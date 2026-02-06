Adventure box

С оптимално пригодените аксесоари на Adventure box, външното оборудване може да се почиства навсякъде и без усилия. Идеален за всеки, който често е на открито.

Перфектен за всеки, който е на път много: С оптимално пригодените аксесоари на кутията за приключения, външното оборудване може да се почисти навсякъде. Универсалната мека четка, която може да бъде свързана с пистолета за пръскане, помага за почистването и измиването на упоритите замърсявания. Със смукателния маркуч могат да се използват и алтернативни водоизточници, като кладенци и водни резервоари. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.

Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
  • Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Универсална четка
  • Премахва упоритите замърсявания.
Смукателен маркуч
  • За използване на алтернативни източници на вода като кладенци или кофи.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,613
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,755
Размери (Д х Ш х В) (мм) 229 x 221 x 108

Обхват на доставката

  • Кутия за съхранение
  • Универсална четка
  • Засмукващ маркуч

Видео

Сфера на приложение
  • Обувки/планинарски обувки
  • Детски колички/бъгита
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Велосипеди