WD 3 Battery е също толкова функционална, колкото многофункционална смукачка с кабел, но не е необходимо да се включва в електрическата мрежа. В зависимост от батерията, времето за работа е от 15 до 30 минути (батерията не е включена в окомплектовката). Гъвкавата безжична многофункционална смукачка има здрав и удароустойчив пластмасов контейнер с вместимост 17 литра, както и патронен филтър за лесно изсмукване на сухи и мокри замърсявания, без да се налага да сменяте филтъра. Маркучът с оптимизиран въздушен поток и подовата дюза осигуряват оптимално събиране на замърсявания и гарантират перфектна чистота. Друг практичен детайл е подвижната ръкохватка, която прави възможно прикрепването на аксесоари директно към смукателния маркуч. Практичното място позволява удобно поставяне на смукателната тръба и подовата дюзата, когато си почивате от работа. Компактната WD 3 Battery прави почистването удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията на издухване, заключваща система „Pull & Push”, ергономична дръжка за носене и изключително практично съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 36 V батерийна платформа, батериите от други 36 V устройства могат да се използват и с WD 3 Battery.