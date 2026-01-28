KHB 6
Лека, ръчна, акумулаторна водоструйка със средно налягане за бързо междинно почистване, без нужда от електрическо захранване. 18 V сменяема батерия и зарядно се предлагат като допълнителни аксесоари.
Няма електрическо захранване? Няма проблем! Акумулаторната водоструйка KHB 6 част от 18 V Battery Power платформа на Керхер почиства практически всичко около къщата, без да е необходимо електрическо захранване. Просто свържете маркуча и е готова за работа. С дюзата с плоска струя, упоритата мръсотия може бързо да се премахне от градинските мебели, играчките и много други. Вашите саксии за цветя са покрити с прашец и почва? Това е работа за ефективната ротационна дюза, която може да се използва без усилие за премахване на упорити замърсявания. И двете дюзи са включени в обхвата на доставката. Дълготрайната и мощна литиево-йонна батерия (18 V / 2,4 Ah) и зарядното устройство за батерии се предлагат като допълнителни аксесоари. Дълготрайната мощна литиево-йонна батерия е съвместима с всички устройства от 18 V Battery Power платформа на Керхер. Благодарение на иновативната технология "Реално време", LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение. Широката гама от аксесоари правят KHB 6 Battery още по-универсален. Например, също се предлага дюза за пяна, миеща четка и смукателен маркуч за използване на вода от алтернативни източници.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияReal Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки. Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
По-ефикасно и оптимално регулирано средно наляганеМаксимални 24 bar налягане за ефикасно, мобилно и лесно междинно почистване. Лесно взаимозаменяеми дюзи за бързо свързване. Плоска струйна дюза за щадящо почистване и ротационна дюза за по-упорити замърсявания са включени в обхвата на доставката.
Лек и иновативен дизайн на устройствотоОптимална свобода на движение и гъвкавост при почистване. Ръчна, акумулаторна водоструйка със средно налягане за междинно почистване. Със смукателния маркуч, който се предлага отделно, независимо дали има налична връзка за вода.
Аксесоари с широк спектър на приложение
- За стълби и малка площ: PS 20 Handheld.
- Струйник с пет различни дюзи MJ 24 Handheld Multi Jet.
- За труднодостъпни участъци: струйник VJ 24 с 360-градусова връзка.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Налягане (бар)
|макс. 24
|Диапазон на налягането
|Средно налягане
|Дебит (л/ч)
|макс. 200
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,076
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|302 x 89 x 252
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
- DB 24 ротационна дюза
Оборудване
- Засмукване на вода
- Струйник: Дълго
- Дюза за плоска струя
- Интегриран воден филтър
- Филтър на уреда
Видео
Сфера на приложение
- Кашпи за цветя
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кофи за смет
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Велосипеди
- Огради
- Градински играчки