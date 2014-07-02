Четка за миене на джанти
Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.
Четката за миене на джанти гарантира изключително ефективно почистване от всички страни благодарение на специалната си форма с навсякъде разположени косми. Дори труднодостъпни места и малки междинни пространства при джантите или спиците се почистват безкомпромисно и в дълбочина. Чрез равномерното разпределение на водата на 360° замърсяването се премахва навсякъде и се отмива. Качествените косми на четката осигуряват нежно и ефективно почистване. Отлични резултати за цялостно почистване. Включва холендрова гайка за здраво закрепване към пистолета за високо налягане и ергономично оформена дръжка за лесна и удобна работа. Накратко: Идеалното решение за блестящо чисти джанти и спици. Четката за миене на джанти е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K 2 - K 7.
Характеристики и предимства
Равномерно разпределение на водата на 360°
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
Качествена четина
- Ефективно и щадящо почистване
Нанасяне на почистващ препарат
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Периферна четина
- За почистване на труднодостъпни места и по-малки междинни пространства
Четка за миене на джанти
- За всички типове МПС
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,27
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,395
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|422 x 80 x 101
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Джанти