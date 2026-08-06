Pet Box

С оптимално пригодените аксесоари на Pet Box, домашните любимци/кучешки лапи могат да се почистват навсякъде и без усилия.

Кутията с аксесоари включва дюза с коносовидна струя, която е идеална за почистване на домашни любимци като кучета или само за техните лапи. Четка за почистване на козината, с помощта на която упоритата мръсотия може лесно да се премахне. И висококачествена микрофибърна кърпа за изсушаване на кучета и други домашни любимци след почистване и миене. Всички аксесоари могат да се съхраняват в кутията, която може да бъде прикрепена към уреда.

Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
  • Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Конусовидна струя
  • Създава приятно нежен воден душ.
Четка за почистване на козина
  • Премахва упорита мръсотия от домашния любимец.
Специална микрофибърна кърпа
  • За подсушаване на домашния любимец след почистване.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,699
Тегло с опаковката (кг) 0,864
Размери (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Обхват на доставката

  • Кутия за съхранение
  • Четка за почистване на козина
  • Кърпа за домашни любимци
  • Дюза с конусовидна струя

Видео

Сфера на приложение
  • Домашни любимци/кучета