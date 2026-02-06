Батерийната смукачка за мокро/сухо почистване WD 1 Compact Battery осигурява максимална свобода на движение. Оосвен това е изключително лека и компактна. В зависимост от използваната батерия 18 V Kärcher Battery Power (батерията не е включена в обхвата на доставката) може да работи от 10 до 20 минути. Компактната WD 1 разполага и със здрав седемлитров пластмасов контейнер, както и патронен филтър за удобно изсмукване на мокри и сухи замърсявания, без да се налага смяна на филтъра. Допълнителни характеристики на оборудването: смукателният маркуч с оптимизиран поток и специални аксесоари, като дюзи за фуги и тапицерия, допринасят значително за оптимално събиране на мръсотия и осигуряват перфектна чистота. Друг практичен детайл е гъвкавата гумена лента, която може да се използва за идеално фиксиране на смукателния маркуч. Смукачката WD 1 превръща почистването в удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията за издухване, заключваща система Pull & Push и решение за съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 18 V платформа за батерии, батерии от други 18 V Battery Power устройства също могат да се използват с WD 1 Compact Battery.