Компактно и мобилно почистване независимо от захранването или водната връзка - OC 6-18 Premium захранвана с батерии водоструйка със средно налягане е идеална за бързо междинно почистване в движение или около къщата. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. 12-литрова количка за вода с големи колела и разтегателна телескопична дръжка служи и като подвижна основа за акумулаторната водоструйка със средно налягане. При наличие на водна връзка уредът може да работи и без резервоар. С наличен отделно смукателен маркуч може да се използва с вода от кладенци, кофи или естествени водоизточници. Пистолетът и струйникът могат да бъдат фиксирани към резервоара за транспортиране. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.е и съхранение.