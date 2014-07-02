Въртящата се четка за миене с шарнир се препоръчва особено при почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Четката за миене превъзхожда при големи повърхности и се представя със силни характеристики на оборудване: въртящи се, щадящи повърхността косми на четката, плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за удобно почистване на труднодостъпни места, плавно регулиране на оборотите и дозирането на почистващия препарат, лесна смяна на наставката с косми, периферен пръстен-протектор за защита от надраскване, както и холендрова гайка за здраво захващане в пистолета за високо налягане. Накратко: Идеалното решение за гладки повърхности. Въртящата се четка за миене е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.