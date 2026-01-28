Няма електрическо захранване? Няма проблем! Акумулаторната водоструйка KHB 6 част от 18 V Battery Power платформа на Керхер почиства практически всичко около къщата, без да е необходимо електрическо захранване. Просто свържете маркуча и е готова за работа. С дюзата с плоска струя, упоритата мръсотия може бързо да се премахне от градинските мебели, играчките и много други. Вашите саксии за цветя са покрити с прашец и почва? Това е работа за ефективната ротационна дюза, която може да се използва без усилие за премахване на упорити замърсявания. И двете дюзи са включени в обхвата на доставката. Дълготрайната и мощна литиево-йонна батерия (18 V / 2,4 Ah) и зарядното устройство за батерии се предлагат като допълнителни аксесоари. Дълготрайната мощна литиево-йонна батерия е съвместима с всички устройства от 18 V Battery Power платформа на Керхер. Благодарение на иновативната технология "Реално време", LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение. Широката гама от аксесоари правят KHB 6 Battery още по-универсален. Например, също се предлага дюза за пяна, миеща четка и смукателен маркуч за използване на вода от алтернативни източници.