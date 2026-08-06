XXL Дюза за фуги
Лесно и ефективно почистване на фуги, без използване на химикали. Голямата XXL четка за фуги с гъвкавото си съединение е идеалното решение за почистване на различни видове фуги.
XXL четката за фуги е особено полезен аксесоар за почистване с пара. Преди времеемкият процес на търкане на циментовите фуги между плочките сега е по-лесен от всякога с тази четка. Просто прикрепете четката към удължителните тръби, за да я използвате удобно, докато стоите. Гъвкавото съединение на четката осигурява комфорт както при използване на пода, така и на стените. Парата се разпределя бързо и равномерно по четката и достига дори до места, които иначе са труднодостъпни. Четката за фуги е изработена така, че позволява почистване на възможно най-голяма площ за възможно най-кратко време. Това осигурява бързо и лесно почистване – изцяло без химикали. Ако четката се износи с времето, цялата лента с четината може лесно да бъде заменена.
Характеристики и предимства
Висококачествен материал на четината
- Дълъг живот благодарение на изключително издръжливите четина.
- Може да се използва върху циментови фуги, не може да се използва върху силиконови уплътнения.
Сменяема лента с четка
- Когато четината се износи, цялата четка може да се извади и да се замени с нова.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,12
|Тегло с опаковката (кг)
|0,194
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 39 x 217
Видео
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)