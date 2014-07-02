Ръчна дюза
Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на малки повърхности като душкабини, стенни плочки и много други. Може да се използва със и без калъф.
Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на малки повърхности. Ръчната дюза може да се използва със и без калъф за почистване. Здравите косми отстранят упорити замърсявания. След това може да се почисти, като се използва калъф и замърсяванията лесно се отстраняват. Ръчната дюза е много подходяща за стенни плочки, огледала, душкабини, абсорбатори, кухненски печки и мн. др.
Характеристики и предимства
Четина за почистване
- За отстраняване на упорити замърсявания
Удобна за работа големина
- Оптимално за по-малки повърхности, прозорци и т.н.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,101
|Тегло с опаковката (кг)
|0,163
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 200 x 60
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Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Плотове
- Абсорбатори
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Фурна
- Кухни