Компактно и мобилно почистване независимо от електрозахранването - акумулаторната водоструйка със средно налягане OC 6-18 е идеална за бързо и ефективно междинно почистване в движение или около къщата. Просто свържете маркуча и той е готов за работа. Наличен отделно смукателен маркуч позволява мобилна употреба чрез използване на вода от кладенци, цистерни, кофи или естествени водни басейни. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. Широката гама от аксесоари разширява полетата на приложение на OC 6-18: например 5-в-1 MultiJet за още по-голяма гъвкавост при почистване, пеногенератор или четка за миене се предлагат отделно. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.