Не става въпрос само за външен вид

Когато първите слънчеви лъчи се появят в началото на годината, много собственици на мотоциклети нямат търпение отново да извадят машината си на пътя. Именно тогава почистването на мотоциклета и цялостната му поддръжка стават особено важни. Един добре поддържан и измит мотоциклет не само изглежда впечатляващо, но и е по-безопасен за каране. При миене на мотоциклет обаче трябва да се подхожда внимателно, тъй като двигателят, електрониката и веригата на мотоциклета са сред най-чувствителните компоненти и изискват правилен подход и подходящи почистващи препарати.

Важно е да се знае, че измиването и почистването на мотоциклет не е само въпрос на естетика. То е и отлична възможност да проверите дали двуколесното превозно средство е напълно изправно и готово за новия сезон. По време на почистване на мотоциклета е препоръчително да се обърне внимание на ключови елементи като налягането в гумите, дълбочината на протектора, състоянието на спирачните накладки и джантите на мотоциклета.

Ако мотоциклетът е бил съхраняван в гараж или навес за по-дълъг период, още по-важно е да се провери електрониката, спирачната система и веригата, тъй като влагата и прахът могат да повлияят на тяхната работа. Така редовната поддръжка и правилното почистване на мотоциклета не само удължават живота му, но и допринасят за по-сигурно и приятно каране.