С оптимално приспособени аксесоари в Bike Box можете да почиствате велосипеди и екипировка внимателно и грижливо. Меката универсалната четка може да бъде прикрепена към пистолета и така премахва упоритите замърсявания. С почистващия препарат можете да премахнете мръсотията, която обикновено се намира по велосипедите, като същевременно защитавате нежните компоненти. А с висококачествената кърпа от микрофибър, почистените предмети могат да бъдат подсушени, преди да бъдат прибрани. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.