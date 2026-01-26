Препарат за дървени омаслени/ваксирани повърхности RM 535, 500мл

Препаратът RM 535 почиства, поддържа и предпазва омаслени и ваксирани дървени подове без да оставя ивици, без нужда от полиране след избърсване. С аромат на пчелен восък.