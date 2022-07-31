Обещанието на Kärcher

В Kärcher знаем какво очаквате от вашата водоструйка – най-високо качество, най-висока производителност и първокласна поддръжка през целия експлоатационен живот. Спазването на тези изисквания е в основата на всичко, което правим. Kärcher прави разликата – разберете сами.

Добре дошли в дома на WOW

Повече от 70 години Kärcher усъвършенства изкуството на почистването под високо налягане и предлага на клиентите изживяване при почистване от следващо ниво благодарение на непрекъснатите си иновации. Изберете почистващи решения, които ще ви впечатлят със своята ефективност, качество, устойчивост и разнообразие. Върнете УАУ.

Технология, която ви води по-далеч

Водоструйките Kärcher ви правят експерт във всички задачи по почистването, независимо дали в дома, в градината, на вътрешния двор или на колата. Ние непрекъснато работим върху нови решения и подобряваме нашите устройства, така че да можете да изпълнявате задачите си по почистване възможно най-бързо и ефективно.

Ненадмината скорост и икономичност

Kärcher прави разликата. Очаквайте повече мощност с по-ниска консумация, както и по-дълъг живот с по-кратки времена за почистване. Най-добрият пример за това е патентованата технология на дюзите на Kärcher. Въртящата се струя под високо налягане съчетава силата на точковата дюза с площната производителност на плоската дюза. В сравнение с конкуренцията, Kärcher доминира благодарение на своята уникална технология, с много висока производителност на отстраняване, което позволява по-бързо и по-ефективно почистване.

Безкомпромисно мощен

В сравнение с конкуренцията, нашите устройства се отличават с много по-висока ефективност на почистване. Накратко, почистването е много по-бързо, спестява до половината време и следователно половината енергия и вода*.

 

Kärcher срещу конкуренцията: Средно спестяване**

Практически, нашите устройства ви позволяват да постигнете следните годишни спестявания при почистване на площ от 175 m²:

  • Достатъчна енергия за 15 цикъла на перална машина
  • Достатъчно вода за 11 бани или 22 душа
  • Време да гледате шест епизода от любимия си сериал

 

*с нашата ротационна дюза в сравнение с водещите европейски конкуренти

**Референтни стойности: цикъл на пералня 0,34 kWh, вана 150 l, душ 72 l, продължителност на епизода 45 min

Винаги добре охладени

С нашата иновативна моторна технология с водно охлаждане, Kärcher поставя нови стандарти за водоструйни машини за частни домакинства*. Преди водата да се използва за почистване, тя тече около корпуса на двигателя, осигурявайки постоянно охлаждане. Предимството е, че двигателят има особено висока мощност и дълъг експлоатационен живот.

*отнася се за избрани устройства в диапазоните K 4 до K 7 с асинхронен двигател с водно охлаждане

 

Високопроизводителни помпи "Made by Kärcher".

Тъй като помпата е в основата на водоструйната машина, ние не оставяме нищо на случайността. Ние сами разработваме и произвеждаме различните помпи и те са персонализирани за съответните класове на производителност на нашите устройства. За да направим това, ние използваме внимателно подбрани високоефективни материали с цел оптимизиране на използваните материали и фокусиране върху издръжливостта на помпата.

Качество, което можете да видите и усетите

Водоструйките на Kärcher са вкоренени в професионални приложения. Частните потребители продължават да се възползват от това, защото нашите устройства определят стандарта за издръжливост, надеждност, лекота на използване и дизайн. Добре познатото качество на Kärcher също е причината да излизаме победители от сравнителните тестове отново и отново.

Надеждно качество на марката

Повече от 85 години името Kärcher е синоним на качество и иновация „Произведено в Германия“. Ние наемаме 1000 служители в областта на изследванията и развитието, които работят всеки ден, за да поддържат тази репутация. Ние разработваме собствени водоструйки и ги произвеждаме в нашите фабрики по най-високите производствени стандарти. Това включва:

  • редовни одити и непрекъсната оптимизация на производствените процеси
  • осигуряване на нашите високи стандарти за качество по цялата верига на доставка и производство

В допълнение към нашия знак за качество „Проектирано в Германия“, ние ефективно внедряваме разработки от цял ​​свят, за да отговорим на изискванията на местните клиенти (местно за местно).

