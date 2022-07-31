Винаги добре охладени

С нашата иновативна моторна технология с водно охлаждане, Kärcher поставя нови стандарти за водоструйни машини за частни домакинства*. Преди водата да се използва за почистване, тя тече около корпуса на двигателя, осигурявайки постоянно охлаждане. Предимството е, че двигателят има особено висока мощност и дълъг експлоатационен живот.

*отнася се за избрани устройства в диапазоните K 4 до K 7 с асинхронен двигател с водно охлаждане

Високопроизводителни помпи "Made by Kärcher".

Тъй като помпата е в основата на водоструйната машина, ние не оставяме нищо на случайността. Ние сами разработваме и произвеждаме различните помпи и те са персонализирани за съответните класове на производителност на нашите устройства. За да направим това, ние използваме внимателно подбрани високоефективни материали с цел оптимизиране на използваните материали и фокусиране върху издръжливостта на помпата.