принцип са лесни за поддръжка, но фугите между тях — особено фугите в банята и кухненските помещения — често се пренебрегват в ежедневното почистване. Това води до потъмняване, наслояване на мръсотия и дори появата на мухъл. И така идва въпросът как да почистим фугите на плочките? Добрата новина е, че почистването на фуги на плочки, включително дълбокото почистване с парочистачка, е бързо и ефективно, когато използвате правилните методи и препарати.

Почистване на фуги с парочистачки на Kärcher

Фугите изискват специално внимание при почистване

Навсякъде, където има плочки — в баня, кухня или коридор — има и фуги. Те обикновено са направени от хоросан и служат за стабилното фиксиране на плочките. Но независимо от вида плочки, именно фугите се различават по структура и качество на повърхността. Поради тяхната пореста и грапава текстура, мръсотията, мазните остатъци и варовиковите налепи се задържат много по-лесно върху тях, отколкото върху гладките плочки. Освен това фугите абсорбират влага, което ги превръща в идеална среда за образуване на черни петна, бактерии и мухъл. Ето защо редовното почистване на фугите — особено фугите в банята — е ключово за поддържането на хигиена и чиста визия.

Подходящ препарат почистване на фуги?

Когато търсите ефикасен препарат за почистване на фуги, важно е да знаете, че детергентите се класифицират според pH стойността. Повечето универсални препарати са леко алкални (pH > 7), което ги прави подходящи за премахване на органични замърсявания като мазнини, петна и остатъци от сапун. Така се елиминира и хранителната среда за микроорганизми, които причиняват потъмняване и мухъл.

Ако фугите са леко замърсени, можете да използвате и домашен препарат за фуги, например бакпулвер, сода бикарбонат или сода. Смесете едно от тези средства с вода в съотношение 3:1, докато получите паста. Нанесете я върху фугите с четка за фуги или четка за зъби и оставете да подейства около 30 минути. След това изплакнете с топла вода и избършете.

При по-упорити петна в банята може да се наложи професионален препарат за почистване на фуги или препарат за избелване на фуги, но винаги работете внимателно — при четкане има риск от пръски, затова носете защитни очила и ръкавици.

Съвети на Kärcher за почистване на фуги със сода бикарбонат

Внимание при използване на киселинни почистващи препарати

Минералната мръсотия като варовик или котлен камък е особено предизвикателство в банята. Те могат да бъдат отстранени с киселинни почистващи препарати като санитарни почистващи препарати (pH стойност <7) или с домашни средства като оцет или лимонена киселина. Тук обаче се препоръчва повишено внимание, защото плочките и фугите се държат различно при почистване. Тъй като фугите на хоросана също са минерални, киселинните почистващи препарати атакуват фугите с течение на времето. За да предотвратите това, фугите на плочките винаги трябва да бъдат предварително напоени, преди да бъдат почистени. Ако фугите са напоени с вода, киселинният препарат за почистване на фуги може да работи върху повърхността, без да прониква твърде дълбоко в материала.

Професионален съвет: По-специално в баните препоръчваме редуващо се почистване с киселинни и алкални почистващи препарати, за да държите под контрол всякакви видове замърсявания, които възникват. Тази процедура също така предотвратява образуването на мухъл.

Почистване на фуги с парочистачка Kärcher

Почистване на фуги с парочистачка

Почистването на фуги с пара е един от най-ефективните методи и това става значително по-лесно с качествена парочистачка. Парата се изстрелва под налягане до 4.2 бара и достига скорост около 170 km/h, което ѝ позволява да проникне дълбоко във фината структура на повърхността — много по-ефективно от текстилни кърпи, четки или ръчни методи.

Горещата пара разтваря мазни остатъци, котлен камък и упорити наслагвания, като същевременно неутрализира спори от мухъл чрез високата температура. Това означава, че при нормални условия не са нужни препарати за почистване, което е щадящо както за околната среда, така и за дихателните ви пътища.

При по-сериозни минерални замърсявания първо може да се приложи киселинен препарат за фуги, след което във втория етап се използва парочистачката. Най-добри резултати се постигат с дюза за детайли, кръгла четка, специална четка за фуги или дори електрическа четка за почистване на фуги. Всяка фуга се обработва индивидуално с кратки движения на търкане, а накрая разтворената мръсотия лесно се избърсва с кърпа.

