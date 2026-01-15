Универсален почистващ препарат RM 626, 1л

Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазнини и упорити минерални замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло (кг) 1,007
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,157
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината