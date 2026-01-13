Акумулаторният пистолет за почистване WBS 3 е идеалното продължение за всеки градински маркуч. Просто свържете WBS 3 към маркуча и сте готови да започнете! Иновативната ротираща струя бързо премахва леките замърсявания и прави почистването на големи площи лесно. Това спестява до 50 процента от времето в сравнение с класическите градински пръскачки. Задачите за почистване могат да бъдат завършени и с точковата струя, оптимизирана с висококачествената метална дюза. Устройството предлага бърза и разнообразна употреба за всички слабо замърсени предмети в градината. Двете батерии тип АА 1.5 V, които захранват двигателя, необходим за ротационната струя, са включени в комплекта.