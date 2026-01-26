Препарат за дървени омаслени/ваксирани повърхности RM 535, 500мл
Препаратът RM 535 почиства, поддържа и предпазва омаслени и ваксирани дървени подове без да оставя ивици, без нужда от полиране след избърсване. С аромат на пчелен восък.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло (кг)
|0,501
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,813
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 655 x 210
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Третирани с восък дървени подове
- Дървени подове с маслено-восъчен финиш