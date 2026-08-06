Кажете сбогом на гънките! С аксесоара за гладене с пара, дрехите отново изглеждат добре за нула време.Също така прави освежаването на дрехи, завеси и много други текстили бързо и лесно, и премахва неприятните миризми. Аксесоарът за гладене прониква в тъканта с изключително суха и гореща пара, за да освежи влакната до сърцевината им. Кондензираната вода, която се произвежда при гладенето с накрайника, се събира в отделен резервоар, който може лесно да се изпразни в мивката или дори в резервоара на парочистачката.