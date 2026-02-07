WD 3 Battery

Изсмукване без граници: многофункционалната смукачката WD 3 Battery за мокро и сухо почистване с батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power включва многофункционални аксесоари за работа на под и ръчна употреба. Батерията се предлага отделно.

WD 3 Battery е също толкова функционална, колкото многофункционална смукачка с кабел, но не е необходимо да се включва в електрическата мрежа. В зависимост от батерията, времето за работа е от 15 до 30 минути (батерията не е включена в окомплектовката). Гъвкавата безжична многофункционална смукачка има здрав и удароустойчив пластмасов контейнер с вместимост 17 литра, както и патронен филтър за лесно изсмукване на сухи и мокри замърсявания, без да се налага да сменяте филтъра. Маркучът с оптимизиран въздушен поток и подовата дюза осигуряват оптимално събиране на замърсявания и гарантират перфектна чистота. Друг практичен детайл е подвижната ръкохватка, която прави възможно прикрепването на аксесоари директно към смукателния маркуч. Практичното място позволява удобно поставяне на смукателната тръба и подовата дюзата, когато си почивате от работа. Компактната WD 3 Battery прави почистването удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията на издухване, заключваща система „Pull & Push”, ергономична дръжка за носене и изключително практично съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 36 V батерийна платформа, батериите от други 36 V устройства могат да се използват и с WD 3 Battery.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery: 36 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
36 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Работи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery: Специален патронен филтър
Специален патронен филтър
За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3 Battery: Практична функция за издухване
Практична функция за издухване
Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване. За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Подова дюза и смукателен маркуч
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Сваляща се ръкохватка
  • Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
  • За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична паркинг позиция
  • Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Практично съхранение на аксесоари
  • Спестяващ място, сигурен и леснодостъпен смукателен маркуч, захранващ кабел и отделение за съхранение на аксесоари.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
  • Осигурява комфортното транспортиране на уреда.
Големи транспортни колела
  • За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 300
Всмукателна мощност (Вт) 80
Вакуум (мбар) макс. 110
Дебит на въздуха (л/с) макс. 40
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Пластмаса
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 70 (2,5 Ah) / прибл. 140 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 15 (2,5 Ah) / прибл. 30 (5,0 Ah)
Ниво на шум (дБ(А)) 67
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 5,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,093
Размери (Д х Ш х В) (мм) 388 x 340 x 503

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Площи около дома и градината
  • Градинска барака
  • Интериор на превозното средство
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Гараж
  • Мазе
  • Входна част
  • Хоби работилница
