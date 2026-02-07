WD 3 Battery
Изсмукване без граници: многофункционалната смукачката WD 3 Battery за мокро и сухо почистване с батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power включва многофункционални аксесоари за работа на под и ръчна употреба. Батерията се предлага отделно.
WD 3 Battery е също толкова функционална, колкото многофункционална смукачка с кабел, но не е необходимо да се включва в електрическата мрежа. В зависимост от батерията, времето за работа е от 15 до 30 минути (батерията не е включена в окомплектовката). Гъвкавата безжична многофункционална смукачка има здрав и удароустойчив пластмасов контейнер с вместимост 17 литра, както и патронен филтър за лесно изсмукване на сухи и мокри замърсявания, без да се налага да сменяте филтъра. Маркучът с оптимизиран въздушен поток и подовата дюза осигуряват оптимално събиране на замърсявания и гарантират перфектна чистота. Друг практичен детайл е подвижната ръкохватка, която прави възможно прикрепването на аксесоари директно към смукателния маркуч. Практичното място позволява удобно поставяне на смукателната тръба и подовата дюзата, когато си почивате от работа. Компактната WD 3 Battery прави почистването удоволствие благодарение на допълнителни функции като функцията на издухване, заключваща система „Pull & Push”, ергономична дръжка за носене и изключително практично съхранение на аксесоари. Благодарение на съвместимостта си с 36 V батерийна платформа, батериите от други 36 V устройства могат да се използват и с WD 3 Battery.
Характеристики и предимства
36 V Kärcher Battery Power сменяема батерияРаботи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер.
Специален патронен филтърЗа мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Практична функция за издухванеНавсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване. За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Подова дюза и смукателен маркуч
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Практично съхранение на аксесоари
- Спестяващ място, сигурен и леснодостъпен смукателен маркуч, захранващ кабел и отделение за съхранение на аксесоари.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
- Осигурява комфортното транспортиране на уреда.
Големи транспортни колела
- За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|300
|Всмукателна мощност (Вт)
|80
|Вакуум (мбар)
|макс. 110
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 40
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 70 (2,5 Ah) / прибл. 140 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 15 (2,5 Ah) / прибл. 30 (5,0 Ah)
|Ниво на шум (дБ(А))
|67
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,093
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|388 x 340 x 503
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Функция за издухване
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Площи около дома и градината
- Градинска барака
- Интериор на превозното средство
- Ефективно изсмукване на течности
- Работилница
- Гараж
- Мазе
- Входна част
- Хоби работилница