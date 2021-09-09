Почистване на съдомиялната машина
Имаше време, когато съдомиялната машина се смяташе за лукс, но днес тя е стандартен уред в почти всяко домакинство. За да работи съдомиялната машина ефективно, да почиства съдовете безупречно и да има дълъг експлоатационен живот, е изключително важно редовното почистване на съдомиялната. С течение на времето в миялната машина се натрупват остатъци от храна, мазнини, бактерии и котлен камък, които могат да доведат до неприятна миризма и по-слаба ефективност. Правилното почистване на съдомиялната машина и навременната поддръжка помагат да предотвратите тези проблеми. Тук ще откриете практични съвети и трикове от Kärcher за почистване на миялна машина, които гарантират хигиена и оптимална работа.
Защо вашата съдомиялна машина трябва да се почиства редовно?
Съдомиялната машина е незаменим помощник в ежедневието и обикновено работи незабелязано във фонов режим. С времето обаче в миялната машина започват да се натрупват остатъци от храна, мазнини и варовик, които оказват негативно влияние върху ефективността ѝ. Това създава благоприятна среда за развитие на бактерии и мухъл в съдомиялната, което в най-лошия случай може да бъде вредно за здравето. Ако съдовете вече не се измиват добре, остават петна или се усеща неприятна миризма, това е ясен знак, че е необходимо основно почистване на съдомиялната машина. Най-късно трябва да предприемете почистване на миялната машина, когато отлаганията от варовик станат видими или се появят трайни миризми.
Почистване на филтъра на съдомиялната машина
Първата и най-важна стъпка при почистване на съдомиялната машина е редовното почистване на филтъра на миялната машина, който се намира в долната ѝ част. Филтърът предпазва дренажната помпа и именно там се натрупват остатъци от храна, мазнини и други замърсявания, които с времето могат да възпрепятстват нормалния воден поток и да намалят ефективността на измиване. За да почистите филтъра на съдомиялната, го извадете внимателно според инструкциите на производителя и изхвърлете грубата мръсотия в кошчето. В повечето случаи филтърът на съдомиялната машина може да се почисти ръчно с четка за съдове и малко препарат за миене или оцет, след което се изплаква обилно и се поставя обратно. Винаги спазвайте указанията на производителя при демонтиране и поставяне на филтъра, тъй като някои модели съдомиялни машини разполагат с повече от един филтър.
Почистване на пулверизаторите на съдомиялната машина
Пулверизаторите на съдомиялната машина разпределят водата по време на всеки цикъл на измиване и играят ключова роля за ефективното почистване на съдовете. Затова е препоръчително пулверизаторите на миялната машина да се проверяват и почистват поне веднъж или два пъти годишно. В повечето случаи пулверизаторите могат да бъдат свалени с няколко лесни стъпки, но въпреки това е добре предварително да се прегледат инструкциите на производителя. Малките дюзи на пулверизаторите често се запушват от остатъци от храна, мазнини или варовик, което води до по-слабо измиване и неравномерно разпределение на водата. За почистване на пулверизаторите на съдомиялната използвайте клечка за зъби и течаща вода, докато всички отвори се отпушат и водата започне да тече свободно. След това поставете пулверизаторите обратно в миялната машина.
Почистване на уплътненията на съдомиялната машина
Гумените уплътнения на съдомиялната машина осигуряват плътното ѝ затваряне и предотвратяват изтичане на вода по време на всеки цикъл на измиване. Поради наличието на гънки и вдлъбнатини, уплътненията на миялната машина са идеално място за натрупване на остатъци от храна, мазнини, бактерии и мухъл, поради което е важно да се почистват редовно. За почистване на уплътненията на съдомиялната може да се използва почистващ препарат на базата на оцет или мек санитарен препарат. Още по-ефективен и щадящ метод е почистването на съдомиялна машина с парочистачка – горещата пара премахва бактериите и мазните замърсявания без използване на агресивни химикали. За да се избегне повреда на гумените уплътнения, парата трябва да се използва от разстояние няколко сантиметра. След това омекотените замърсявания и остатъци от храна се отстраняват лесно с чиста, мека кърпа.
Отстраняване на котлен камък от съдомиялната машина с домакински средства
Освен физическото почистване на съответните компоненти, трябва от време на време да почиствате от котлен камък. По същество можете да премахнете котлен камък, като стартирате цикъл с празна съдомиялна машина. Има специални почистващи препарати, но премахването на котлен камък е също толкова лесно с подходящите домакински средства. За целта поръсете 1–2 супени лъжици сода бикарбонат или бакпулвер на дъното на съдомиялната машина, когато е празна. Изсипете около 20 ml оцетна есенция в отделението за прах, след което настройте съдомиялната машина да изпълнява програма на възможно най-високата температура без предварително измиване. Ако предварителното измиване не може да бъде деактивирано, оцетната есенция може също да се добави директно в предварително загрята машина след предварителното измиване. Важно е содата бикарбонат и оцетът да не се смесват директно, защото поотделно могат да вършат работата си по-ефективно. Тези съставки не само премахват котлен камък във вашата съдомиялна машина, но имат и антибактериален ефект. Можете също да използвате чаша оцет вместо оцетна есенция, която да добавите към машината, след като се загрее. За най-добри резултати изключете съдомиялната машина за 1 час след добавяне на оцета, за да увеличите времето за контакт. Когато приключи, изчакайте, докато съдомиялната машина се охлади, за да предотвратите изтичането на остри оцетни пари.
Използване на лимонена киселина като алтернатива
Почистването на съдомиялна машина с лимонена киселина е възможно и често използвано като алтернатива на оцета, но е важно да се спазват няколко основни правила. При високи температури лимонената киселина реагира с варовика и образува калциев цитрат – отлагане, което се отстранява трудно и може да повлияе негативно на работата на миялната машина. За премахване на котлен камък от съдомиялна машина с този метод добавете приблизително 10 супени лъжици лимонена киселина към 2 литра студена вода. Стартирайте празната съдомиялна машина на възможно най-ниската температура. Веднага след като водата се разпредели в уреда, спрете програмата и изсипете сместа от вода и лимонена киселина. Затворете съдомиялната и оставете разтвора да подейства около 1 час, след което стартирайте програмата отново. Основното предимство на този метод пред оцета или оцетната есенция при почистване на съдомиялна машина е приятният цитрусов аромат, който остава след почистването.
Предотвратяване на котлен камък
Има неща, които можете да правите всеки ден, за да предотвратите на първо място варовикът да се превърне в проблем във вашата съдомиялна машина. Поставянето на няколко половинки лимонов сок в отделението за прибори за нормален цикъл на измиване намалява риска от варовик, като същевременно създава приятен аромат, когато чистите съдове излязат от съдомиялната машина.