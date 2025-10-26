Уред за мобилно почистване

Независимо дали сте сред природата, карате колело или разхождате кучето си: Да бъдете навън и в движение е просто забавление. А понякога, наистина мръсно. С уреда за мобилно почистване OC 3 няма да бъдете завладяни от мръсотия, дори докато сте на път, а природата остава навън, където ѝ е мястото.

Маркучът и пистолетът за пръскане могат да бъдат удобно прибрани под резервоара за вода. Така устройството остава компактно и лесно за транспортиране.

Вградената литиево-йонна батерия позволява мобилно почистване без нужда от електрическо захранване.

4 л резервоар (OC 3 Plus: 7 л) са напълно достатъчни за 2 велосипеда или няколко по-малки неща.jects.

Плоската струя с ниско налягане почиства чувствителните компоненти старателно и нежно.

    Adventure Box (Кутия за приключения)

    Разходките сред природата могат да донесат страхотно забавление, но понякога оставят още по-голяма каша. Уредът за мобилно почистване на открито с Adventure Box от Керхер има перфектното решение. Със своята литиево-йонна батерия, разглобяем 4-литров резервоар за вода (OC 3 Plus: 7 литра) и специални аксесоари, той измива калта, мръсотията и пясъка от ботуши и колички - преди те да зацапат колата и дома ви. Това го прави идеалният спътник за всеки семеен излет.

     

      Bike Box (Кутия за велосипеди)

      Почистването на велосипеда може да ви се стори като баир, но с уреда за мобилно почистване с Bike Box е спускане през целия път. Спрей пистолетът безопасно измива мръсотията от чувствителни части, докато многофункционалната приставка за четка премахва по-упоритата мръсотия - оставяйки спиците, рамката и протекторите ви да изглеждат страхотно. Кутията е в комплект с интегрирана литиево-йонна батерия, разглобяем 4-литров резервоар за вода (OC 3 Plus: 7 л), препарат и микрофибърна кърпа.

       

        Pet Box (Кутия за домашни любимци)

        Това е кучешки живот. Всеки излет завършва с това, че почиствате четириногите си приятели - или колата и килимите си. Със своята подходяща за животните струя с ниско налягане, уредът за мобилно почистване с Pet Box нежно премахва замърсяванията и калта на място. И благодарение на интегрираната си литиево-йонна батерия и подвижен резервоар за вода, може да почиства и кучета. Дайте на кучето си най-доброто с уреда за мобилно почистване на открито.

         

        Аксесоари

        Уредът за мобилно почистване на открито може да бъде допълнен оптимално с различни специални аксесоари и комплекти. Кутията за аксесоари за приключения, велосипеди и домашни любимци осигурява подходящото оборудване за подобряване на резултатите от вашето мобилно почистване.

        Приложения

