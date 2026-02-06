WD 1 Compact Battery
Акумулаторната смукачка за мокро/сухо почистване WD 1 Compact Battery на платформата 18 V Kärcher Battery Power с аксесоари за почистване на интериора на автомобила. Батерията не е включена.
Батерийната смукачка за мокро/сухо почистване WD 1 Compact Battery осигурява максимална свобода на движение. Оосвен това е изключително лека и компактна. В зависимост от използваната батерия 18 V Kärcher Battery Power (батерията не е включена в обхвата на доставката) може да работи от 10 до 20 минути. Компактната WD 1 разполага и със здрав седемлитров пластмасов контейнер, както и патронен филтър за удобно изсмукване на мокри и сухи замърсявания, без да се налага смяна на филтъра. Допълнителни характеристики на оборудването: смукателният маркуч с оптимизиран поток и специални аксесоари, като дюзи за фуги и тапицерия, допринасят значително за оптимално събиране на мръсотия и осигуряват перфектна чистота. Друг практичен детайл е гъвкавата гумена лента, която може да се използва за идеално фиксиране на смукателния маркуч. Смукачката WD 1 превръща почистването в удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията за издухване, заключваща система Pull & Push и решение за съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 18 V платформа за батерии, батерии от други 18 V Battery Power устройства също могат да се използват с WD 1 Compact Battery.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Компактен дизайн
Специален патронен филтър
Специални аксесоари за вътрешно почистване на автомобили
Практична функция за издухване
Практично съхранение на маркуча
Практично съхранение на аксесоари
"Pull & Push" заключваща система
Ергономично оформена дръжка за носене
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|250
|Всмукателна мощност (Вт)
|60
|Вакуум (мбар)
|макс. 85
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 22
|Капацитет на контейнера (л)
|7
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 10 (2,5 Ah) / прибл. 20 (5,0 Ah)
|Ниво на шум (дБ(А))
|64
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,14
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,135
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|386 x 279 x 312
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Хартиена филтърна торбичка: 1 бр., 2-слоен
Оборудване
- Функция за издухване
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Видео
Сфера на приложение
- Интериор на превозното средство
- Каравани
- Площи около дома и градината
- Градинска барака
- Ефективно изсмукване на течности
- Работилница
- Хоби работилница