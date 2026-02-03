OC 3 Foldable
Със сгъваем резервоар за вода, лесен за транспортиране, лесен за съхранение и универсален: сгъваемата мобилна водоструйка OC 3 с литиево-йонна батерия за мобилно почистване.
За всеки, който се нуждае от почистващо решение в движение, което може да се съхранява и транспортира в най-малките пространства: компактната и лека сгъваема водоструйка OC 3 от Kärcher има сгъваем резервоар за вода. Тя може да се сгъне до минимален размер на опаковката за нула време и позволява спестяване на място. Със своята литиево-йонна батерия устройството е готово за използване навсякъде по всяко време и без отнемаща време подготовка: просто напълнете с вода и започнете. LED дисплей дава информация за нивото на заряд на батерията. Гъвкавият маркуч под налягане с дължина 1,8 метра осигурява оптимална свобода на движение при почистване. Независимо дали на къмпинга, след разходка с колело или в градината у дома - мобилната водоструйка е идеалното решение за бързо почистване. Предлага се и широка гама от аксесоари.
Характеристики и предимства
Ефективно и нежно ниско налягане
Иновативен, сгъваем резервоар
Интегрирана литиево-йонна акумулаторна батерия
Лесно и удобно боравене
Голям избор от аксесоари
Спецификации
Технически данни
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Дебит (л/мин)
|макс. 2
|Устройство, захранвано от батерии
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|макс. 15
|Време за зареждане на батерията (ч)
|2,25
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,207
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,18
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|305 x 298 x 271
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: 5 V / 2 A USB-C кабел за зареждане + адаптер (по 1 брой)
- Литиево-йонни акумулаторни батерии
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Обем на резервоара за вода: 8 л
- Дължина на маркуча: 1.8 м
- Тип маркуч: Гъвкав маркуч за ниско налягане
- Интегриран воден филтър
- Пистолет под налягане: Пистолет за ниско налягане
- Филтър на уреда
Видео
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
- Домашни любимци/кучета
- Детски колички/бъгита
- Обувки/планинарски обувки
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Кашпи за цветя