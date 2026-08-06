Накрайник за прозорци

Накрайник за прозорци за цялостно почистване на стъкло, прозорци или огледала, използвайки пара.

Накрайник за прозорци, почиства изцяло стъклени повърхности с помощта на парочистачка. Това прави парочистачките Керхер подходящи за различни цели.

Характеристики и предимства
Висококачествен материал
  • Почистване на стъклени повърхности, прозорци и огледала без ивици. Влагата и замърсяванията се свалят оптимално.
Отвори за изпускане на пара от дюзата
  • Стъклото се обработва с пара равномерно, с което се осигурява оптимално разтваряне на замърсяванията.
Малка и лека
  • Особено лесна обработка за основно почистване на стъкло.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,084
Тегло с опаковката (кг) 0,164
Размери (Д × Ш × В) (мм) 255 x 43 x 130
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
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