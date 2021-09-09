Почистване на фурната: топ съвети, ефективни методи и домашни средства
Мазнините и загорелите, инкрустирани остатъци от храна във фурната, по котлона и по аспиратора могат бързо да превърнат готвенето в неприятно преживяване. С времето тези замърсявания се натрупват, втвърдяват се и правят почистването на фурната трудно, особено когато става дума за загоряла фурна и упорити мазнини. Независимо дали търсите лесно почистване на фурна с домашни средства, почистване на фурна с пара, или използване на препарат за почистване на фурна, правилният подход и подходящите уреди могат значително да улеснят процеса и да осигурят отлични резултати без излишно търкане, за да поддържате чиста и безопасна кухня.
Почистване на фурната с парочистачка
Не отлагайте почистването на фурната, защото колкото по-дълго загорялата храна и мазнините остават по стените и дъното, толкова по-трудно и времеемко става тяхното отстраняване. Натрупаните остатъци често се превръщат в упорити инкрустации, които не могат да се премахнат само с влажна кърпа. Започнете, като избършете всички лесни за отстраняване остатъци от храна с влажна кърпа. След това преминете към почистване на фурната с парочистачка – ефективен и щадящ метод, който предотвратява надраскване и увреждане на повърхностите. Използвайте кръгла четка или ръчна дюза, за да почистите цялата фурна, включително вътрешната страна на вратата. Горещата пара втечнява загорелите мазнини и инкрустираната мръсотия, което прави премахването на упорити замърсявания от фурната значително по-лесно.
При силно загоряла храна можете да използвате и почистваща подложка от неръждаема стомана, поставена върху кръглата четка, като търкате равномерно, докато мръсотията се разтвори. Като алтернатива, Power brush позволява бързо и ефективно почистване на решетки на фурна и силно замърсени зони, без да оставя следи. По време на почистването е препоръчително зоната да се избърсва директно с кърпа от микрофибър, която абсорбира разтворената мръсотия. Предварителното накисване с малко препарат за миене допълнително улеснява лесното почистване на фурна с пара.
Ако имате пиролитична самопочистваща се фурна, търкането е нещо от миналото. Тук температури от над 500°C намаляват мазнините и остатъците от храна до пепел, която просто трябва да се избърше.
Най-доброто домакинско средство за почистване на фурната
Ако искате ефективно почистване на фурната, можете да използвате налични в търговската мрежа препарати за почистване на фурна, познати още като почистващи препарати за грил. Те се предлагат под формата на течност, гел или почистваща пяна и обикновено са силно алкални, със специални съставки за премахване на загорели мазнини и инкрустирани остатъци от храна. Въпреки високата им ефективност, тези химически почистващи препарати често имат силна миризма и изискват допълнителни предпазни мерки при употреба.
Като щадяща и достъпна алтернатива, домакинските средства за почистване на фурна са доказали своята ефективност при борбата с мазнини и загоряла храна. Те позволяват почистване на силно замърсена фурна без агресивна химия, като същевременно са по-безопасни за повърхностите и за използване в домашна среда.
Сода бикарбонат: Това универсално домашно средство също е от голяма помощ за премахване на значителни замърсявания от котлона или във фурната. За целта смесете сода бикарбонат на прах с вода в съотношение 1:1 и нанесете пастата върху изгорелите места. Оставете го да подейства за около 30 минути. При лесно почистваща се загоряла храна, содата бикарбонат първо започва да се пени, след което постепенно изсъхва. Накрая изсушеният прах просто трябва да се отстрани от котлона или фурната. Ако нямате под ръка сода бикарбонат, бакпулверът ще свърши работа. Има същия ефект.
Друго домашно средство, което е доказало своята употреба, е оцетът: Можете да използвате кухненски оцет или оцетна есенция. За леки замърсявания смесете кухненски оцет с малко препарат за миене и разтрийте сместа върху засегнатата област с помощта на гъба. Оставете го да подейства за кратко, след което избършете остатъците от мръсотия с влажна кърпа. За упорити замърсявания напълнете термоустойчив съд, като съд за печене, с вода и добавете 2–3 супени лъжици оцетна есенция. След това оставете съда във фурната за около 45 минути при 150°C. Получената пара прави мръсотията лесно почистваща се. Оставете фурната да изстине за кратко, след което я избършете с влажна кърпа. Вместо оцетна есенция може да се използва и вода с лимонов сок.
Сол: Загорелите петна във фурната или върху тавите за печене също могат да бъдат отстранени със сол. Стъпка 1: Намокрете дъното на фурната или тавата за печене с кърпа. Стъпка 2: Поръсете достатъчно сол върху всички петна и загоряла храна, така че да бъдат покрити с бял слой. Стъпка 3: Загрейте фурната до 50°C. Изключете фурната веднага щом солта стане кафява. След като изстине, просто почистете внимателно солта от фурната.
