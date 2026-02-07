WD 3 Battery Premium

Премиум версията на многофункционалната смукачка с батерия WD 3 Battery от платформата 36 V Battery Power е снабдена с 17-литров контейнер от благородна стомана. Батерията се предлага отделно.

Многофункционалната смукачка с батерия WD 3 Battery Premium предлага повече от максимална свобода на движение по време на работа - има цял набор от предимства, с които да ви впечатли. Те включват изключително стабилен контейнер от неръждаема стомана с вместимост 17 литра. Патронен филтър, който прави изсмукването както на сухи, така и на мокри замърсявания невероятно лесно, без да се налага да го сменяте. Разглобяема ръкохватка за закрепване на аксесоари директно към засмукващият маркуч с оптимизиран въздушен поток. Подова дюза с щипки, включваща смесена вложка за перфектно събиране на мръсотия. Време за работа 15 или 30 минути с батерията Battery Power 36/25 или Battery Power 36/50 с литиево-йонна технология (батериите не са включени в окомплектовката). Място за паркиране на смукателната тръба и подовата дюза. Допълнителните екстри включват функцията за издухване, заключваща система „Pull & Push”, ергономична дръжка за носене и изключително практично съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 36 V батерийна платформа, батериите от други 36 V устройства могат да се използват и с WD 3 Battery Premium.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery Premium: 36 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Работи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery Premium: Специален патронен филтър
За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery Premium: Практична функция за издухване
Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване. За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Подова дюза и смукателен маркуч
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Сваляща се ръкохватка
  • Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
  • За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична паркинг позиция
  • Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Практично съхранение на аксесоари
  • Спестяващ място, сигурен и леснодостъпен смукателен маркуч, захранващ кабел и отделение за съхранение на аксесоари.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
  • Осигурява комфортното транспортиране на уреда.
Големи транспортни колела
  • За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 300
Всмукателна мощност (Вт) 80
Вакуум (мбар) макс. 110
Дебит на въздуха (л/с) макс. 40
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 70 (2,5 Ah) / прибл. 140 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 15 (2,5 Ah) / прибл. 30 (5,0 Ah)
Ниво на шум (дБ(А)) 67
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 5,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,573
Размери (Д х Ш х В) (мм) 388 x 340 x 525

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery Premium
Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Площи около дома и градината
  • Градинска барака
  • Интериор на превозното средство
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Гараж
  • Мазе
  • Входна част
  • Хоби работилница
