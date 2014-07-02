Въртяща се четка за миене WB 100

Въртящата се четка за миене с шарнир за почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за почистване на труднодостъпни места.

Въртящата се четка за миене с шарнир се препоръчва особено при почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Четката за миене превъзхожда при големи повърхности и се представя със силни характеристики на оборудване: въртящи се, щадящи повърхността косми на четката, плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за удобно почистване на труднодостъпни места, плавно регулиране на оборотите и дозирането на почистващия препарат, лесна смяна на наставката с косми, периферен пръстен-протектор за защита от надраскване, както и холендрова гайка за здраво захващане в пистолета за високо налягане. Накратко: Идеалното решение за гладки повърхности. Въртящата се четка за миене е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.

Характеристики и предимства
Нанасяне на почистващ препарат
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Дозиране на почистващ препарат
  • Ефективно използване на почистващия препарат.
Въртяща се почистваща глава с четка
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Плавно регулируем шарнир на 180°
  • Удобно почистване на труднодостъпни места.
Периферен пръстен-протектор
  • Защита на повърхността от надраскване
Мек четков венец
  • Щадящо и енергично почистване без увреждане на деликатни части
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,591
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,702
Размери (Д х Ш х В) (мм) 270 x 155 x 160

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Зимни градини
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Гаражни врати
  • Щори/ролетни щори
  • Елементи на екрана за поверителност
  • Первази
  • Балконни облицовки
Аксесоари