Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на малки повърхности. Ръчната дюза може да се използва със и без калъф за почистване. Здравите косми отстранят упорити замърсявания. След това може да се почисти, като се използва калъф и замърсяванията лесно се отстраняват. Ръчната дюза е много подходяща за стенни плочки, огледала, душкабини, абсорбатори, кухненски печки и мн. др.