Качеството не е случайно

Подлагаме материалите и компонентите, които използваме, през техните стъпки за осигуряване на качество от производствената фаза. Преди водоструйките и аксесоарите Kärcher да напуснат заводите, тяхната функционалност и производителност са напълно тествани. Освен това извършваме тестове за издръжливост, които симулират най-тежките изисквания на база проверка на място. Защо минаваме през всичко това? За да сте сигурни, че получавате перфектен продукт, който напълно отговаря на високите ви очаквания.

Изображението показва автоматично тестване на модела на пръскане на дюзите за високо налягане. Цветната светлина прави водния поток по-лесен за виждане от камерите.

Не ви оставяме да чакате дълго

С нашите резервни части гарантираме безкомпромисно качество и дългосрочна наличност. Това означава, че вашата водоструйка не остарява, ако има повреда, дори след няколко години употреба. Над 95% от нашите резервни части са налични ежедневно, което ви позволява бързо да се върнете към вашите задачи по почистване.

И ако някога се нуждаете от ремонт, вашето устройство Kärcher ще бъде в добри ръце – просто поискайте ремонт чрез нашия сервиз.

Опит, който създава доверие

През 1984 г. Kärcher пусна на пазара HD 555, първата преносима водоструйка за частни домакинства – отбелязвайки крайъгълен камък в историята на почистващите устройства. Оттогава ние сме осигурили нашата дългосрочна позиция на пазарен лидер чрез непрекъснато разработване на нови иновации и поставяне на нови стандарти за ефективно почистване под високо налягане.

Иновативен от самото начало

Още от основаването на компанията през 1935 г. нашият стремеж и ангажимент е да направим живота на хората по-лесен и по-ефективен. Целта на нашия основател, Алфред Керхер, беше също постоянно да намира нови решения за всяко предизвикателство – и ние сме запазили този дух на иновация до днес. Ние наемаме 1000 служители в областта на изследванията и развитието, които работят всеки ден за разработването на още по-ефективни и устойчиви технологии.

Нашата иновация във водоструйките за частни домакинства се отразява и от многото награди, които сме получили за иновации, технологии и дизайн.

Всичко започна с HD 555

През 1984 г. Kärcher пуска на пазара първите в света преносими водоструйки под налягане за частни домакинства. Слоганът „Почистване под високо налягане – точно като професионалистите“ впечатли клиентите и заедно с HD 555 поставиха основата за успешен бизнес на дребно. Това беше последвано от много други етапи, които доведоха до продажбата на над 100 милиона водоструйки за частни домакинства от 1984 г. насам.

 

Нашите етапи

  • 1984: Първата водоструйка за частни домакинства

 

  • 1991: Първата изправена машина за миене под налягане

 

  • 2009: Първата безшумна водоструйка

 

  • 2010: Първото използване на двигатели с водно охлаждане в големи количества

 

  • 2016: Първата водоструйка с дисплей

 

  • 2021: Първата водоструйка с Bluetooth връзка
Kärcher – Лидерът в иновациите, който прави допълнителната стъпка

В Kärcher духът на иновация е в ДНК на компанията. Нашето пазарно лидерство е подкрепено от над 170 активни, регистрирани патента и дизайни по целия свят – и това е само за водоструйни машини за частни домакинства.

Устойчив начин за правене на бизнес

Екологията и борбата с изменението на климата са ключова част от нашия подход. В продължение на много години ние си поставяме нови цели, за да направим нашата компания систематично по-ефективна и пестяща ресурсите и да поемем отговорността си към обществото.

Като част от нашите цели за устойчивост за 2025 г. ние предприехме мащабни мерки по отношение на неутрално по отношение на въглерода производство, рециклиране на пластмаси и намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки. Нещо повече, устойчивостта е здраво вградена в глобалната верига на доставки и този ангажимент ни доведе до това да бъдем един от победителите на Германската награда за устойчивост за 2022 г.

