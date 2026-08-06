Кръгла четка, голяма
С голямата кръгла четка могат да се почистят по-големи площи за по-малко време.
Повече площ за същото време! С помощта на голямата кръгла четка по-големите повърхности се почистват по-бързо. В сравнение с по-малките четки, с голямата кръгла четка за същото време се постига почистване от упорити замърсявания на значително по-голяма площ.
Характеристики и предимства
Големи повърхности за почистване
- Бързо почистване на големи повърхности.
Висококачествен материал на четината
- С голямата, здрава и дълготрайна кръгла четка лесно могат да се отстраняват упорити замърсявания.
Лесно почистване на кръгли площи благодарение на ергономичната форма на четката
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло с опаковката (кг)
|0,075
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|49,7 x 49,7 x 47,5