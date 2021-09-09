Почистване на тоалетната

Типична мръсотия: котлен камък и урина

Както и на други повърхности в банята, с времето в тоалетната се натрупват варовикови отлагания. Най-проблемни са образуванията, известни като котлен камък на урината (уринен камък), които се появяват от комбинацията между вар във водата и урина. Те се натрупват най-често под ръба на тоалетната чиния и по труднодостъпните извивки.

Повърхността на тези отлагания е пореста и задържа бактерии и мръсотия, което води до жълто-кафяви петна и неприятен вид. По-малките натрупвания могат да се почистят механично с четка за тоалетна. Ако използвате четката редовно – идеално след всяко ползване – упоритият уринен камък обикновено няма да успее да се образува, особено в райони, където водата е силно варовита.