Грижа за вашия автомобил – почистване и поддръжка

Преди да започнете с грижа за боята, седалките от плат или кожа, пластмасовите повърхности, стъклата и металните елементи, е важно първо да извършите старателно почистване на автомобила. За да се запази стойността на автомобила, екстериорът и интериорът са еднакво важни и изискват редовна поддръжка.

Почистването на автомобила отвън не бива да се извършва само когато колата е видимо мръсна. Редовното миене на колата е полезно за боята и каросерията, независимо дали използвате автомивка, автомивка на самообслужване или миете автомобила у дома с водоструйка и подходящи аксесоари.

Също толкова важна е и грижата за интериора на автомобила. Почиствайте вътрешността на колата на редовни интервали, за предпочитане със сухо/мокро смукачка, мека кърпа и подходящ почистващ препарат за автомобилни повърхности. Не забравяйте и редовното почистване на джантите, например с водоструйка и препарат за почистване на джанти, тъй като натрупаната мръсотия и спирачен прах могат да повредят покритието им.

Колко често ще почиствате автомобила зависи не само от степента на замърсяване, но и от вашите лични изисквания за чистота. През зимата грижата за автомобила е особено важна, тъй като мръсотията, солта и леда могат да замърсят стъклата и да увредят боята и каросерията, ако не се отстраняват редовно.

С подходящо оборудване, качествени почистващи продукти и правилните съвети за грижа за автомобила, поддръжката на вашата кола е лесна през цялата година. Освен това полирането и грижата за боята са много по-ефективни, когато автомобилът е добре поддържан и чист.