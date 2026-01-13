WBS 3
Иновативният акумулаторен пистолет за почистване WBS 3 Керхер с въртяща се струя. Бързо почиства леко замърсени саксии за растения, мебели и устройства в градината.
Акумулаторният пистолет за почистване WBS 3 е идеалното продължение за всеки градински маркуч. Просто свържете WBS 3 към маркуча и сте готови да започнете! Иновативната ротираща струя бързо премахва леките замърсявания и прави почистването на големи площи лесно. Това спестява до 50 процента от времето в сравнение с класическите градински пръскачки. Задачите за почистване могат да бъдат завършени и с точковата струя, оптимизирана с висококачествената метална дюза. Устройството предлага бърза и разнообразна употреба за всички слабо замърсени предмети в градината. Двете батерии тип АА 1.5 V, които захранват двигателя, необходим за ротационната струя, са включени в комплекта.
Характеристики и предимства
Plug-and-playНе се изисква време за настройка, не се изискват допълнителни аксесоари. Съвместим с всички предлагащи се клик системи.
Иновативна ротационна струяВъртящата се струя намалява времето за почистване с до 50% в сравнение с класическите градински пръскачки. Времетраене до един час за въртящата се струя с предоставените батерии AA.
Прецизна точкова струяВисококачествена метална дюза за прецизно почистване.
Ергономичен дизайн
- Комфортно управление.
Лесно управление
- Удобно превключване между точкова и ротираща струя чрез двустепенен ключ.
- Повече свобода на движението благодарение на управлението с една ръка.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Опция за поливане
- Точковата струя е подходяща и за поливане.
Спецификации
Технически данни
|Максимален дебит (л/ч)
|583
|Максимална скорост (об/мин)
|1100
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|прибл. 1
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,3
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|0,461
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,634
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|165 x 60 x 203
Обхват на доставката
- Батериите са включени в комплекта
Оборудване
- Видове струя: 2
- Функция за самоотичане
- Точкова струя
- Ротираща струя
- Бърза връзка за маркуч
- Двустепенен ключ
- Нужни са батерии
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Кофи за отпадъци
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя
- Напояване на градината