Многофункционалната смукачка с батерия WD 3 Battery Premium предлага повече от максимална свобода на движение по време на работа - има цял набор от предимства, с които да ви впечатли. Те включват изключително стабилен контейнер от неръждаема стомана с вместимост 17 литра. Патронен филтър, който прави изсмукването както на сухи, така и на мокри замърсявания невероятно лесно, без да се налага да го сменяте. Разглобяема ръкохватка за закрепване на аксесоари директно към засмукващият маркуч с оптимизиран въздушен поток. Подова дюза с щипки, включваща смесена вложка за перфектно събиране на мръсотия. Време за работа 15 или 30 минути с батерията Battery Power 36/25 или Battery Power 36/50 с литиево-йонна технология (батериите не са включени в окомплектовката). Място за паркиране на смукателната тръба и подовата дюза. Допълнителните екстри включват функцията за издухване, заключваща система „Pull & Push”, ергономична дръжка за носене и изключително практично съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 36 V батерийна платформа, батериите от други 36 V устройства могат да се използват и с WD 3 Battery Premium.