Леката и компактна захранвана с батерии водоструйка със средно налягане за бързо междинно почистване без необходимост от ел. захранване. Сменяемата батерия 18 V, зарядното устройство и смукателният маркуч се продават отделно.

Компактно и мобилно почистване независимо от електрозахранването - акумулаторната водоструйка със средно налягане OC 6-18 е идеална за бързо и ефективно междинно почистване в движение или около къщата. Просто свържете маркуча и той е готов за работа. Наличен отделно смукателен маркуч позволява мобилна употреба чрез използване на вода от кладенци, цистерни, кофи или естествени водни басейни. С дюзата с плоска струя, упоритите замърсявания могат бързо да бъдат отстранени от велосипеди, къмпинг или градински мебели, играчки и много други. Широката гама от аксесоари разширява полетата на приложение на OC 6-18: например 5-в-1 MultiJet за още по-голяма гъвкавост при почистване, пеногенератор или четка за миене се предлагат отделно. Сменяемата батерия (не е включена в обхвата на доставката) може да се използва във всички захранвани с батерии устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power. Благодарение на иновативната технология реално време, LCD дисплеят на батерията показва оставащия капацитет при работа, зареждане и съхранение.

Характеристики и предимства
Мобилно почистване
  • Мобилно почистване
  • Почистването е възможно дори без водна връзка благодарение на смукателния маркуч или количката за воден резервоар от 12 l (и двете се предлагат отделно).
Практично съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Маркучът, пистолетът и струйникът могат лесно и безопасно да се съхраняват на устройството, за да се спести място.
  • Аксесоарите са винаги под ръка, дори когато сте в движение.
  • Зареждащата се количка за вода от 12 l се предлага като допълнителен аксесоар.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане
  • 24 бара налягане (макс.) за ефективно междинно почистване.
  • Почиства дори чувствителни повърхности нежно, безопасно и надеждно.
Гъвкав маркуч
  • Лесно боравене с маркуч.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Налягане (бар) макс. 24
Диапазон на налягането Средно налягане
Дебит (л/ч) макс. 200
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,45
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 384 x 241 x 204

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дюза за плоска струя
  • Интегриран воден филтър
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Засмукване на вода
  • Тип маркуч: Гъвкав маркуч за средно налягане
  • Пистолет под налягане: Пистолет със средно налягане
  • Струйник: къси и дълги
Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Градински играчки
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Кофи за смет
  • Кашпи за цветя
  • Велосипеди
  • Джанти
  • Щори/ролетни щори
  • Палатки/къмпинг оборудване
