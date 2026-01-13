WBS 3

Иновативният акумулаторен пистолет за почистване WBS 3 Керхер с въртяща се струя. Бързо почиства леко замърсени саксии за растения, мебели и устройства в градината.

Акумулаторният пистолет за почистване WBS 3 е идеалното продължение за всеки градински маркуч. Просто свържете WBS 3 към маркуча и сте готови да започнете! Иновативната ротираща струя бързо премахва леките замърсявания и прави почистването на големи площи лесно. Това спестява до 50 процента от времето в сравнение с класическите градински пръскачки. Задачите за почистване могат да бъдат завършени и с точковата струя, оптимизирана с висококачествената метална дюза. Устройството предлага бърза и разнообразна употреба за всички слабо замърсени предмети в градината. Двете батерии тип АА 1.5 V, които захранват двигателя, необходим за ротационната струя, са включени в комплекта.

Характеристики и предимства
Акумулаторен пистолет WBS 3: Plug-and-play
Plug-and-play
Не се изисква време за настройка, не се изискват допълнителни аксесоари. Съвместим с всички предлагащи се клик системи.
Акумулаторен пистолет WBS 3: Иновативна ротационна струя
Иновативна ротационна струя
Въртящата се струя намалява времето за почистване с до 50% в сравнение с класическите градински пръскачки. Времетраене до един час за въртящата се струя с предоставените батерии AA.
Акумулаторен пистолет WBS 3: Прецизна точкова струя
Прецизна точкова струя
Висококачествена метална дюза за прецизно почистване.
Ергономичен дизайн
  • Комфортно управление.
Лесно управление
  • Удобно превключване между точкова и ротираща струя чрез двустепенен ключ.
  • Повече свобода на движението благодарение на управлението с една ръка.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Опция за поливане
  • Точковата струя е подходяща и за поливане.
Спецификации

Технически данни

Максимален дебит (л/ч) 583
Максимална скорост (об/мин) 1100
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) прибл. 1
Тегло без аксесоари (кг) 0,3
Тегло (с аксесоари) (кг) 0,461
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,634
Размери (Д х Ш х В) (мм) 165 x 60 x 203

Обхват на доставката

  • Батериите са включени в комплекта

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Функция за самоотичане
  • Точкова струя
  • Ротираща струя
  • Бърза връзка за маркуч
  • Двустепенен ключ
  • Нужни са батерии
Акумулаторен пистолет WBS 3
Акумулаторен пистолет WBS 3
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Кофи за отпадъци
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кашпи за цветя
  • Напояване на градината
Аксесоари