XXL четката за фуги е особено полезен аксесоар за почистване с пара. Преди времеемкият процес на търкане на циментовите фуги между плочките сега е по-лесен от всякога с тази четка. Просто прикрепете четката към удължителните тръби, за да я използвате удобно, докато стоите. Гъвкавото съединение на четката осигурява комфорт както при използване на пода, така и на стените. Парата се разпределя бързо и равномерно по четката и достига дори до места, които иначе са труднодостъпни. Четката за фуги е изработена така, че позволява почистване на възможно най-голяма площ за възможно най-кратко време. Това осигурява бързо и лесно почистване – изцяло без химикали. Ако четката се износи с времето, цялата лента с четината може лесно да бъде заменена.