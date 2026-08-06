Накрайник за прозорци
Накрайник за прозорци за цялостно почистване на стъкло, прозорци или огледала, използвайки пара.
Накрайник за прозорци, почиства изцяло стъклени повърхности с помощта на парочистачка. Това прави парочистачките Керхер подходящи за различни цели.
Характеристики и предимства
Висококачествен материал
- Почистване на стъклени повърхности, прозорци и огледала без ивици. Влагата и замърсяванията се свалят оптимално.
Отвори за изпускане на пара от дюзата
- Стъклото се обработва с пара равномерно, с което се осигурява оптимално разтваряне на замърсяванията.
Малка и лека
- Особено лесна обработка за основно почистване на стъкло.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,084
|Тегло с опаковката (кг)
|0,164
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 43 x 130
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности