Препарат за камък и фасади 3-в-1 RM 611, 1л

Мощен препарат за почистване на камък и фасади със специална формула 3-в-1 за отлични резултати. С активен разтворител на замърсяванията и специална формула срещу повторно замърсяване и защита от атмосферни влияния. Най-висока степен на ефективност при почистването, поддръжка и защита в един препарат. Подходящ за каменни тераси, стени и фасади в дома и градината.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло (кг) 1,01
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,162
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Фасада
  • Каменни и оградни стени