Аксесоар за гладене с пара
Аксесоар за гладене с пара, подходящ за всички парочистачи Kärcher. Изглажда гънките в дрехите с помощта на пара за ефективни резултати. Също така е идеален за освежаване на други текстили.
Кажете сбогом на гънките! С аксесоара за гладене с пара, дрехите отново изглеждат добре за нула време.Също така прави освежаването на дрехи, завеси и много други текстили бързо и лесно, и премахва неприятните миризми. Аксесоарът за гладене прониква в тъканта с изключително суха и гореща пара, за да освежи влакната до сърцевината им. Кондензираната вода, която се произвежда при гладенето с накрайника, се събира в отделен резервоар, който може лесно да се изпразни в мивката или дори в резервоара на парочистачката.
Характеристики и предимства
Премахва гънките бързо и лесноИзключително сухата, гореща пара осигурява резултати без гънки лесно, надеждно и бързо. Когато работите с по-дебели тъкани или упорити гънки, може да се приложи още повече топлина и допълнителен натиск с металната плоча за ефективни резултати.
Освежава между измиваниятаПарата има ефект на неутрализиране на миризмата, което прави пресата с пара перфектна за освежаване на тъкани между изпиранията. Идеален за освежаване на дреха или домашен текстил, след като са били съхранявани дълго време в гардероба или шкафа.
Не е необходима дъска за гладенеДрехите могат просто да се закачат на закачалка и да се изпарят.
Безопасен и лесен за използване за всички видове текстил
- Парната преса може да се използва за всички безопасни за ютия дрехи и стандартен домакински текстил.
- Интензивността на топлината и парата се контролира от разстоянието между приставката и текстила. Може да се използва дори за пара на деликатни материали.
Парата се изпуска равномерно по цялата повърхност
- Отворите за отвеждане на парата са разпределени по цялата ширина на металната плоча, за да осигурят равномерно разпределение на парата и перфектни резултати.
Ниско тегло
- Парната преса е много лека, тежи само 220 g, което облекчава работата дори за по-дълги периоди от време.
Голям капацитет на водния резервоар за работа без прекъсване
- В зависимост от използваната парочистачка Kärcher са налични до 1,5 l вода.
- Контейнерът за събиране, интегриран в приставката за изправяне на пара, събира прибл. 100 ml кондензационна вода. Това е достатъчно за около пет или шест дрехи. Контейнерът може да се изпразни по всяко време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,234
|Тегло с опаковката (кг)
|0,312
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 103 x 92
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Сфера на приложение
- Всички дрехи, подходящи за гладене
- Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници