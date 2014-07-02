Въртяща се четка за миене WB 100
Въртящата се четка за миене с шарнир за почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за почистване на труднодостъпни места.
Въртящата се четка за миене с шарнир се препоръчва особено при почистване на всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластмаса. Четката за миене превъзхожда при големи повърхности и се представя със силни характеристики на оборудване: въртящи се, щадящи повърхността косми на четката, плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката за удобно почистване на труднодостъпни места, плавно регулиране на оборотите и дозирането на почистващия препарат, лесна смяна на наставката с косми, периферен пръстен-протектор за защита от надраскване, както и холендрова гайка за здраво захващане в пистолета за високо налягане. Накратко: Идеалното решение за гладки повърхности. Въртящата се четка за миене е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.
Характеристики и предимства
Нанасяне на почистващ препарат
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Дозиране на почистващ препарат
- Ефективно използване на почистващия препарат.
Въртяща се почистваща глава с четка
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Плавно регулируем шарнир на 180°
- Удобно почистване на труднодостъпни места.
Периферен пръстен-протектор
- Защита на повърхността от надраскване
Мек четков венец
- Щадящо и енергично почистване без увреждане на деликатни части
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,591
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,702
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|270 x 155 x 160
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Premium Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Зимни градини
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Гаражни врати
- Щори/ролетни щори
- Елементи на екрана за поверителност
- Первази
- Балконни облицовки