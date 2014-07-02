Препарат пластмаса 3-в-1 RM 613, 1л

Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло (кг) 1,008
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,169
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Дограма
  • Изкуствени облицовки