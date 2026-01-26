Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652, 500мл

Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Оставя копринена матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на вода и замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,564
Размери (Д х Ш х В) (мм) 80 x 80 x 280
Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652, 500мл
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Купе
  • Изкуствени облицовки