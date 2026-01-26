Смяната на приставките на ротационната четка със сменяеми накрайници става бързо и лесно и без контакт с мръсотия, благодарение на вградения освобождаващ лост. Прозрачния капак ни осигурява постоянна видимост върху работната площ. Подходяща за цялостно почистване на различни повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Ако е наложително може да се използва и за нанасяне на препарат. Благодарение на своята нова предавателна кутия WB 120 разполага с повече мощност от предходните модели - за по-добра ефективност и обстойно почистване. Аксесоарът е подходящ за всички водоструйки на Керхер, от К2 до К7. Сменяемите аксесоари Car & Bike and Home & Garden са специално създадени за деликатни и устойчиви повърхности, предлагат се отделно и са съвместими с предишния модел WB 100.