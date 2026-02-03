OC 4
Компактната водоструйка с литиево-йонна батерия и резервоар за вода за почистване в движение без захранване или водна връзка – оптимална почистваща производителност за много приложения.
Компактен и преносим: OC 4 е ръчна водоструйка на батерии на Kärcher, идеална за всеки, който се нуждае от почистващо решение в движение. Благодарение на интегрираната литиево-йонна батерия и големия 8-литров резервоар за вода можете да почиствате, без да сте зависими от електрическата мрежа или водните връзки; просто напълнете с вода и започнете. Благодарение на технологията с дюзи на Kärcher, почистването може да бъде нежно, но ефективно. Независимо дали сте на къмпинга, след колоездене, кален преход или просто в градината у дома – OC 4 е идеалното бързо решение за различни задачи за междинно почистване. LED светлина предоставя информация за текущото състояние на зареждане на батерията и оставащия заряд. Заема минимално място – устройството и всички аксесоари могат да се съхраняват в празния резервоар за вода, за да спестите място. Спираловидният маркуч с дължина 2,8 метра осигурява гъвкавост и голям радиус на движение. Пистолетът има функция за захващане за допълнително удобство. Предлага се богат избор от допълнителни аксесоари за още по-широка гама от приложения.
Характеристики и предимства
Почистване в движение8-литровият резервоар за вода и вградената акумулаторна батерия правят лесно почистването в движение – дори без водоснабдяване или електрическа връзка. Резервоарът може да се извади за пълнене от кран или друг водоизточник и благодарение на непропускливата капачка може да се транспортира без притеснение, напр. в багажника на колата. Удобен за използване при много различни задачи за почистване, напр. за велосипеди, градинско и къмпинг оборудване, кучета или детски колички.
Интегрирана литиево-йонна акумулаторна батерияЕдно зареждане на батерията осигурява време на работа до 22 минути, достатъчно дълго за цялостно почистване на няколко замърсени предмета, като велосипеди или градински мебели. LED светлината предоставя информация за текущото състояние на зареждане на батерията. USB тип C гнездото за зареждане позволява гъвкаво зареждане дори когато сте навън, напр. в колата или от powerbank.
Обмислена концепция за съхранениеЗаема минимално място при транспортиране и съхранение – устройството, маркучът и пистолетът могат да бъдат прибрани в празния резервоар за вода. Чантите за аксесоари, налични като допълнителни екстри, също могат да се съхраняват в резервоара. Транспортирайте с лекота и спестете място при съхранение.
Ефективно и меко ниско налягане
- Благодарение на ефективната технология на дюзите на Kärcher, водоструйната машина почиства нежно и същевременно пести вода. Мръсотията се отстранява много ефективно.
- Идеален избор за защита на деликатни компоненти на велосипеди, като лагери, уплътнения или главини.
- Надеждно и прецизно почистване, дори и на труднодостъпни места.
Лесно и удобно боравене
- Не е необходима сложна настройка. Просто напълнете с вода и е готово за работа.
- Спусъкът на пистолета има функция за заключване за безпроблемно пръскане без прекъсване.
- Спираловидният маркуч с дължина 2,8 m предлага голям работен радиус.
Голям избор от аксесоари
- Опционално се предлагат обширни аксесоари за разширяване на полетата на приложение.
- Правилните аксесоари за всяка почистваща задача (било то велосипед, външно оборудване, градински мебели, кучето или много повече).
Спецификации
Технически данни
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Дебит (л/мин)
|макс. 2
|Устройство, захранвано от батерии
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|макс. 22
|Време за зареждане на батерията (ч)
|3,5
|Цвят
|сив
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,082
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,338
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|296 x 291 x 240
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: 5 V / 2 A USB-C кабел за зареждане + адаптер (по 1 брой)
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Засмукване на вода
- Обем на резервоара за вода: 8 л
- Дължина на маркуча: 2.8 м
- Тип маркуч: Спирален маркуч за ниско налягане
- Интегриран воден филтър
- Пистолет под налягане: Пистолет за ниско налягане
- Филтър на уреда
Видео
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Домашни любимци/кучета
- Обувки/планинарски обувки
- Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
- Детски колички/бъгита
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя