Сменяема приставка Car & Bike за WB 130 и WB 100
Перфектна за почистване на автомобили и мотоциклети: Mикрофибърната приставка Car & Bike за въртящата се четка за измиване.
Иновативната приставка за миене , изработено от мек микрофибър, е прикрепено към четката с помощта на закопчалка и може да се мие отделно при 60 ° C. Сменяемата приставка Car & Bike за въртящата се четка WB 120 е подходяща за леко почистване на автомобили и мотоциклети. Приставката е съвместима и с предишния модел - четката WB 100.
Характеристики и предимства
Иновативно закрепване с велкро
- Първата сменяема и миеща се текстилна приставка за въртяща се четка за миене под налягане.
Особено нежно почистване
- Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Подвижна и миеща се
- Машинно пране до 60 ° C.
Допълнителни аксесоари
- По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
- Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|75 % полиестер, 25 % полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,099
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,162
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|153 x 153 x 39
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди