Подходящ препарат почистване на фуги?

Когато търсите ефикасен препарат за почистване на фуги, важно е да знаете, че детергентите се класифицират според pH стойността. Повечето универсални препарати са леко алкални (pH > 7), което ги прави подходящи за премахване на органични замърсявания като мазнини, петна и остатъци от сапун. Така се елиминира и хранителната среда за микроорганизми, които причиняват потъмняване и мухъл.

Ако фугите са леко замърсени, можете да използвате и домашен препарат за фуги, например бакпулвер, сода бикарбонат или сода. Смесете едно от тези средства с вода в съотношение 3:1, докато получите паста. Нанесете я върху фугите с четка за фуги или четка за зъби и оставете да подейства около 30 минути. След това изплакнете с топла вода и избършете.

При по-упорити петна в банята може да се наложи професионален препарат за почистване на фуги или препарат за избелване на фуги, но винаги работете внимателно — при четкане има риск от пръски, затова носете защитни очила и ръкавици.