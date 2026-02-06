Adventure box
С оптимално пригодените аксесоари на Adventure box, външното оборудване може да се почиства навсякъде и без усилия. Идеален за всеки, който често е на открито.
Перфектен за всеки, който е на път много: С оптимално пригодените аксесоари на кутията за приключения, външното оборудване може да се почисти навсякъде. Универсалната мека четка, която може да бъде свързана с пистолета за пръскане, помага за почистването и измиването на упоритите замърсявания. Със смукателния маркуч могат да се използват и алтернативни водоизточници, като кладенци и водни резервоари. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.
Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
- Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Универсална четка
- Премахва упоритите замърсявания.
Смукателен маркуч
- За използване на алтернативни източници на вода като кладенци или кофи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,613
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,755
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|229 x 221 x 108
Обхват на доставката
- Кутия за съхранение
- Универсална четка
- Засмукващ маркуч
Сфера на приложение
- Обувки/планинарски обувки
- Детски колички/бъгита
- Палатки/къмпинг оборудване
- Велосипеди