Обещанието на Kärcher
В Kärcher знаем какво очаквате от вашата водоструйка – най-високо качество, най-висока производителност и първокласна поддръжка през целия експлоатационен живот. Спазването на тези изисквания е в основата на всичко, което правим. Kärcher прави разликата – разберете сами.
Добре дошли в дома на WOW
Повече от 70 години Kärcher усъвършенства изкуството на почистването под високо налягане и предлага на клиентите изживяване при почистване от следващо ниво благодарение на непрекъснатите си иновации. Изберете почистващи решения, които ще ви впечатлят със своята ефективност, качество, устойчивост и разнообразие. Върнете УАУ.
Технология, която ви води по-далеч
Водоструйките Kärcher ви правят експерт във всички задачи по почистването, независимо дали в дома, в градината, на вътрешния двор или на колата. Ние непрекъснато работим върху нови решения и подобряваме нашите устройства, така че да можете да изпълнявате задачите си по почистване възможно най-бързо и ефективно.
Качество, което можете да видите и усетите
Водоструйките на Kärcher са вкоренени в професионални приложения. Частните потребители продължават да се възползват от това, защото нашите устройства определят стандарта за издръжливост, надеждност, лекота на използване и дизайн. Добре познатото качество на Kärcher също е причината да излизаме победители от сравнителните тестове отново и отново.
Опит, който създава доверие
През 1984 г. Kärcher пусна на пазара HD 555, първата преносима водоструйка за частни домакинства – отбелязвайки крайъгълен камък в историята на почистващите устройства. Оттогава ние сме осигурили нашата дългосрочна позиция на пазарен лидер чрез непрекъснато разработване на нови иновации и поставяне на нови стандарти за ефективно почистване под високо налягане.
Устойчив начин за правене на бизнес
Екологията и борбата с изменението на климата са ключова част от нашия подход. В продължение на много години ние си поставяме нови цели, за да направим нашата компания систематично по-ефективна и пестяща ресурсите и да поемем отговорността си към обществото.
Като част от нашите цели за устойчивост за 2025 г. ние предприехме мащабни мерки по отношение на неутрално по отношение на въглерода производство, рециклиране на пластмаси и намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки. Нещо повече, устойчивостта е здраво вградена в глобалната верига на доставки и този ангажимент ни доведе до това да бъдем един от победителите на Германската награда за устойчивост за 2022 г.
Продукти, които решават всички ваши предизвикателства с почистването
Независимо дали само от време на време посягате към водоструйката или я използвате всеки уикенд, ние предлагаме точно устройството, от което се нуждаете – заедно с подходящите аксесоари. Скоро ще откриете, че нито една стена не е твърде висока, нито един ъгъл не е твърде скрит и нито една мръсотия не е твърде упорита за вас и вашето устройство Kärcher!