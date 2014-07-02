Препарат за мотоциклети / велосипеди RM 44 G, 500мл

За ръчно измиване на мотоциклети и велосипеди. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло (кг) 0,562
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,719
Размери (Д х Ш х В) (мм) 70 x 70 x 240
Качества
  • Подобрена Power-формула - особено силна срещу упоритите замърсявания от феродо
  • Гел формулата осигурява перфектно сцепление за лесно нанасяне
  • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P103 Преди употреба прочетете етикета.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
Съвместими уреди
Сфера на приложение
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
