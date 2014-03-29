Сензационни разпръсквачи за цъфтящи градини

Разпръсквачите за трева се състоят от дюза и основа, обикновено във формата на шип, който се вкарва в почвата и осигурява необходимата опора. Импулсният, кръгов и секторен разпръсквач PS 300 е подходящ за поливане на средни до големи площи и често се използва с автоматични системи за поливане. Той пръска водата от дюзата в кръг и покрива максимална площ за напояване от 706 квадратни метра. Тази пръскачка е идеална дори за поливане на много големи тревни площи или като разпределител на вода в цветни лехи.

Докато кръглият разпръсквач CS 90 Spike е идеален за малки площи и градини. Може лесно да се постави в неравен или наклонен терен и е идеален за грижа за растения и тревни площи на различни нива. Трябва да се отбележи, че степента на изпарение е по-висока, отколкото при класическия разпръсквач.