Bike box

Bike Box с оптимално пригодени аксесоари за почистване на велосипеди и велосипедно оборудване.

С оптимално приспособени аксесоари в Bike Box можете да почиствате велосипеди и екипировка внимателно и грижливо. Меката универсалната четка може да бъде прикрепена към пистолета и така премахва упоритите замърсявания. С почистващия препарат можете да премахнете мръсотията, която обикновено се намира по велосипедите, като същевременно защитавате нежните компоненти. А с висококачествената кърпа от микрофибър, почистените предмети могат да бъдат подсушени, преди да бъдат прибрани. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.

Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
  • Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Универсална четка
  • Премахва дори упоритите замърсявания.
Почистващ препарат за велосипеди
  • За оптималното почистване на велосипеди и на велосипедно оборудване.
Висококачествена кърпа от микрофибър
  • За подсушаване на предметите преди прибиране.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 1,177
Тегло с опаковката (кг) 1,341
Размери (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Обхват на доставката

  • Кутия за съхранение
  • Универсална четка
  • Микрофибърна кърпа
  • Почистващ препарат за мотоциклети/велосипеди

Видео

Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Обувки/планинарски обувки
  • Детски колички/бъгита