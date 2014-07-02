Ръчна дюза

Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на малки повърхности като душкабини, стенни плочки и много други. Може да се използва със и без калъф.

Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на малки повърхности. Ръчната дюза може да се използва със и без калъф за почистване. Здравите косми отстранят упорити замърсявания. След това може да се почисти, като се използва калъф и замърсяванията лесно се отстраняват. Ръчната дюза е много подходяща за стенни плочки, огледала, душкабини, абсорбатори, кухненски печки и мн. др.

Характеристики и предимства
Четина за почистване
  • За отстраняване на упорити замърсявания
Удобна за работа големина
  • Оптимално за по-малки повърхности, прозорци и т.н.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,101
Тегло с опаковката (кг) 0,163
Размери (Д × Ш × В) (мм) 165 x 200 x 60

Видео

Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Плотове
  • Абсорбатори
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Фурна
  • Кухни