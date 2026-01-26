Въртяща се четка за миене WB 120

Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.

Смяната на приставките на ротационната четка със сменяеми накрайници става бързо и лесно и без контакт с мръсотия, благодарение на вградения освобождаващ лост. Прозрачния капак ни осигурява постоянна видимост върху работната площ. Подходяща за цялостно почистване на различни повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Ако е наложително може да се използва и за нанасяне на препарат. Благодарение на своята нова предавателна кутия WB 120 разполага с повече мощност от предходните модели - за по-добра ефективност и обстойно почистване. Аксесоарът е подходящ за всички водоструйки на Керхер, от К2 до К7. Сменяемите аксесоари Car & Bike and Home & Garden са специално създадени за деликатни и устойчиви повърхности, предлагат се отделно и са съвместими с предишния модел WB 100.

Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
  • По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
Нанасяне на почистващ препарат чрез водоструйка
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
  • Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
  • По-бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинския маркуч, без да се използва водоструйка.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,384
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,475
Размери (Д х Ш х В) (мм) 309 x 153 x 135

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Зимни градини
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Гаражни врати
  • Щори/ролетни щори
  • Елементи на екрана за поверителност
  • Первази
  • Балконни облицовки
  • Мебели за градина/тераса/балкон
