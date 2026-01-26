WB 120 Car & Bike ротационна четка
Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.
Използвайки лост за освобождаване, иновативната сменяема приставка Car & Bike може бързо и лесно да се сменя, без да влизате в контакт с мръсотия, а прозрачният и корпус впечатлява изключително. Благодарение на интелигентната закопчалка, почистващите четки на приставката от две части могат да бъде отстранени след почистване и измити в машината при 60 ° C. Четката за миене под налягане с мек плат от микрофибър е идеална за нежно почистване на автомобили и мотоциклети. Може да се нанесе почистващ препарат чрез водоструйка, ако е необходимо. Благодарение на новата си редуктор, WB 120 може да се похвали с повече мощност от предишните модели - за ефективно и щателно почистване. Въртящата се четка за измиване може да бъде прикрепена към всички водоструйки на Kärcher от класове K 2 до K 7. Сменяемите приставки Universal и Home & Garden, предлагани отделно, са подходящи за всички гладки повърхности или специално пригодени за устойчиви повърхности и са съвместими с както WB 120, така и неговият предшественик, WB 100.
Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
- По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
Иновативно закрепване с велкро
- Първата сменяема и миеща се текстилна приставка за въртяща се четка за миене под налягане.
Особено нежно почистване
- Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Подвижна и миеща се
- Машинно пране до 60 ° C.
Нанасяне на почистващ препарат чрез водоструйка
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
- Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
- По-бързо свързване на всички четки на Kärcher към градинския маркуч, без да се използва водоструйка.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|75 % полиестер, 25 % полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,358
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,503
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|296 x 142 x 140
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди