Почистване на мотоциклети: Как да изчистим нашия мотор?
Да изпиташ отново чувството на свобода – така се чувстват много собственици, когато температурите се покачат и сезонът за каране започва. Но преди да тръгнете на път, почистването на мотоциклета е задължителна стъпка, ако искате той да изглежда добре и да работи безпроблемно. Редовното миене и поддръжка на мотоциклет не са важни само за външния вид, но и за безопасността и дългия живот на двуколесното превозно средство.
По-специално джантите, каросерията, двигателят и веригата на мотоциклета се нуждаят от внимателно и правилно почистване. В следващите редове ще откриете практични съвети как се почиства мотоциклет бързо, ефективно и безопасно, за да върнете мотора си към стария му блясък и да го подготвите за новия сезон. Също така ще разберем и кои са най-честите грешки при миене на мотоциклет, както и какво да не правим при почистване на мотор.
Не става въпрос само за външен вид
Когато първите слънчеви лъчи се появят в началото на годината, много собственици на мотоциклети нямат търпение отново да извадят машината си на пътя. Именно тогава почистването на мотоциклета и цялостната му поддръжка стават особено важни. Един добре поддържан и измит мотоциклет не само изглежда впечатляващо, но и е по-безопасен за каране. При миене на мотоциклет обаче трябва да се подхожда внимателно, тъй като двигателят, електрониката и веригата на мотоциклета са сред най-чувствителните компоненти и изискват правилен подход и подходящи почистващи препарати.
Важно е да се знае, че измиването и почистването на мотоциклет не е само въпрос на естетика. То е и отлична възможност да проверите дали двуколесното превозно средство е напълно изправно и готово за новия сезон. По време на почистване на мотоциклета е препоръчително да се обърне внимание на ключови елементи като налягането в гумите, дълбочината на протектора, състоянието на спирачните накладки и джантите на мотоциклета.
Ако мотоциклетът е бил съхраняван в гараж или навес за по-дълъг период, още по-важно е да се провери електрониката, спирачната система и веригата, тъй като влагата и прахът могат да повлияят на тяхната работа. Така редовната поддръжка и правилното почистване на мотоциклета не само удължават живота му, но и допринасят за по-сигурно и приятно каране.
Къде да измием мотора си?
Преди да започнете да миете мотоциклета, важно е да знаете какви са приложимите местни законови разпоредби. В някои страни е забранено миенето на мотоциклети на открито. Това е така, защото маслото и химикалите могат да проникнат в почвата и да замърсят подпочвените води. Следователно собствениците на мотоциклети трябва винаги да се информират предварително какво е позволено и какво не.
Ако искате да играете на сигурно, можете да закарате мотоциклета си на определено място или до автомивка, за да го почистите. Те обикновено са оборудвани с маслени сепаратори и събирателни устройства, които отделят мръсната вода от канализационната система - гарантирайки, че водата се оттича по безопасен за околната среда начин.
Съвет
Преди да започнете да почиствате, двигателят на мотора трябва винаги да се оставя да изстине. Ако вода и почистващи препарати успеят да намерят път във вътрешността на машината, това може да причини големи щети например на двигателя.
Отстранете грубата мръсотия от мотоциклета
Ако вашият мотоциклет е престоял по-дълго време в гараж или навес, напълно нормално е по него да се е натрупала груба мръсотия. Освен прах, често се срещат паяжини, насекоми и дребни замърсявания, които могат да полепнат по кормилото, спиците и труднодостъпните части. След по-дълги и интензивни пътувания пък мотоциклетът често е покрит с остатъци от насекоми, спирачен прах и пътна мръсотия. Именно затова първата и задължителна стъпка при почистване на мотоциклет е премахването на грубите замърсявания.
За ефективно и безопасно начало на измиването на мотоциклета е препоръчително предварително да използвате сухо/мокро смукачка. Тя позволява бързо и лесно да се отстранят прахът, паяжините и полепналата мръсотия от пролуките, двигателя, спиците и други труднодостъпни зони. По този начин се избягва разнасянето на замърсяванията по повърхността по време на последващото миене и почистване на мотоциклета, което осигурява по-добър резултат и предпазва чувствителните елементи.
Първо почистете двигателя на мотора и веригата
Тъй като много компоненти на мотоциклета са постоянно изложени на прах, влага и пътни замърсявания, някои от тях са особено чувствителни при почистване на мотоциклет – най-вече двигателят и мотоциклетната верига. Именно затова тези елементи трябва да се почистват първи и с повишено внимание, за да се избегнат повреди и ускорено износване.
Почистването на веригата на мотора е ключова част от правилната поддръжка. Препоръчително е веригата да се почиства на всеки 300 до 500 километра, особено ако моторът се използва често или се кара при неблагоприятни условия. Ако това не се прави редовно, веригата може бързо да се износи, което води не само до по-слабо представяне на мотоциклета, но и до сериозен риск за безопасността – включително възможност веригата да излети или дори да се скъса по време на движение.