Инвестиране в затворения цикъл

Ние се фокусираме върху постигането на максимална ефективност, когато разработваме нашите устройства и това включва непрекъснато намаляване на използвания материал. Също така все повече решаваме да не използваме нови пластмаси и нашата цел е да увеличим дела на рециклирана пластмаса в нашите водоструйки за дома и градината до 50% до 2025 г.

Трансформиране на стари материали в продукти на Керхер

Нарастващата тенденция да не се използва нова пластмаса се отнася и за нашите аксесоари. Например, тръбите на избрани струйници са направени от плат, рециклиран от въздушни възглавници и остатъчни материали от тяхното производство. След това тези материали се обработват, за да образуват издръжлив материал, изработен от 100% рециклирана пластмаса. Това позволява емисиите на CO₂, потреблението на вода и използването на невъзобновяема енергия да бъдат значително намалени.

Reduce, Reuse, Recycle

Вградената устойчивост

В Kärcher проблемите на устойчивостта играят важна роля в нашите водоструйки от етапа на разработка. Постигнахме значителен напредък в тази област, но все още ни предстои дълъг път. Съответно, ние ще прокараме енергично напред концепциите за намаляване на замърсителите и кръговата икономика чрез по-нататъшно развитие на различни области, като дизайн за рециклиране, дизайн от рециклиране и възможност за ремонт и издръжливост на продукта.

Продукти, които решават всички ваши предизвикателства с почистването

Независимо дали само от време на време посягате към водоструйката или я използвате всеки уикенд, ние предлагаме точно устройството, от което се нуждаете – заедно с подходящите аксесоари. Скоро ще откриете, че нито една стена не е твърде висока, нито един ъгъл не е твърде скрит и нито една мръсотия не е твърде упорита за вас и вашето устройство Kärcher!

Перфектно проектирана функционалност

Ние се вслушваме внимателно в нашите клиенти, когато проектираме нашите продукти. Ние ги питаме за техните желания и нужди като част от редовното ни проучване и включваме констатациите в разработването на продукта. Нашите водоструйки се отличават и с несравнимата си разпознаваемост. Техният дизайн се основава на характеристиките „мощен, директен и ободряващ“, които описват продукти, които са лесни за работа, отличават се с интелигентни решения и постигат най-добрите почистващи резултати на пазара.

Обичаме предизвикателството да отговорим на вашите специфични нужди

Изискванията на хората за почистване са толкова разнообразни, колкото и самите хора и условията им на живот. Ние винаги имаме един фокус във всичко, което правим – да предложим точно правилната водоструйка спрямо вашите индивидуални изисквания за почистване, независимо колко специализирани са те.

Smart Control

Високотехнологични водоструйни машини с приложение Home & Garden, Bluetooth и интелигентни детайли на оборудването, като пистолет Smart Control и многоструйна пръскачка 3 в 1.

Power Control

Нежното и ефективно почистване никога не е било по-лесно с добра доза мощност, поддръжката, предоставена от приложението Home & Garden и мощни устройства, като пистолета Power Control с дисплей или струйника Vario Power.

Compact

Тези, които търсят преносимост и компактен дизайн, ще намерят идеалния помощник тук. Минимални изисквания за пространство, лесни за съхранение и винаги бързо готови за работа. С интелигентно интегрирано съхранение на маркуча.

Silent

Устройствата с иновативна безшумна функция намаляват възприеманото ниво на шум с 50 процента в сравнение с други водоструйки от същия клас. Това означава, че можете да почиствате без да безпокоите другите.

Battery

За по-малки задачи по почистване навсякъде, където няма електрически контакт наблизо. Безжичен, удобен, мобилен и гъвкав модел. И може да се похвали с доста мощност, когато имате нужда от нея.

Има за всеки по нещо

Ние винаги откриваме нови приложения с нашата непрекъснато нарастваща гама от аксесоари. Те превръщат нашите устройства в истински универсални, независимо дали за почистване на фасади, тръби, вътрешни дворове или превозни средства – възможностите са почти безкрайни. Тяхната широка съвместимост с класовете и диапазоните на устройствата означава, че практически няма ограничения.

