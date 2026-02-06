Сменяема приставка Car & Bike за WB 130 и WB 100

Перфектна за почистване на автомобили и мотоциклети: Mикрофибърната приставка Car & Bike за въртящата се четка за измиване.

Иновативната приставка за миене , изработено от мек микрофибър, е прикрепено към четката с помощта на закопчалка и може да се мие отделно при 60 ° C. Сменяемата приставка Car & Bike за въртящата се четка WB 120 е подходяща за леко почистване на автомобили и мотоциклети. Приставката е съвместима и с предишния модел - четката WB 100.

Характеристики и предимства
Иновативно закрепване с велкро
  • Първата сменяема и миеща се текстилна приставка за въртяща се четка за миене под налягане.
Особено нежно почистване
  • Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Подвижна и миеща се
  • Машинно пране до 60 ° C.
Допълнителни аксесоари
  • По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
  • Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 75 % полиестер, 25 % полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,099
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,162
Размери (Д х Ш х В) (мм) 153 x 153 x 39

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди