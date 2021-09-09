Почистване на фуги
Плочките по принцип са лесни за поддръжка, но фугите между тях — особено фугите в банята и кухненските помещения — често се пренебрегват в ежедневното почистване. Това води до потъмняване, наслояване на мръсотия и дори появата на мухъл. И така идва въпросът как да почистим фугите на плочките? Добрата новина е, че почистването на фуги на плочки, включително дълбокото почистване с парочистачка, е бързо и ефективно, когато използвате правилните методи и препарати.
Фугите изискват специално внимание при почистване
Навсякъде, където има плочки — в баня, кухня или коридор — има и фуги. Те обикновено са направени от хоросан и служат за стабилното фиксиране на плочките. Но независимо от вида плочки, именно фугите се различават по структура и качество на повърхността. Поради тяхната пореста и грапава текстура, мръсотията, мазните остатъци и варовиковите налепи се задържат много по-лесно върху тях, отколкото върху гладките плочки. Освен това фугите абсорбират влага, което ги превръща в идеална среда за образуване на черни петна, бактерии и мухъл. Ето защо редовното почистване на фугите — особено фугите в банята — е ключово за поддържането на хигиена и чиста визия.
Подходящ препарат почистване на фуги?
Когато търсите ефикасен препарат за почистване на фуги, важно е да знаете, че детергентите се класифицират според pH стойността. Повечето универсални препарати са леко алкални (pH > 7), което ги прави подходящи за премахване на органични замърсявания като мазнини, петна и остатъци от сапун. Така се елиминира и хранителната среда за микроорганизми, които причиняват потъмняване и мухъл.
Ако фугите са леко замърсени, можете да използвате и домашен препарат за фуги, например бакпулвер, сода бикарбонат или сода. Смесете едно от тези средства с вода в съотношение 3:1, докато получите паста. Нанесете я върху фугите с четка за фуги или четка за зъби и оставете да подейства около 30 минути. След това изплакнете с топла вода и избършете.
При по-упорити петна в банята може да се наложи професионален препарат за почистване на фуги или препарат за избелване на фуги, но винаги работете внимателно — при четкане има риск от пръски, затова носете защитни очила и ръкавици.
Внимание при използване на киселинни почистващи препарати
Минералната мръсотия като варовик или котлен камък е особено предизвикателство в банята. Те могат да бъдат отстранени с киселинни почистващи препарати като санитарни почистващи препарати (pH стойност <7) или с домашни средства като оцет или лимонена киселина. Тук обаче се препоръчва повишено внимание, защото плочките и фугите се държат различно при почистване. Тъй като фугите на хоросана също са минерални, киселинните почистващи препарати атакуват фугите с течение на времето. За да предотвратите това, фугите на плочките винаги трябва да бъдат предварително напоени, преди да бъдат почистени. Ако фугите са напоени с вода, киселинният препарат за почистване на фуги може да работи върху повърхността, без да прониква твърде дълбоко в материала.
Професионален съвет: По-специално в баните препоръчваме редуващо се почистване с киселинни и алкални почистващи препарати, за да държите под контрол всякакви видове замърсявания, които възникват. Тази процедура също така предотвратява образуването на мухъл.
Почистване на фуги с парочистачка
Почистването на фуги с пара е един от най-ефективните методи и това става значително по-лесно с качествена парочистачка. Парата се изстрелва под налягане до 4.2 бара и достига скорост около 170 km/h, което ѝ позволява да проникне дълбоко във фината структура на повърхността — много по-ефективно от текстилни кърпи, четки или ръчни методи.
Горещата пара разтваря мазни остатъци, котлен камък и упорити наслагвания, като същевременно неутрализира спори от мухъл чрез високата температура. Това означава, че при нормални условия не са нужни препарати за почистване, което е щадящо както за околната среда, така и за дихателните ви пътища.
При по-сериозни минерални замърсявания първо може да се приложи киселинен препарат за фуги, след което във втория етап се използва парочистачката. Най-добри резултати се постигат с дюза за детайли, кръгла четка, специална четка за фуги или дори електрическа четка за почистване на фуги. Всяка фуга се обработва индивидуално с кратки движения на търкане, а накрая разтворената мръсотия лесно се избърсва с кърпа.
Премахване на мухъл от фугите
В банята и други помещения с висока влажност много лесно се образува мухъл, особено върху грубата и пореста структура на фугите. Това не само води до неприятен визуален ефект и „почернели фуги“, но може да представлява и риск за здравето — особено за хора с алергии или чувствителни дихателни пътища.
За почистване на мухъл от фуги може да използвате подходящ препарат против мухъл, съдържащ алкохол или изопропилов алкохол. Разтворът се нанася във фугите с четка или кърпа и след това се оставя да се изпари. Тази техника убива спорите на мухъла, но не избелва видимите тъмни следи, тъй като алкохолът не съдържа избелващи компоненти.
Ако искате и хигиенично почистване, и визуално освежаване на цвета, може да използвате водороден прекис (3%) – доказано домашно средство за третиране на почернели фуги. Напоено парче кухненска хартия се поставя върху фугата, за да удължи контактното време. След около 30 минути повърхността се изплаква обилно с вода.
В случаите, когато мухълът е проникнал дълбоко в структурата, често единственото решение е смяна на фугата, тъй като повърхностното третиране вече не е достатъчно.
За предотвратяване на бъдещо образуване на мухъл е важно да се поддържа средата суха:
- редовно проветрявайте помещението,
- ако липсва прозорец – включвайте вентилатор,
- след душ избърсвайте плочките и фугите, за да намалите влагата в зоната.
Почистване на силиконови фуги (особено в банята)
Силиконовите фуги често се използват в зони като умивалници, душове, около ваната и между стени и плочки. Те са много по-гъвкави, но и по-деликатни от циментовите фуги, затова е важно почистването им да се извършва внимателно и с подходящи методи.
Когато почиствате силиконови фуги с парочистачка, използвайте само пара, без силовата струя или механично триене. Агресивното търкане, остри четки или струя под високо налягане могат да увредят силиконовия материал, да го разкъсат или да създадат микропукнатини, в които после лесно прониква мръсотия и влагa.
За съжаление, мухъл може да се появи и върху силиконовите фуги. Тъй като силиконът е различен по структура от цимента, когато мухълът проникне в самия материал, премахването му става почти невъзможно. В такива случаи най-доброто и икономично решение е пълна смяна на силиконовата фуга, вместо да се опитва избелване или дезинфекция.