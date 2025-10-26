Pet Box (Кутия за домашни любимци)

Това е кучешки живот. Всеки излет завършва с това, че почиствате четириногите си приятели - или колата и килимите си. Със своята подходяща за животните струя с ниско налягане, уредът за мобилно почистване с Pet Box нежно премахва замърсяванията и калта на място. И благодарение на интегрираната си литиево-йонна батерия и подвижен резервоар за вода, може да почиства и кучета. Дайте на кучето си най-доброто с уреда за мобилно почистване на открито.