Използвайки лост за освобождаване, иновативната сменяема приставка Car & Bike може бързо и лесно да се сменя, без да влизате в контакт с мръсотия, а прозрачният и корпус впечатлява изключително. Благодарение на интелигентната закопчалка, почистващите четки на приставката от две части могат да бъде отстранени след почистване и измити в машината при 60 ° C. Четката за миене под налягане с мек плат от микрофибър е идеална за нежно почистване на автомобили и мотоциклети. Може да се нанесе почистващ препарат чрез водоструйка, ако е необходимо. Благодарение на новата си редуктор, WB 120 може да се похвали с повече мощност от предишните модели - за ефективно и щателно почистване. Въртящата се четка за измиване може да бъде прикрепена към всички водоструйки на Kärcher от класове K 2 до K 7. Сменяемите приставки Universal и Home & Garden, предлагани отделно, са подходящи за всички гладки повърхности или специално пригодени за устойчиви повърхности и са съвместими с както WB 120, така и неговият предшественик, WB 100.