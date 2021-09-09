Сода бикарбонат: Това универсално домашно средство също е от голяма помощ за премахване на значителни замърсявания от котлона или във фурната. За целта смесете сода бикарбонат на прах с вода в съотношение 1:1 и нанесете пастата върху изгорелите места. Оставете го да подейства за около 30 минути. При лесно почистваща се загоряла храна, содата бикарбонат първо започва да се пени, след което постепенно изсъхва. Накрая изсушеният прах просто трябва да се отстрани от котлона или фурната. Ако нямате под ръка сода бикарбонат, бакпулверът ще свърши работа. Има същия ефект.

Друго домашно средство, което е доказало своята употреба, е оцетът: Можете да използвате кухненски оцет или оцетна есенция. За леки замърсявания смесете кухненски оцет с малко препарат за миене и разтрийте сместа върху засегнатата област с помощта на гъба. Оставете го да подейства за кратко, след което избършете остатъците от мръсотия с влажна кърпа. За упорити замърсявания напълнете термоустойчив съд, като съд за печене, с вода и добавете 2–3 супени лъжици оцетна есенция. След това оставете съда във фурната за около 45 минути при 150°C. Получената пара прави мръсотията лесно почистваща се. Оставете фурната да изстине за кратко, след което я избършете с влажна кърпа. Вместо оцетна есенция може да се използва и вода с лимонов сок.

Сол: Загорелите петна във фурната или върху тавите за печене също могат да бъдат отстранени със сол. Стъпка 1: Намокрете дъното на фурната или тавата за печене с кърпа. Стъпка 2: Поръсете достатъчно сол върху всички петна и загоряла храна, така че да бъдат покрити с бял слой. Стъпка 3: Загрейте фурната до 50°C. Изключете фурната веднага щом солта стане кафява. След като изстине, просто почистете внимателно солта от фурната.