Премахване на мухъл от фугите

В банята и други помещения с висока влажност много лесно се образува мухъл, особено върху грубата и пореста структура на фугите. Това не само води до неприятен визуален ефект и „почернели фуги“, но може да представлява и риск за здравето — особено за хора с алергии или чувствителни дихателни пътища.

За почистване на мухъл от фуги може да използвате подходящ препарат против мухъл, съдържащ алкохол или изопропилов алкохол. Разтворът се нанася във фугите с четка или кърпа и след това се оставя да се изпари. Тази техника убива спорите на мухъла, но не избелва видимите тъмни следи, тъй като алкохолът не съдържа избелващи компоненти.

Ако искате и хигиенично почистване, и визуално освежаване на цвета, може да използвате водороден прекис (3%) – доказано домашно средство за третиране на почернели фуги. Напоено парче кухненска хартия се поставя върху фугата, за да удължи контактното време. След около 30 минути повърхността се изплаква обилно с вода.

В случаите, когато мухълът е проникнал дълбоко в структурата, често единственото решение е смяна на фугата, тъй като повърхностното третиране вече не е достатъчно.

За предотвратяване на бъдещо образуване на мухъл е важно да се поддържа средата суха:

  • редовно проветрявайте помещението,
  • ако липсва прозорец – включвайте вентилатор,
  • след душ избърсвайте плочките и фугите, за да намалите влагата в зоната.
Подсушаване на душа с акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher

Почистване на силиконови фуги (особено в банята)

Силиконовите фуги често се използват в зони като умивалници, душове, около ваната и между стени и плочки. Те са много по-гъвкави, но и по-деликатни от циментовите фуги, затова е важно почистването им да се извършва внимателно и с подходящи методи.

Когато почиствате силиконови фуги с парочистачка, използвайте само пара, без силовата струя или механично триене. Агресивното търкане, остри четки или струя под високо налягане могат да увредят силиконовия материал, да го разкъсат или да създадат микропукнатини, в които после лесно прониква мръсотия и влагa.

За съжаление, мухъл може да се появи и върху силиконовите фуги. Тъй като силиконът е различен по структура от цимента, когато мухълът проникне в самия материал, премахването му става почти невъзможно. В такива случаи най-доброто и икономично решение е пълна смяна на силиконовата фуга, вместо да се опитва избелване или дезинфекция.

Почистване на силиконови фуги с парочистачка Kärcher

Видео ръководство: Почистване на фуги

Често задавани въпроси

Най-ефективни са алкални почистващи препарати за фуги, сода бикарбонат или бакпулвер за леки замърсявания. При по-тежки отлагания може да се използва професионален препарат за почистване на фуги.

Използвайте водороден прекис 3%, алкохол или парочистачка. Ако мухълът е проникнал в дълбочина, вероятно е необходимо да се подмени самата фуга.

Да, оцет и сода могат да почистят отлагания по циментови фуги, но при силиконови фуги не се препоръчват, тъй като киселината може да увреди материала.

Препаратът е подходящ при органична мръсотия и за подготвяне на повърхността. Парочистачката премахва по-дълбоки замърсявания и предотвратява появата на мухъл, често без нужда от химия.

Използвайте неагресивни алкални препарати, мека четка за фуги и избягвайте силно търкане. При силиконови фуги — само пара.

Препоръчително е веднъж месечно, а в бани с висока влажност — и по-често, за да се предотврати появата на мухъл.

Ако е почерняла в дълбочина, рони се, има миризма на мухъл или остава петно въпреки почистването, най-вероятно е време за ремонт или смяна на фугите.

При правилно използване — не. Но при силиконови фуги трябва да се използва само пара, без механично търкане и без силовата дюза.

Подходящи продукти за фуги

Парочистачка Kärcher

Парочистачки

Акумулаторен уред за прозорци Kärcher

Акумулаторни уреди за прозорци

Препарати за санитария Kärcher

Препарати за санитария

XXL Дюза за фуги Керхер

XXL Дюза за фуги

Това също може да ви заинтересува:

Съвети за почистване на банята от Kärcher
Съвети за почистване на плочки от Kärcher
Съвети за почистване на кухнята от Kärcher