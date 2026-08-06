Кръгла четка, голяма

С голямата кръгла четка могат да се почистят по-големи площи за по-малко време.

Повече площ за същото време! С помощта на голямата кръгла четка по-големите повърхности се почистват по-бързо. В сравнение с по-малките четки, с голямата кръгла четка за същото време се постига почистване от упорити замърсявания на значително по-голяма площ.

Характеристики и предимства
Големи повърхности за почистване
  • Бързо почистване на големи повърхности.
Висококачествен материал на четината
  • С голямата, здрава и дълготрайна кръгла четка лесно могат да се отстраняват упорити замърсявания.
Лесно почистване на кръгли площи благодарение на ергономичната форма на четката
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,042
Тегло с опаковката (кг) 0,075
Размери (Д × Ш × В) (мм) 49,7 x 49,7 x 47,5