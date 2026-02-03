OC 3 Foldable

Със сгъваем резервоар за вода, лесен за транспортиране, лесен за съхранение и универсален: сгъваемата мобилна водоструйка OC 3 с литиево-йонна батерия за мобилно почистване.

За всеки, който се нуждае от почистващо решение в движение, което може да се съхранява и транспортира в най-малките пространства: компактната и лека сгъваема водоструйка OC 3 от Kärcher има сгъваем резервоар за вода. Тя може да се сгъне до минимален размер на опаковката за нула време и позволява спестяване на място. Със своята литиево-йонна батерия устройството е готово за използване навсякъде по всяко време и без отнемаща време подготовка: просто напълнете с вода и започнете. LED дисплей дава информация за нивото на заряд на батерията. Гъвкавият маркуч под налягане с дължина 1,8 метра осигурява оптимална свобода на движение при почистване. Независимо дали на къмпинга, след разходка с колело или в градината у дома - мобилната водоструйка е идеалното решение за бързо почистване. Предлага се и широка гама от аксесоари.

Характеристики и предимства
Уред за мобилно почистване OC 3 Foldable: Ефективно и нежно ниско налягане
Ефективно и нежно ниско налягане
Уред за мобилно почистване OC 3 Foldable: Иновативен, сгъваем резервоар
Иновативен, сгъваем резервоар
Уред за мобилно почистване OC 3 Foldable: Интегрирана литиево-йонна акумулаторна батерия
Интегрирана литиево-йонна акумулаторна батерия
Лесно и удобно боравене
Голям избор от аксесоари
Спецификации

Технически данни

Диапазон на налягането Ниско налягане
Дебит (л/мин) макс. 2
Устройство, захранвано от батерии
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Време за работа с едно зареждане (мин) макс. 15
Време за зареждане на батерията (ч) 2,25
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,207
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,18
Размери (Д х Ш х В) (мм) 305 x 298 x 271

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: 5 V / 2 A USB-C кабел за зареждане + адаптер (по 1 брой)
  • Литиево-йонни акумулаторни батерии
  • Дюза за плоска струя

Оборудване

  • Обем на резервоара за вода: 8 л
  • Дължина на маркуча: 1.8 м
  • Тип маркуч: Гъвкав маркуч за ниско налягане
  • Интегриран воден филтър
  • Пистолет под налягане: Пистолет за ниско налягане
  • Филтър на уреда

Видео

Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
  • Домашни любимци/кучета
  • Детски колички/бъгита
  • Обувки/планинарски обувки
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Кашпи за цветя
