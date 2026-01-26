Въртяща се четка за миене WB 120
Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.
Смяната на приставките на ротационната четка със сменяеми накрайници става бързо и лесно и без контакт с мръсотия, благодарение на вградения освобождаващ лост. Прозрачния капак ни осигурява постоянна видимост върху работната площ. Подходяща за цялостно почистване на различни повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Ако е наложително може да се използва и за нанасяне на препарат. Благодарение на своята нова предавателна кутия WB 120 разполага с повече мощност от предходните модели - за по-добра ефективност и обстойно почистване. Аксесоарът е подходящ за всички водоструйки на Керхер, от К2 до К7. Сменяемите аксесоари Car & Bike and Home & Garden са специално създадени за деликатни и устойчиви повърхности, предлагат се отделно и са съвместими с предишния модел WB 100.
Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
- По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
Нанасяне на почистващ препарат чрез водоструйка
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
- Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
- По-бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинския маркуч, без да се използва водоструйка.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,384
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,475
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|309 x 153 x 135
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Зимни градини
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Гаражни врати
- Щори/ролетни щори
- Елементи на екрана за поверителност
- Первази
- Балконни облицовки
- Мебели за градина/тераса/балкон