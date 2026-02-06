WD 1 Compact Battery

Акумулаторната смукачка за мокро/сухо почистване WD 1 Compact Battery на платформата 18 V Kärcher Battery Power с аксесоари за почистване на интериора на автомобила. Батерията не е включена.

Батерийната смукачка за мокро/сухо почистване WD 1 Compact Battery осигурява максимална свобода на движение. Оосвен това е изключително лека и компактна. В зависимост от използваната батерия 18 V Kärcher Battery Power (батерията не е включена в обхвата на доставката) може да работи от 10 до 20 минути. Компактната WD 1 разполага и със здрав седемлитров пластмасов контейнер, както и патронен филтър за удобно изсмукване на мокри и сухи замърсявания, без да се налага смяна на филтъра. Допълнителни характеристики на оборудването: смукателният маркуч с оптимизиран поток и специални аксесоари, като дюзи за фуги и тапицерия, допринасят значително за оптимално събиране на мръсотия и осигуряват перфектна чистота. Друг практичен детайл е гъвкавата гумена лента, която може да се използва за идеално фиксиране на смукателния маркуч. Смукачката WD 1 превръща почистването в удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията за издухване, заключваща система Pull & Push и решение за съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 18 V платформа за батерии, батерии от други 18 V Battery Power устройства също могат да се използват с WD 1 Compact Battery.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 1 Compact Battery: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 1 Compact Battery: Компактен дизайн
Компактен дизайн
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 1 Compact Battery: Специален патронен филтър
Специален патронен филтър
Специални аксесоари за вътрешно почистване на автомобили
Практична функция за издухване
Практично съхранение на маркуча
Практично съхранение на аксесоари
"Pull & Push" заключваща система
Ергономично оформена дръжка за носене
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 250
Всмукателна мощност (Вт) 60
Вакуум (мбар) макс. 85
Дебит на въздуха (л/с) макс. 22
Капацитет на контейнера (л) 7
Материал на контейнера Пластмаса
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер жълт
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 10 (2,5 Ah) / прибл. 20 (5,0 Ah)
Ниво на шум (дБ(А)) 64
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,14
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,135
Размери (Д х Ш х В) (мм) 386 x 279 x 312

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1.2 м
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Хартиена филтърна торбичка: 1 бр., 2-слоен

Оборудване

  • Функция за издухване
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
  • Интериор на превозното средство
  • Каравани
  • Площи около дома и градината
  • Градинска барака
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Хоби работилница
