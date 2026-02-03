OC 6-18 Premium

Компактна и мобилна водоструйка със средно налягане, захранвана от батерии, идеална за бързо междинно почистване без необходимост от електрическа или водна връзка. Сменяемата батерия 18 V, зарядното устройство и смукателният маркуч се продават отделно.

Компактно и мобилно почистване независимо от захранването или водната връзка - OC 6-18 Premium захранвана с батерии водоструйка със средно налягане е идеална за бързо междинно почистване в движение или около къщата. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. 12-литрова количка за вода с големи колела и разтегателна телескопична дръжка служи и като подвижна основа за акумулаторната водоструйка със средно налягане. При наличие на водна връзка уредът може да работи и без резервоар. С наличен отделно смукателен маркуч може да се използва с вода от кладенци, кофи или естествени водоизточници. Пистолетът и струйникът могат да бъдат фиксирани към резервоара за транспортиране. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.е и съхранение.

Характеристики и предимства
Самостоятелно и мобилно почистване
  • 12-литрова количка за вода позволява самостоятелно почистване в движение. Побира достатъчно вода за почистване на три до пет силно замърсени велосипеда или няколко предмета като градински/къмпинг столове.
  • Резервоарът може да се пълни от всеки кран и е устойчив на течове благодарение на винтовата капачка.
  • Независим от захранването благодарение на батерията (батерията се продава отделно).
Оптимална мобилност благодарение на колелата и ергономичната височина на дръжката.
  • Алуминиевата телескопична дръжка може да се удължи за транспорт и да се прибере отново за съхранение.
  • Големи колела за безопасно и удобно транспортиране по неравен терен или градински пътеки.
Практично съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Маркучът, пистолетът и струйникът могат лесно и безопасно да се съхраняват на устройството, за да се спести място.
  • Отделението за аксесоари в задната част на водната количка предлага място за допълнителни аксесоари.
  • Всички аксесоари са винаги под ръка, дори когато сте в движение.
По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане
  • Водно налягане до 24 бара за ефективно и цялостно почистване.
  • Почиства дори чувствителни повърхности безопасно и надеждно.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Налягане (бар) макс. 24
Диапазон на налягането Средно налягане
Дебит (л/ч) макс. 200
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
Цвят сив
Тегло без аксесоари (кг) 5,736
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,747
Размери (Д х Ш х В) (мм) 349 x 321 x 586

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дюза за плоска струя
  • Интегриран воден филтър
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
  • Колела
  • Телескопична дръжка

Оборудване

  • Засмукване на вода
  • Обем на резервоара за вода: 12 л
  • Тип маркуч: Гъвкав маркуч за средно налягане
  • Пистолет под налягане: Пистолет със средно налягане
  • Струйник: къси и дълги
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Кашпи за цветя
  • Джанти
  • Кофи за смет
  • Щори/ролетни щори
  • Градински играчки
