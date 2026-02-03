OC 6-18 Premium
Компактна и мобилна водоструйка със средно налягане, захранвана от батерии, идеална за бързо междинно почистване без необходимост от електрическа или водна връзка. Сменяемата батерия 18 V, зарядното устройство и смукателният маркуч се продават отделно.
Компактно и мобилно почистване независимо от захранването или водната връзка - OC 6-18 Premium захранвана с батерии водоструйка със средно налягане е идеална за бързо междинно почистване в движение или около къщата. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. 12-литрова количка за вода с големи колела и разтегателна телескопична дръжка служи и като подвижна основа за акумулаторната водоструйка със средно налягане. При наличие на водна връзка уредът може да работи и без резервоар. С наличен отделно смукателен маркуч може да се използва с вода от кладенци, кофи или естествени водоизточници. Пистолетът и струйникът могат да бъдат фиксирани към резервоара за транспортиране. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.е и съхранение.
Характеристики и предимства
Самостоятелно и мобилно почистване
- 12-литрова количка за вода позволява самостоятелно почистване в движение. Побира достатъчно вода за почистване на три до пет силно замърсени велосипеда или няколко предмета като градински/къмпинг столове.
- Резервоарът може да се пълни от всеки кран и е устойчив на течове благодарение на винтовата капачка.
- Независим от захранването благодарение на батерията (батерията се продава отделно).
Оптимална мобилност благодарение на колелата и ергономичната височина на дръжката.
- Алуминиевата телескопична дръжка може да се удължи за транспорт и да се прибере отново за съхранение.
- Големи колела за безопасно и удобно транспортиране по неравен терен или градински пътеки.
Практично съхранение на аксесоарите върху уреда
- Маркучът, пистолетът и струйникът могат лесно и безопасно да се съхраняват на устройството, за да се спести място.
- Отделението за аксесоари в задната част на водната количка предлага място за допълнителни аксесоари.
- Всички аксесоари са винаги под ръка, дори когато сте в движение.
По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане
- Водно налягане до 24 бара за ефективно и цялостно почистване.
- Почиства дори чувствителни повърхности безопасно и надеждно.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Налягане (бар)
|макс. 24
|Диапазон на налягането
|Средно налягане
|Дебит (л/ч)
|макс. 200
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
|Цвят
|сив
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,736
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,747
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 321 x 586
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дюза за плоска струя
- Интегриран воден филтър
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
- Колела
- Телескопична дръжка
Оборудване
- Засмукване на вода
- Обем на резервоара за вода: 12 л
- Тип маркуч: Гъвкав маркуч за средно налягане
- Пистолет под налягане: Пистолет със средно налягане
- Струйник: къси и дълги
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Кашпи за цветя
- Джанти
- Кофи за смет
- Щори/ролетни щори
- Градински играчки