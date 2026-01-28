KHB 6 Battery Set

Комплектът за ефективно междинно почистване на градински мебели, играчки и други: KHB 6 е лека, ръчна акумулаторна водоструйка със средно налягане с вкл. 18 V сменяема батерия и зарядно.

Няма електрическо захранване? Няма проблем! Акумулаторната водоструйка KHB 6 част от 18 V Battery Power платформа на Керхер почиства практически всичко около къщата, без да е необходимо електрическо захранване. Просто свържете маркуча и е готова за работа. С дюзата с плоска струя, упоритата мръсотия може бързо да се премахне от градинските мебели, играчките и много други. Вашите саксии за цветя са покрити с прашец и почва? Това е работа за ефективната ротационна дюза, която може да се използва без усилие за премахване на упорити замърсявания. И двете дюзи, мощната литиево-йонна батерия (18 V / 2,4 Ah) и зарядното устройство са включени в обхвата на доставката. Дълготрайната мощна литиево-йонна батерия е съвместима с всички устройства част от 18 V Battery Power платформа на Керхер. Благодарение на иновативната технология "Реално време", LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение. Широката гама от аксесоари правят KHB 6 Battery още по-универсалeн. Например, също се предлага дюза за пяна, миеща четка и смукателен маркуч за използване на вода от алтернативни източници.

Характеристики и предимства
Ръчна акумулаторна водоструйка KHB 6 Battery Set: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки. Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Ръчна акумулаторна водоструйка KHB 6 Battery Set: По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане
Максимални 24 bar налягане за ефикасно, мобилно и лесно междинно почистване. Лесно взаимозаменяеми дюзи за бързо свързване. Плоска струйна дюза за щадящо почистване и ротационна дюза за по-упорити замърсявания са включени в обхвата на доставката.
Ръчна акумулаторна водоструйка KHB 6 Battery Set: Лек и иновативен дизайн на устройството
Оптимална свобода на движение и гъвкавост при почистване. Ръчна, акумулаторна водоструйка със средно налягане за междинно почистване. Със смукателния маркуч, който се предлага отделно, независимо дали има налична връзка за вода.
Аксесоари с широк спектър на приложение
  • За стълби и малка площ: PS 20 Handheld.
  • Стуйник MJ 24 комбинира 5 дюзи в един струйник за почистване и напояване.
  • За труднодостъпни участъци: струйник VJ 24 с 360-градусова връзка.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Налягане (бар) макс. 24
Диапазон на налягането Средно налягане
Дебит (л/ч) макс. 200
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) 12 (2,5 Ah)
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 1,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,762
Размери (Д х Ш х В) (мм) 302 x 89 x 265

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
  • DB 24 ротационна дюза

Оборудване

  • Засмукване на вода
  • Струйник: Дълго
  • Дюза за плоска струя
  • Интегриран воден филтър
  • Филтър на уреда
Сфера на приложение
  • Кашпи за цветя
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кофи за смет
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Велосипеди
  • Огради
  • Градински играчки
