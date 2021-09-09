Кръгът за почистване на Синър (Sinner’s Circle)

Кръгът на Синър (Sinner’s Circle), наричан още кръгът за почистване "Сleaning circle", е модел, създаден от д-р Хърбърт Синър, който описва четирите основни фактора за ефективно почистване – време, механично действие, химическо действие и температура.

Тези фактори формират взаимосвързана система: когато увеличим един от тях, останалите могат да бъдат намалени, за да се постигне същият почистващ резултат. По този начин се постига баланс между време, енергия и използвани почистващи препарати, което прави почистването по-бързо, икономично и екологично.

Принципът на Sinner’s Circle може лесно да се разбере чрез пример-миене на съдове с топла вода, при което комбинацията от температура и механично действие намалява нуждата от химия и продължително време за работа.