Разпръсквачи
Спринклер - технология , пръскаща се от идеи. Разнообразният избор от пръскачки Kärcher предлага оптимално решение за всяка градина – независимо дали е малка или голяма, равна или наклонена. С уникалната защита от пръски на серията правоъгълни пръскачки монтажът е още по-лесен: досадното напред-назад между водния кран и и спринклера отпада и с едно завъртане на ръката Вие намирате правилната позиция за Вашия спринклер – съвсем без да се намокрите! Всички модели могат да се включат без усилие към градинския маркуч и са съвместими с всички налични клик-системи.
Сензационни разпръсквачи за цъфтящи градини
Разпръсквачите за трева се състоят от дюза и основа, обикновено във формата на шип, който се вкарва в почвата и осигурява необходимата опора. Импулсният, кръгов и секторен разпръсквач PS 300 е подходящ за поливане на средни до големи площи и често се използва с автоматични системи за поливане. Той пръска водата от дюзата в кръг и покрива максимална площ за напояване от 706 квадратни метра. Тази пръскачка е идеална дори за поливане на много големи тревни площи или като разпределител на вода в цветни лехи.
Докато кръглият разпръсквач CS 90 Spike е идеален за малки площи и градини. Може лесно да се постави в неравен или наклонен терен и е идеален за грижа за растения и тревни площи на различни нива. Трябва да се отбележи, че степента на изпарение е по-висока, отколкото при класическия разпръсквач.
Поливане на градината с кръгова пръскачка
Кръговите пръскачки също могат лесно да бъдат свързани към маркуч като останалите пръскачки за трева. Те са идеални за поливане на среднипо размер площи и градини. Кръговата пръскачка RS 130/3 осигурява максимална площ за напояване от 133 квадратни метра, докато същият водоразпределител от тип RS 120/2 полива до 113 квадратни метра. Той допълнително впечатлява с регулируем ъгъл на пръскане.
С градинска помпа можете също да захранвате пръскачката от воден резервоар и по този начин да покриете нуждите си от вода от алтернативни източници.
Различни функции за различни градини
Мултифункционалната пръскачка MS 100 на Kärcher е идеална за малки площи и градини. Шест дюзи с различна форма позволяват различни видове поливане и покриват максимална площ от 78 квадратни метра. Мултифункционалната пръскачка е гъвкава пръскачка за тревни площи, която се адаптира към терена, който ще се напоява, благодарение на шест различни форми на дюзите.