Перфектен за всеки, който е на път много: С оптимално пригодените аксесоари на кутията за приключения, външното оборудване може да се почисти навсякъде. Универсалната мека четка, която може да бъде свързана с пистолета за пръскане, помага за почистването и измиването на упоритите замърсявания. Със смукателния маркуч могат да се използват и алтернативни водоизточници, като кладенци и водни резервоари. Аксесоарите могат да се съхраняват в практичната кутия, която може да бъде прикрепена към уреда.