Чистата и хигиенична тоалетна е основна необходимост във всеки дом, но почистването ѝ често е едно от най-неприятните задължения. С правилната процедура и подходящите методи за премахване на котлен камък, уринен камък и силни замърсявания, тоалетната ви може да изглежда отново като нова за много кратко време.

Типична мръсотия: котлен камък и урина

Както и на други повърхности в банята, с времето в тоалетната се натрупват варовикови отлагания. Най-проблемни са образуванията, известни като котлен камък на урината (уринен камък), които се появяват от комбинацията между вар във водата и урина. Те се натрупват най-често под ръба на тоалетната чиния и по труднодостъпните извивки.

Повърхността на тези отлагания е пореста и задържа бактерии и мръсотия, което води до жълто-кафяви петна и неприятен вид. По-малките натрупвания могат да се почистят механично с четка за тоалетна. Ако използвате четката редовно – идеално след всяко ползване – упоритият уринен камък обикновено няма да успее да се образува, особено в райони, където водата е силно варовита.

Кой препарат помага при котлен камък и петна от урина?

Ако въпреки редовното физическо почистване все още се образуват отлагания, те трябва да бъдат отстранени с подходящ препарат. Котленият камък и урината допринасят за минерално замърсяване и могат да се преборят с помощта на киселинни детергенти (с pH < 7). Поради това наличният в търговската мрежа почистващ препарат за WC има особено ниско pH, което означава, че е силно кисел. Първо, нанесете препарата и го оставете да действа според инструкциите на производителя. След това изтъркайте добре с четка – физическото движение на влакната помага за премахване на упорити отлагания. Накрая изплакнете няколко пъти, докато почистващият препарат и мръсотията се отстранят напълно.

Не забравяйте да поставите капака и седалката на тоалетната, докато почиствате, за да избегнете нежелани пръски.

Почистване на тоалетната с домакински средства

Ако не желаете да използвате силни химически препарати, почистването на тоалетната може да стане и с доказани домашни средства срещу котлен камък и урина. Един от най-ефективните методи е почистване на тоалетната с прах за пране — благодарение на избелващите и омекотяващи агенти той действа много добре срещу жълто-кафявите петна от варовик. Просто поръсете прах за пране във вътрешността на тоалетната чиния, оставете го да престои около 15 минути, след това изтъркайте с четка и изплакнете. Резултатът е видимо по-светла и „избелена“ тоалетна чиния.

Друг често използван метод е почистване на тоалетна с оцет и сода бикарбонат. Изсипете около 500 мл оцет и 2–3 супени лъжици сода бикарбонат в тоалетната. Разпенването помага за разтваряне на варовика и урината. Като алтернатива можете да използвате оцетна есенция (много по-концентрирана) или бакпулвер. След 15 минути обработете с четка и изплакнете. За по-упорити натрупвания могат да се използват и кола или таблетки за почистване на протези, които трябва да действат около 30 минути.

Меките почистващи препарати са достатъчни за външната част на тоалетната чиния

За почистване на тоалетната седалка, капака и външната част на тоалетната чиния, обикновено е достатъчно избърсване с влажна микрофибърна кърпа и мек почистващ препарат. Избягвайте агресивно търкане и препарати, съдържащи хлор или силни киселини, тъй като те могат да причинят жълто оцветяване и трайно увреждане на пластмасата, включително промяна на цвета на седалката. Жълтите петна често са резултат от натрупване на котлен камък и уринен камък, което означава, че ключът към поддържане на седалката чиста е редовното почистване и избърсване след употреба.

Предотвратяване на запушване на тоалетната

За да избегнете запушване на тоалетната и канала, никога не изхвърляйте в тоалетната остатъци от храна, косми, дамски превръзки, мокри кърпички и кухненска хартия. Те не се разтварят във вода и лесно могат да запушат канала. За разлика от тях, тоалетната хартия е създадена да се разпада във вода, затова е безопасна за употреба.

Ако все пак тоалетната се запуши, първо опитайте с бутало за тоалетна или т.нар. водопроводна змия за отпушване. При по-сериозни случаи може да се наложи да се обърнете към професионален водопроводчик, което е значително по-скъпо — затова превенцията е най-доброто решение.

Често задавани въпроси

Използвайте киселинен препарат (pH ≤ 4) или комбинация от оцет и сода бикарбонат. Нанесете, оставете да действа 15–30 минути и изтъркайте с четка.

За силно натрупани отлагания първо използвайте тоалетна четка, след това киселинен почистващ препарат или прах за пране. При необходимост повторете процеса два пъти.

Жълтите петна са най-често от уринен котлен камък. Справят се най-добре киселинните препарати или оцет и сода. При упорити петна подпъхнете намокрена с оцет кърпа под ръба за 20 минути.

Да — оцетът е ефективен срещу варовик и урина. Важно: не е подходящ за минерално отливани мивки и повърхности изискващи неутрален почистващ препарат.

Не се препоръчва. Белината не премахва котлен камък, а само го обезцветява временно и може да увреди покритието на тоалетната седалка.

Мокри кърпички, памучни тампони, дамски превръзки, косми, остатъци от храна и кухненска хартия — всички те могат да предизвикат запушване.

За дом с ежедневно ползване — леко почистване 3–4 пъти седмично и дълбоко почистване с препарат веднъж седмично.

Най-ефективни са киселинните препарати (pH < 7), които разграждат минералните отлагания и уринен камък.