Най-важният фактор за дългия живот на мотоциклетната верига е правилното ѝ почистване и смазване. Когато прах, кал и други частици мръсотия се смесят със смазката, нейният ефект значително намалява, а триенето между елементите на веригата се увеличава. Това ускорява износването и може да доведе до повреди. Подобни проблеми възникват особено често при каране в дъждовно време, когато влагата и пътната мръсотия се натрупват по веригата и двигателя.
Затова е важно не само редовно да смазвате веригата на мотоциклета, но и да я почиствате веднага щом се замърси. Колко често трябва да извършвате това зависи от интензивността на каране, метеорологичните условия и типа терен – градски пътища, офроуд или дълги туристически маршрути.
Ако искате да извършите цялостно почистване на мотоциклет в рамките на един ден, винаги започвайте с почистване на веригата на мотоциклета, а едва след това преминавайте към почистване на каросерията. Причината е проста – ако оставите веригата за накрая, маслените и мазни остатъци могат отново да замърсят вече измития мотор и да компрометират крайния резултат.
Първата стъпка при почистване на мотоциклетна верига е премахването на грубите замърсявания. Това може да стане с подходяща телена или специална четка за верига, която ефективно отстранява натрупаната кал, прах и старо масло. След това използвайте специален препарат за почистване на вериги на мотоциклет, който разгражда мазните отлагания и достига до труднодостъпните места. Оставете препарата да подейства за кратко време според инструкциите и след това избършете веригата с чиста кърпа.
След като веригата е напълно почистена, задължително преминете към смазване на веригата на мотора със спрей за вериги. Това я прави по-еластична, намалява триенето и я предпазва от корозия и преждевременно износване. За оптимален ефект е важно спреят за верига да се нанася само върху чиста и напълно суха мотоциклетна верига, за да може смазката да полепне равномерно и да осигури дълготрайна защита.
Сърцето на мотора също трябва да се третира внимателно. Това е така, защото много модели се доставят с открити части от двигателя - като охлаждащите перки - които могат да се повредят по време на измиване. Ако искате да почистите внимателно двигателя на мотоциклета, най-добре посегнете към гъба, мека четка и кофа, пълна с топла вода и малко концентриран шампоан за кола. Използвайте първо гъбата, за да измиете повърхността на двигателя, а след това четката, за да отстраните внимателно мръсотията от охлаждащите перки и по-малките процепи. След това изплакнете с чиста вода.
Измийте мотоциклета
След като двигателят и веригата на мотора са вече почистени, е време да преминете към цялостно почистване на каросерията и обтекателя на мотоциклета. Правилното измиване на мотоциклет е важно не само за офроуд модели като мотокрос и ендуро мотоциклети, които често се карат по прашни и кални терени, но и за всички видове пътни мотоциклети.
Редовното почистване и поддръжка на мотоциклет спомага за запазване на неговия външен вид, техническо състояние и пазарна стойност във времето. Особено силно замърсените участъци по каросерията, обтекателя и рамата трябва да се третират със специален почистващ гел за мотоциклети, тъй като гелът прилепва добре към вертикалните повърхности и не се стича. Това позволява ефективно почистване на труднодостъпни места, където обикновените течни препарати често не дават добър резултат.
Препаратът за почистване на велосипеди и мотоциклети се нанася изключително лесно благодарение на удобната спрей бутилка и е високоефективен при премахване на кал, пътна мръсотия, износване от гуми, мазни отлагания и други упорити замърсявания по мотоциклета. По този начин каросерията и обтекателят възвръщат първоначалния си блясък, а моторът е подготвен за следващите етапи на измиване и финално изплакване.
Когато извършвате измиване и почистване на мотоциклет, не бива да пропускате фаровете, външните огледала, мигачите и предното стъкло. Именно по тези елементи най-често полепват остатъци от насекоми, особено след дълги пътувания и през летния сезон. Натрупаната мръсотия може сериозно да влоши видимостта при каране на мотоциклет, което създава риск за безопасността.
Затова тези повърхности трябва да се почистват отделно и внимателно, като се използва специален препарат за отстраняване на насекоми. Такъв тип препарат ефективно разтваря упоритите остатъци от насекоми, без да уврежда пластмасовите елементи, боята, обтекателя, алуминиевите части или прозрачните повърхности. При почистване е важно препаратът да се остави да подейства за кратко време, след което зоната да се изплакне обилно с чиста вода.
Като по-щадяща алтернатива, особено при по-чувствителни повърхности, върху замърсените участъци може да се постави влажна кърпа или кухненска хартия, която омекотява остатъците от насекоми. След няколко минути те могат да бъдат отстранени значително по-лесно, без риск от надраскване по фаровете, стъклата или огледалата на мотоциклета.
За да премахнете упоритите замърсявания след накисване, внимателно преминете през мотоциклета с мокра гъба. Въпреки това, не забравяйте редовно да го измивате с вода, за да предотвратите разпръскването на частици мръсотия и масло или грес върху каросерията. Ако искате да почистите повърхността на мотоциклета бързо и ефективно, най-добре е да използвате водоструйка. За да направите това, можете да използвате автомобилен шампоан. В зависимост от модела водоструйка , която имате, изсипете шампоана в отвора Plug & Clean или го свържете към водоструйката с помощта на смукателен маркуч. Нанесете със слаб натиск отгоре надолу. Като алтернатива, Ultra Foam Cleaner може да се приложи с помощта на дюза за пяна. Тя просто се включва към пистолета на водоструйката и позволява прецизно дозиране на почистващия препарат.
