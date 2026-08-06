Кутията с аксесоари включва дюза с коносовидна струя, която е идеална за почистване на домашни любимци като кучета или само за техните лапи. Четка за почистване на козината, с помощта на която упоритата мръсотия може лесно да се премахне. И висококачествена микрофибърна кърпа за изсушаване на кучета и други домашни любимци след почистване и миене. Всички аксесоари могат да се съхраняват в кутията, която може да бъде прикрепена към уреда.