Грижа за автомобила: съвети за отвън и отвътре
Ако искате да се радвате на автомобила си дълги години, редовната грижа за колата е от съществено значение. Добрата грижа за автомобила не включва само измиване на автомобила, а и цялостна поддръжка – грижа за боята и каросерията, почистване на интериора и поддържане на всички повърхности в отлично състояние. С малко време, подходящо оборудване и качествени продукти за почистване на автомобил, можете лесно да запазите стойността и добрия външен вид на колата си. Тук ще откриете практични съвети за цялостна грижа за автомобила – отвън и отвътре.
Грижата за автомобила е запазване на стойността
Грижата за вашия автомобил не само гарантира, че ще изглежда добре за дълго време, но също така помага да се гарантира, че автомобилът ще запази стойността си. Редовното запечатване на боята, например, предпазва от щети, свързани с времето, сол и мръсотия през зимата или полени и насекоми през лятото. Освен това предотвратява ръждата, която прави повърхностите порести и уврежда автомобила в дългосрочен план.
Грижа за вашия автомобил – почистване и поддръжка
Преди да започнете с грижа за боята, седалките от плат или кожа, пластмасовите повърхности, стъклата и металните елементи, е важно първо да извършите старателно почистване на автомобила. За да се запази стойността на автомобила, екстериорът и интериорът са еднакво важни и изискват редовна поддръжка.
Почистването на автомобила отвън не бива да се извършва само когато колата е видимо мръсна. Редовното миене на колата е полезно за боята и каросерията, независимо дали използвате автомивка, автомивка на самообслужване или миете автомобила у дома с водоструйка и подходящи аксесоари.
Също толкова важна е и грижата за интериора на автомобила. Почиствайте вътрешността на колата на редовни интервали, за предпочитане със сухо/мокро смукачка, мека кърпа и подходящ почистващ препарат за автомобилни повърхности. Не забравяйте и редовното почистване на джантите, например с водоструйка и препарат за почистване на джанти, тъй като натрупаната мръсотия и спирачен прах могат да повредят покритието им.
Колко често ще почиствате автомобила зависи не само от степента на замърсяване, но и от вашите лични изисквания за чистота. През зимата грижата за автомобила е особено важна, тъй като мръсотията, солта и леда могат да замърсят стъклата и да увредят боята и каросерията, ако не се отстраняват редовно.
С подходящо оборудване, качествени почистващи продукти и правилните съвети за грижа за автомобила, поддръжката на вашата кола е лесна през цялата година. Освен това полирането и грижата за боята са много по-ефективни, когато автомобилът е добре поддържан и чист.
Поддържане на интериора на автомобила
След като интериорът е почистен с прахосмукачка и таблата са почистени от прах, е време да поработите върху различните повърхности вътре в колата. Със специален почистващ препарат за вътрешно пространство, пластмаса, гума или текстил могат да бъдат почистени от засъхнали петна от кафе, мазни остатъци от храна или слънцезащитен крем. Същевременно се елиминират неприятните миризми, а цвета и влакната на тапицерията се освежават. Друго предимство на препаратите за вътрешно почистване е, че те помагат да се запази повърхността чиста за по-дълго време, което улеснява бъдещото почистване.
Съвет
При избор на препарат за почистване на интериора на автомобила е важно да обърнете внимание на повърхностите, върху които може да се използва. Един качествен продукт често е подходящ за почистване на целия интериор на колата, включително таблото, пластмасовите елементи и тапицерията.
Имайте предвид обаче, че висококачествените кожени седалки изискват специализиран препарат за грижа за кожата. Кожените повърхности трябва да се почистват само веднъж или два пъти годишно и винаги да се третират със специален подхранващ и повторно смазващ продукт, за да се запази външният им вид, еластичността и дълготрайността им.
Ако нямате под ръка препарат за почистване на интериора на автомобила, можете временно да използвате топла вода с малко течност за миене на съдове, за да почистите таблото и облицовките. Избършете повърхностите с леко влажна кърпа, а след това ги подсушете с памучна или микрофибърна кърпа, за да предотвратите проникване на влага в електронните компоненти. Този метод обаче не осигурява антистатичен ефект и не предпазва повърхностите от бързо повторно замърсяване, както специализираните препарати за почистване на интериора на колата.
С течение на времето по арматурното табло и панелите на вратите могат да се появят фини драскотини и следи от износване. Затова гладките и водоотблъскващи повърхности е препоръчително след почистване да се третират с препарат за грижа за кокпита. Напръскайте продукта, оставете го да подейства за кратко и при необходимост полирайте с мека кърпа. Така се намаляват повърхностните дефекти, освежава се цветът и се възстановява естественият блясък – за интериор, който отново изглежда като нов.