За цялостно и безопасно почистване на деликатни боядисани повърхности на мотоциклет, можете да използвате въртяща се четка за миене, която се прикрепя директно към водоструйката. Този метод е особено подходящ при измиване на мотоциклет с водоструйка, когато искате да постигнете ефективен резултат без риск от надраскване.
С помощта на специалната сменяема приставка Car & Bike, изработена от мека микрофибърна материя, дори упоритите замърсявания, кал и пътна мръсотия могат да бъдат отстранени лесно и щадящо. Микрофибърът нежно почиства повърхността, без да уврежда боята, обтекателя или лаковото покритие на мотоциклета.
След почистването е достатъчно да изплакнете мотоциклета с чиста вода, използвайки умерено налягане, докато всички остатъци от почистващия препарат бъдат напълно отстранени. Така си осигурявате чист, блестящ и добре поддържан мотоциклет, готов за следващото каране.
Съвет
Ако искате да използвате водоструйка, трябва да изберете настройката „Средно“ на устройството и да се уверите, че има минимално разстояние от 15 сантиметра между уреда и мотоциклета. В противен случай високото налягане може да повреди пластмасовите части или уплътненията на мотоциклета.
Как да изчистим джантите на мотоциклета?
Почистването на джантите на мотоциклета е ключова част от цялостната поддръжка и измиване на мотора. Джантите често са сред първите елементи, които привличат вниманието, особено когато става въпрос за хромирани или алуминиеви джанти, които впечатляват с лъскавия си външен вид. В зависимост от пътните условия обаче, те могат бързо да се замърсят от кал, пътна мръсотия, спирачен прах и износване на гуми.
За да възстановите първоначалния блясък и да предотвратите трайни замърсявания, е важно да използвате специален препарат за почистване на джанти. Този тип препарати са създадени да разграждат ефективно замърсяванията от пътя, спирачен прах и мазни отлагания, без да увреждат повърхността на джантите, независимо дали са стоманени, алуминиеви или хромирани.
Начинът на работа е лесен и ефективен – напръскайте препарата за почистване на джанти върху сухата джанта и го оставете да подейства за кратко време. Много от съвременните почистващи продукти разполагат с активен цветен индикатор, който променя цвета си (обикновено към червеникав оттенък), докато разтваря мръсотията. Това ясно показва кога дълбокото почистване на джантите е завършено и кога те са готови за изплакване с чиста вода.
За още по-добър резултат и цялостно почистване на джанти на мотоциклет, се препоръчва използването на четка за миене на колела, която осигурява 360-градусово почистване, включително на труднодостъпни места, фуги и тесни пролуки. Четката лесно се свързва към пистолета на водоструйката, като равномерно разпределя водата и спомага за ефективното отстраняване на разтворената мръсотия.
В резултат получавате чисти, блестящи и добре поддържани джанти, които не само подобряват външния вид на мотоциклета, но и допринасят за по-дългия живот на компонентите.
Изсушете и полирайте мотоциклета
Правилното изсушаване на мотоциклета след измиване е също толкова важно, колкото и самото почистване. Най-подходящи за тази стъпка са слънчевите дни с меки температури, тъй като влагата се изпарява по-бързо и рискът от образуване на следи е по-малък. Въпреки това, всички влажни зони трябва да се подсушат старателно, защото остатъчната вода може бързо да остави следи от варовик и петна, особено върху седалката, боядисаните повърхности и металните елементи.
За най-добри резултати при подсушаване на мотоциклет, използвайте кожена кърпа или висококачествена микрофибърна кърпа, която попива водата, без да надрасква боята. Особено внимание трябва да се обърне на малките пролуки, фуги и труднодостъпни места, където влагата често остава незабелязана. Ако водата попадне в тези зони, с времето може да доведе до корозия и повреда на металните компоненти.
Тук на помощ идва сухо/мокро смукачка, която значително улеснява процеса на подсушаване. Чрез функцията за издухване може бързо и ефективно да отстраните остатъчната вода от тесни процепи, около болтове, връзки и елементи на рамата. Като алтернатива, функцията за засмукване позволява директно изсмукване на влагата, което е особено полезно след измиване на мотоциклет с водоструйка.
След като мотоциклетът е напълно сух, се препоръчва полиране и грижа за боята. За боядисаните части използвайте продукт за грижа за боята или полиране на мотоциклет, който съдържа восък. Продуктите с високо съдържание на восък осигуряват дълбок блясък, изглаждат фините микродраскотини и създават защитен слой срещу влага, UV лъчи, прах и атмосферни влияния.
Редовното полиране на мотоциклет не само подобрява външния вид, но и улеснява бъдещото почистване, тъй като замърсяванията се задържат по-трудно върху защитената повърхност. В резултат получавате перфектно изсушен, полиран и защитен мотоциклет, който е напълно подготвен за следващия мотоциклетен сезон и всяко ново пътуване.