Четка за миене на джанти

Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.

Четката за миене на джанти гарантира изключително ефективно почистване от всички страни благодарение на специалната си форма с навсякъде разположени косми. Дори труднодостъпни места и малки междинни пространства при джантите или спиците се почистват безкомпромисно и в дълбочина. Чрез равномерното разпределение на водата на 360° замърсяването се премахва навсякъде и се отмива. Качествените косми на четката осигуряват нежно и ефективно почистване. Отлични резултати за цялостно почистване. Включва холендрова гайка за здраво закрепване към пистолета за високо налягане и ергономично оформена дръжка за лесна и удобна работа. Накратко: Идеалното решение за блестящо чисти джанти и спици. Четката за миене на джанти е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K 2 - K 7.

Характеристики и предимства
Равномерно разпределение на водата на 360°
  • Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
Качествена четина
  • Ефективно и щадящо почистване
Нанасяне на почистващ препарат
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Периферна четина
  • За почистване на труднодостъпни места и по-малки междинни пространства
Четка за миене на джанти
  • За всички типове МПС
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,27
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,395
Размери (Д х Ш х В) (мм) 422 x 80 x 101

Видео

Сфера на приложение
  • Джанти
