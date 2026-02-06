Иновативната приставка за миене , изработено от мек микрофибър, е прикрепено към четката с помощта на закопчалка и може да се мие отделно при 60 ° C. Сменяемата приставка Car & Bike за въртящата се четка WB 120 е подходяща за леко почистване на автомобили и мотоциклети. Приставката е съвместима и с предишния модел - четката WB 100.