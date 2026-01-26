WB 120 Car & Bike ротационна четка

Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.

Използвайки лост за освобождаване, иновативната сменяема приставка Car & Bike може бързо и лесно да се сменя, без да влизате в контакт с мръсотия, а прозрачният и корпус впечатлява изключително. Благодарение на интелигентната закопчалка, почистващите четки на приставката от две части могат да бъде отстранени след почистване и измити в машината при 60 ° C. Четката за миене под налягане с мек плат от микрофибър е идеална за нежно почистване на автомобили и мотоциклети. Може да се нанесе почистващ препарат чрез водоструйка, ако е необходимо. Благодарение на новата си редуктор, WB 120 може да се похвали с повече мощност от предишните модели - за ефективно и щателно почистване. Въртящата се четка за измиване може да бъде прикрепена към всички водоструйки на Kärcher от класове K 2 до K 7. Сменяемите приставки Universal и Home & Garden, предлагани отделно, са подходящи за всички гладки повърхности или специално пригодени за устойчиви повърхности и са съвместими с както WB 120, така и неговият предшественик, WB 100.

Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
  • По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
Иновативно закрепване с велкро
  • Първата сменяема и миеща се текстилна приставка за въртяща се четка за миене под налягане.
Особено нежно почистване
  • Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Подвижна и миеща се
  • Машинно пране до 60 ° C.
Нанасяне на почистващ препарат чрез водоструйка
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
  • Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
  • По-бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинския маркуч, без да се използва водоструйка.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 75 % полиестер, 25 % полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,358
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,503
Размери (Д х Ш х В) (мм) 296 x 142 x 140

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
