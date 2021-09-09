Отстраняване на котлен камък от съдомиялната машина с домакински средства

Освен физическото почистване на съответните компоненти, трябва от време на време да почиствате от котлен камък. По същество можете да премахнете котлен камък, като стартирате цикъл с празна съдомиялна машина. Има специални почистващи препарати, но премахването на котлен камък е също толкова лесно с подходящите домакински средства. За целта поръсете 1–2 супени лъжици сода бикарбонат или бакпулвер на дъното на съдомиялната машина, когато е празна. Изсипете около 20 ml оцетна есенция в отделението за прах, след което настройте съдомиялната машина да изпълнява програма на възможно най-високата температура без предварително измиване. Ако предварителното измиване не може да бъде деактивирано, оцетната есенция може също да се добави директно в предварително загрята машина след предварителното измиване. Важно е содата бикарбонат и оцетът да не се смесват директно, защото поотделно могат да вършат работата си по-ефективно. Тези съставки не само премахват котлен камък във вашата съдомиялна машина, но имат и антибактериален ефект. Можете също да използвате чаша оцет вместо оцетна есенция, която да добавите към машината, след като се загрее. За най-добри резултати изключете съдомиялната машина за 1 час след добавяне на оцета, за да увеличите времето за контакт. Когато приключи, изчакайте, докато съдомиялната машина се охлади, за да предотвратите изтичането на остри оцетни пари.