Почистване на аспиратора
Аспираторът има ключова роля в кухнята – той извлича парите при готвене и пържене и улавя частиците мазнини във въздуха. При редовна употреба обаче върху повърхността му постепенно се натрупва лепкав слой от мазнини, който не само изглежда неестетично, но и намалява ефективността на уреда. Това важи в особено голяма степен за аспиратора от неръждаема стомана, при който замърсяванията личат по-силно.
Един от най-ефективните методи за почистване на кухненски аспиратор е използването на парочистачка. Поставете подходяща микрофибърна кърпа върху ръчния накрайник и обработвайте повърхността с пара. Горещата пара разтваря мазните отлагания, които след това лесно се отстраняват чрез избърсване. Ако замърсяванията са натрупвани дълго време, е необходимо по-интензивно триене и лек натиск. При аспиратора от зърнеста неръждаема стомана винаги почиствайте по посоката на зърното, за да избегнете следи. Тъй като мазнината се абсорбира в кърпата, тя трябва да се сменя при необходимост. Накрая повърхността може да се полира с чиста микрофибърна кърпа за резултат без ивици.
Като алтернатива може да използвате алкален почистващ препарат за повърхности или комбинация от вода и препарат за миене за почистване на аспиратора. При силно замърсен аспиратор, когато мазнината е инкрустирана, содата бикарбонат е доказано ефективно домашно средство за почистване на аспиратор. Смесете сода бикарбонат с малко вода до получаване на паста, нанесете върху замърсените зони, оставете да подейства кратко време, след което избършете с чиста вода и подсушете добре, за да предотвратите повторно натрупване на мазнини.
Съвет: Почистване на филтъра за мазнини
Ако се използва много за готвене, препоръчително е да почиствате филтъра за мазнини на аспиратора редовно, на всеки 6–8 седмици. Този филтър често е изработен от метал, който може просто да се постави в съдомиялна машина или да се почисти в сапунена вода.
Освен това има и модели с филтри с активен въглен – специален филтър, необходим за аспиратори с рециркулиращ въздух, който филтрира частиците миризми от парите от готвене. Тези филтри трябва да се сменят на редовни интервали.
Почистване на плота: Използване на пара за борба със загорелите остатъци от храна
Всички познаваме ситуацията – достатъчна е една секунда невнимание и макароните, сосът или млякото кипват върху кухненския плот или котлона. В резултат остават загорели остатъци от храна, които вече не могат да бъдат отстранени само с влажна кърпа. Един от най-ефективните методи за почистване на плот и котлон е използването на парочистачка, която позволява бързо и щадящо премахване на загорели замърсявания и течности.
За целта поставете почистваща подложка от неръждаема стомана върху кръглата четка на парочистачката и обработете цялата зона на котлона, като подавате непрекъснато пара. Горещата пара разтваря загорялата храна, а образуваният въздушен слой под подложката предотвратява надраскване на стъклокерамичната повърхност. Това прави метода особено подходящ за почистване на стъклокерамични и индукционни котлони.
Фугите и ръбовете на плота могат да се почистват без метална подложка, като използвате дюза за детайли с прикрепена кръгла четка. Важно е четката да бъде с пластмасови влакна, за да не се повреди повърхността. Парата не бива да се прилага директно върху силиконовите фуги – вместо това те трябва внимателно да се избършат с влажна кърпа. След почистването подсушете добре повърхността, за да предотвратите следи и петна. Същият метод е подходящ и за почистване на тави за печене и решетки за скара.
Остатъци от разтопена пластмаса или силно загоряла храна могат внимателно да се отстранят с помощта на специален скрепер за керамични котлони, като се работи под възможно най-плосък ъгъл, за да се избегне надраскване на плота.
Почистване на котлона с домакински средства
Изпитаните домакински средства са подходящи за почистване на котлони като алтернатива на наличните в търговската мрежа почистващи препарати или специални препарати за керамични котлони: Добавете 2 чаени лъжички бакпулвер към 100 мл хладка вода. Нанесете получения вискозен разтвор върху повърхността на плота, оставете да подейства за известно време, след което полирайте с чиста микрофибърна кърпа. Тук може да бъде полезна кърпа, потопена в оцетна есенция и поставена върху мръсотията или смес от оцет и бакпулвер, обработена с кърпа.
За да предотвратите образуването на твърди остатъци, почиствайте бързо повърхността на плота след всяка употреба, като винаги отстранявайте остатъците незабавно. Обикновено е достатъчно да избършете мястото с влажна кърпа и след това да го изсушите. Нанесете малко течност за миене върху кърпата и избършете всичко, за да премахнете мазнините. Уверете се, че плотът е изстинал напълно преди почистване.
Както при всички плоски повърхности, също така е възможно да отстранявате внимателно течността от керамичния плот чрез изсмукване с помощта на уред за почистване на прозорци при почистване на кухнята.