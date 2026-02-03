За всеки, който се нуждае от почистващо решение в движение, което може да се съхранява и транспортира в най-малките пространства: компактната и лека сгъваема водоструйка OC 3 от Kärcher има сгъваем резервоар за вода. Тя може да се сгъне до минимален размер на опаковката за нула време и позволява спестяване на място. Със своята литиево-йонна батерия устройството е готово за използване навсякъде по всяко време и без отнемаща време подготовка: просто напълнете с вода и започнете. LED дисплей дава информация за нивото на заряд на батерията. Гъвкавият маркуч под налягане с дължина 1,8 метра осигурява оптимална свобода на движение при почистване. Независимо дали на къмпинга, след разходка с колело или в градината у дома - мобилната водоструйка е идеалното решение за бързо почистване. Предлага се и широка гама от аксесоари.