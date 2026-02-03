Компактен и преносим: OC 4 е ръчна водоструйка на батерии на Kärcher, идеална за всеки, който се нуждае от почистващо решение в движение. Благодарение на интегрираната литиево-йонна батерия и големия 8-литров резервоар за вода можете да почиствате, без да сте зависими от електрическата мрежа или водните връзки; просто напълнете с вода и започнете. Благодарение на технологията с дюзи на Kärcher, почистването може да бъде нежно, но ефективно. Независимо дали сте на къмпинга, след колоездене, кален преход или просто в градината у дома – OC 4 е идеалното бързо решение за различни задачи за междинно почистване. LED светлина предоставя информация за текущото състояние на зареждане на батерията и оставащия заряд. Заема минимално място – устройството и всички аксесоари могат да се съхраняват в празния резервоар за вода, за да спестите място. Спираловидният маркуч с дължина 2,8 метра осигурява гъвкавост и голям радиус на движение. Пистолетът има функция за захващане за допълнително удобство. Предлага се богат избор от допълнителни аксесоари за още по-широка гама от приложения.