За премахване на неприятни миризми в автомобила можете да използвате и лесен домашен трик: поставете отворен съд с кафе на зърна в пространството за краката. Кафето абсорбира влагата и неутрализира миризмите. Подобен ефект имат и оризът или брашното, които също могат да помогнат за освежаване на въздуха в купето.
Грижа за изгледа – почистване на автомобилни стъкла
В слънчеви дни пръстовите отпечатъци, петната и замърсяванията по автомобилните стъкла и огледалата са особено забележими. Те не само изглеждат неестетично, но и влошават видимостта при шофиране, което може да повлияе на безопасността на пътя. Затова почистването на автомобилните стъкла е важна част от цялостната грижа за автомобила и не бива да се пренебрегва.
Ако вече почиствате интериора на автомобила, стъклата трябва да се почистят и отвътре. Напръскайте предното, страничните и задното стъкло с препарата за почистване на автомобилни стъкла на Kärcher и отстранете петната и ивиците с мека кърпа без мъх.
След това нанесете почистващия препарат и върху външната страна на прозорците и огледалата и използвайте мека микрофибърна кърпа, за да разхлабите натрупаната мръсотия, насекоми или прах. Редовното почистване на автостъклата осигурява по-добра видимост, по-безопасно шофиране и чист външен вид на автомобила.
Съвет
С комплект за почистване на предно стъкло за акумулаторна стъргалка за автомобили EDI 4 упоритите замърсявания по предното стъкло, задното стъкло и страничните прозорци могат да бъдат премахнати за нула време и без много усилия.
По време на шофиране мръсотията се натрупва бързо върху предното и задното стъкло на автомобила. През лятото това най-често са остатъци от насекоми, в дъждовни дни – кални пръски от пътя, а през зимата сол и киша замърсяват автостъклата и влошават видимостта.
За да поддържате добра видимост при шофиране, е важно редовно да проверявате чистачките на предното стъкло и при необходимост да доливате вода и препарат за почистване на предното стъкло. Износените или втвърдени чистачки трябва да се подменят навреме, тъй като могат да оставят ивици и да надраскат стъклото.
Най-добри резултати се постигат с препарати за почистване на предно стъкло, които са специално формулирани за съответния сезон. Лятната течност за чистачки ефективно отстранява остатъци от насекоми и замърсявания, докато зимната течност за чистачки съдържа антифриз, който предпазва системата за почистване на предното стъкло и фаровете от замръзване. Винаги смесвайте препарата с вода в съотношението, посочено на опаковката, за да осигурите оптимална защита и ефективност.
Грижа за гумените уплътнения на автомобила
Гумените уплътнения на автомобила, като тези на вратите и багажника, са изложени на тежки условия, особено през зимата – лед, сняг, влага и пътна сол. Ако не се поддържат правилно, те могат да станат чупливи, да загубят еластичността си и да доведат до проникване на влага и студ в купето.
За да осигурите дълготрайна поддръжка на гумените уплътнения, е важно редовно да ги третирате с продукт за грижа за гумата, който поддържа еластичността им и ги предпазва от напукване. Това също така предотвратява залепването на вратите през лятото при високи температури.
При използване на продукти за грижа за гумени уплътнения, трябва да се внимава да не попаднат върху боята на автомобила, тъй като могат да оставят упорити петна. Ако нямате специализиран продукт под ръка, обикновеният вазелин също може да се използва като алтернатива за поддържане на гумените елементи в добро състояние.
Ретуширане и полиране на боята на автомобила
Грижата за боята на автомобила е важна част от цялостната поддръжка и не бива да се пренебрегва. Повърхностните драскотини и т.нар. холограми често изпъкват на слънчева светлина, особено при тъмни цветове боя. Фините линии обикновено се появяват по време на почистване, когато с четки или гъби се отстраняват малки частици мръсотия от повърхността.
С помощта на восъчен лак тези леки дефекти могат лесно да бъдат премахнати. Полирането на автомобила с подходящ продукт едновременно почиства и освежава боята. Най-добър резултат се постига чрез нанасяне на политурата с мека кърпа или памук с кръгови движения, а след кратко време за изсъхване – леко полиране с чиста кърпа. Освен че боята възвръща блясъка си, ваксата осигурява защита срещу атмосферни влияния, UV лъчи, пътна мръсотия и сол.
Дълбоките драскотини по боята, които не могат да бъдат отстранени с восъчен лак, могат да се коригират с химикал за ретуширане, след което да се запечатат с прозрачен лак. В повечето случаи правилният цвят и тип боя – металик, плътна или матова – може да бъде поръчан от производителя на автомобила.
При по-сериозни повреди по каросерията обаче е препоръчително да се обърнете към професионалисти, например сервизи, които предлагат SMART ремонти (технология за ремонт на малки до средни площи). Този вид точков ремонт обикновено е по-бърз и по-икономичен от конвенционалните ремонти, при които се подменят цели детайли. Така автомобилът възстановява външния си вид, което е особено важно преди продажба или връщане на лизингов автомобил.