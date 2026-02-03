OC 6-18
Леката и компактна захранвана с батерии водоструйка със средно налягане за бързо междинно почистване без необходимост от ел. захранване. Сменяемата батерия 18 V, зарядното устройство и смукателният маркуч се продават отделно.
Компактно и мобилно почистване независимо от електрозахранването - акумулаторната водоструйка със средно налягане OC 6-18 е идеална за бързо и ефективно междинно почистване в движение или около къщата. Просто свържете маркуча и той е готов за работа. Наличен отделно смукателен маркуч позволява мобилна употреба чрез използване на вода от кладенци, цистерни, кофи или естествени водни басейни. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. Широката гама от аксесоари разширява полетата на приложение на OC 6-18: например 5-в-1 MultiJet за още по-голяма гъвкавост при почистване, пеногенератор или четка за миене се предлагат отделно. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.
Характеристики и предимства
Мобилно почистване
- Почистването е възможно дори без водна връзка благодарение на смукателния маркуч или количката за воден резервоар от 12 l (и двете се предлагат отделно).
Практично съхранение на аксесоарите върху уреда
- Маркучът, пистолетът и струйникът могат лесно и безопасно да се съхраняват на устройството, за да се спести място.
- Аксесоарите са винаги под ръка, дори когато сте в движение.
- Зареждащата се количка за вода от 12 l се предлага като допълнителен аксесоар.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане
- 24 бара налягане (макс.) за ефективно междинно почистване.
- Почиства дори чувствителни повърхности нежно, безопасно и надеждно.
Гъвкав маркуч
- Лесно боравене с маркуч.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Налягане (бар)
|макс. 24
|Диапазон на налягането
|Средно налягане
|Дебит (л/ч)
|макс. 200
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,45
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|384 x 241 x 204
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дюза за плоска струя
- Интегриран воден филтър
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Засмукване на вода
- Тип маркуч: Гъвкав маркуч за средно налягане
- Пистолет под налягане: Пистолет със средно налягане
- Струйник: къси и дълги
Видео
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Градински играчки
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Кофи за смет
- Кашпи за цветя
- Велосипеди
- Джанти
- Щори/ролетни щори
- Палатки/къмпинг оборудване