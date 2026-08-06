Pet Box
С оптимално пригодените аксесоари на Pet Box, домашните любимци/кучешки лапи могат да се почистват навсякъде и без усилия.
Кутията с аксесоари включва дюза с коносовидна струя, която е идеална за почистване на домашни любимци като кучета или само за техните лапи. Четка за почистване на козината, с помощта на която упоритата мръсотия може лесно да се премахне. И висококачествена микрофибърна кърпа за изсушаване на кучета и други домашни любимци след почистване и миене. Всички аксесоари могат да се съхраняват в кутията, която може да бъде прикрепена към уреда.
Характеристики и предимства
Кутия за аксесоари
- Може да се закрепи на дъното, така че всичко да се съхранява сигурно.
Конусовидна струя
- Създава приятно нежен воден душ.
Четка за почистване на козина
- Премахва упорита мръсотия от домашния любимец.
Специална микрофибърна кърпа
- За подсушаване на домашния любимец след почистване.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,699
|Тегло с опаковката (кг)
|0,864
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Обхват на доставката
- Кутия за съхранение
- Четка за почистване на козина
- Кърпа за домашни любимци
- Дюза с конусовидна струя
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Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Домашни любимци/кучета