Bike box
Bike Box с оптимално пригодени аксесоари за почистване на велосипеди и велосипедно оборудване.
С оптимално приспособени аксесоари в Bike Box можете да почиствате велосипеди и екипировка внимателно и грижливо. Меката универсалната четка може да бъде прикрепена към пистолета и така премахва упоритите замърсявания. С почистващия препарат можете да премахнете мръсотията, която обикновено се намира по велосипедите, като същевременно защитавате нежните компоненти. А с висококачествената кърпа от микрофибър, почистените предмети могат да бъдат подсушени, преди да бъдат прибрани. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.
Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
- Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Универсална четка
- Премахва дори упоритите замърсявания.
Почистващ препарат за велосипеди
- За оптималното почистване на велосипеди и на велосипедно оборудване.
Висококачествена кърпа от микрофибър
- За подсушаване на предметите преди прибиране.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,177
|Тегло с опаковката (кг)
|1,341
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Обхват на доставката
- Кутия за съхранение
- Универсална четка
- Микрофибърна кърпа
- Почистващ препарат за мотоциклети/велосипеди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Обувки/планинарски обувки
- Детски колички/бъгита